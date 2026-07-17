Xi Jinping presenta a China como líder del nuevo orden global de IA y desafía el dominio EE.UU.

SHANGHÁI.– El presidente chino, Xi Jinping, presentó este viernes a su país como el defensor de un nuevo orden mundial para la inteligencia artificial (IA) y utilizó así la principal conferencia tecnológica de China para promover ‌la tecnología de código abierto y desafiar ‌la influencia ⁠de Estados Unidos sobre las normas que rigen este sector.

En un discurso en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) en Shanghái, Xi instó a “aprovechar la inusual e histórica oportunidad” de la IA de código ​abierto y prometió ayudar ⁠a los países ⁠en desarrollo a crear capacidades en inteligencia artificial, al advertir contra la aparición de “nuevas injusticias históricas” derivadas de un acceso desigual a la tecnología.

Las restricciones encabezadas por Estados Unidos han impedido que China acceda a algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo, lo que ha impulsado los esfuerzos de Pekín por desarrollar su propio conocimiento técnico y ha intensificado la rivalidad entre las dos potencias.

El presidente chino Xi Jinping en pantalla gigante afuera de un shopping en Pekín GREG BAKER - AFP

Las declaraciones constituyeron en ese sentido la ​exposición más clara hasta ahora de la ambición de China de moldear la gobernanza mundial de la IA, al presentar sus modelos de código abierto como ‌un bien público global y situar a Pekín como alternativa a Washington en un momento crucial ​de la carrera por el liderazgo tecnológico.

Al comparar la importancia de la ​IA con la invención de la máquina de vapor y la electricidad, Xi esbozó una visión en la que China comparte tecnología y conocimientos de inteligencia artificial con países de todo el Sur Global, mientras lidera los esfuerzos mundiales para crear estándares que regulen la tecnología emergente.

Antes de la conferencia, 29 países, entre ellos Pakistán, Rusia y Kazajistán, firmaron un acuerdo con China para establecer una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. La prensa estatal describió el ente como una organización intergubernamental con sede en Shanghái que promueve la gobernanza global de la IA.

El discurso de Xi presentó la coalición de IA de China como rival de la iniciativa internacional Pax Silica, liderada por Estados Unidos, para asegurar las cadenas mundiales de suministro de IA y minerales críticos, aunque Xi evitó mencionar a Washington.

Xi Jinping saluda a los participantes de la conferencia en Shanghái Ng Han Guan - AP Pool

La Pax Silica, lanzada a finales del año pasado, se centra en reforzar la colaboración con aliados y socios de Estados Unidos en cadenas de suministro relacionadas con la inteligencia artificial. Entre los firmantes figuran Japón, Gran Bretaña, Australia, Filipinas, Israel y la India.

“Deberíamos oponernos juntos a la práctica de extralimitar el concepto de seguridad nacional en el campo de la inteligencia artificial, y de colocar la propia seguridad por encima de la de otros países”, afirmó, repitiendo una queja china de larga data.

Los medios estatales chinos han presentado cada vez más la estrategia de IA de Pekín como una respuesta a lo que denominan un intento liderado por Estados Unidos de erigir una “Cortina de Hierro de IA”.

En un comentario publicado el jueves, Yuyuan Tantian, una destacada cuenta de redes sociales afiliada a la emisora ​​estatal CCTV, dijo que China está buscando construir “otro orden” al “unir la fuerza de toda la humanidad y de todos los países para construir un ecosistema de IA de código abierto y multifactor”.

Sistemas rivales

Sus comentarios se produjeron en momentos en que los modelos chinos de ​IA de pesos abiertos están registrando rápidos avances frente a sistemas propietarios de empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic.

Moonshot AI, una empresa emergente con sede en Pekín, presentó este viernes Kimi K3, que describió como el mayor modelo abierto de IA ⁠del mundo por número de parámetros, un mes después de que el gobierno estadounidense retirara abruptamente los modelos de IA de clase frontera de Anthropic por preocupaciones de seguridad.

Xi también pidió que los sistemas de IA ‌permanezcan bajo control humano e instó a los países a establecer mecanismos de alerta temprana y respuesta de emergencia para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial.

Xi Jinping en el centro de la "foto de familia" de los líderes asistentes a la conferencia internacional en Shanghái Ng Han Guan - AP Pool

Asimismo, pidió medidas para protegerse frente a escenarios de pérdida de control, al advertir sobre los peligros que plantean los sistemas autónomos de IA que podrían eludir la supervisión y el control humanos.

China también ofrecerá capacitación en IA y desarrollará centros de cooperación en inteligencia artificial con ⁠países de los BRICS, la ASEAN, América Latina y la Unión Africana, dijo Xi, alineando las iniciativas chinas de diplomacia de la IA con grandes bloques del Sur ‌Global en los que China ya ejerce una enorme influencia.

“El mensaje de Xi es claro: China no va a seguir a nadie ⁠ni en tecnología de IA ni en estándares. En cambio, China va a liderar el mundo en ambos aspectos", dijo ⁠George Chen, director de Práctica Digital de la consultura The Asia Group. “El mensaje de Xi es una declaración, pero también puede verse como una advertencia: China no dejará que nadie le diga qué hacer con la IA".

La reunión se celebra mientras Washington y Pekín se preparan para sus primeras conversaciones gubernamentales sobre IA bajo el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, lo que eleva la WAIC de escaparate industrial a una primera prueba de cómo China planea competir por influencia sobre las ‌reglas globales que rigen la inteligencia artificial.

Las dos potencias expusieron visiones contrapuestas en ​un diálogo de la ONU sobre IA la semana pasada, donde Estados Unidos argumentó que una “regulación excesiva” podría obstaculizar la innovación, mientras que China promovió sus modelos de bajo costo y código abierto para reducir las disparidades mundiales en el acceso a la tecnología.

Agencias Reuters y AP