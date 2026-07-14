Circle apuesta por la Argentina y busca llevar las stablecoins al sistema financiero

Desde sus inicios, el ecosistema cripto y el sistema financiero fueron entendidos como universos completamente opuestos y separados entre sí. Pero la rápida adopción de activos digitales —en especial stablecoins— y los avances tecnológicos parecen estar cambiando esta idea.

“La gente ha descubierto que, si utiliza stablecoins, puede realizar transacciones de manera instantánea y sin costo con cualquier persona, en cualquier parte del mundo. No importa en qué país vivas. No importa si sos una empresa, un individuo o un agente de IA. Tenés esta nueva capacidad de intercambiar valor de forma directa", señaló Jeremy Allaire, CEO, cofundador y presidente de Circle —compañía creadora y emisora oficial de la stablecoin USDC—, en el marco de una visita al país, que incluyó un encuentro con periodistas del que participó LA NACION.

Su visión es clara: las stablecoins tienen el potencial para convertirse en una infraestructura financiera utilizada por bancos, empresas y consumidores y, de esta manera, dejar de ser una herramienta exclusiva del mundo cripto. “Hablar de ‘pagos transfronterizos’ empieza a perder sentido. ¿Cuántos de nosotros enviamos ‘correos electrónicos transfronterizos’? No tiene sentido. Creo que estamos viendo una desaparición de las fronteras que hace que el movimiento de valor sea mucho más fluido", apuntó.

Bajo esa línea, destacó que actores del ecosistema a nivel mundial —incluidos importantes bancos y reguladores— se encuentran trabajando en leyes e iniciativas al respecto.

En el plano local, el panorama también empieza a cambiar: el grupo BIND anunció hoy sus planes para ampliar el acceso institucional a USDC, emitido por entidades reguladas de Circle Internet Group, en la Argentina. La iniciativa tiene como objetivo permitir que participantes institucionales elegibles accedan a USDC a través de BEN, la plataforma de activos digitales de Grupo BIND, para respaldar casos de uso que incluyen pagos, operaciones de tesorería y transacciones con activos digitales.

Jeremy Allaire (Circle) y Andrés Andrés Meta (Grupo BIND)

Se espera que BEN opere a través del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado de Grupo BIND, sujeto a los requisitos regulatorios aplicables. A su vez, la plataforma está diseñada para facilitar transacciones entre pares (peer-to-peer) entre participantes institucionales elegibles, al tiempo que promueve la transparencia, el cumplimiento regulatorio y la eficiencia operativa.

“Ampliar el acceso institucional a USDC representa un paso importante en el desarrollo continuo del ecosistema de activos digitales de Argentina. A través de BEN, buscamos brindar a las empresas un acceso transparente, seguro y eficiente a la infraestructura del dólar digital, dentro de un marco diseñado para respaldar el cumplimiento regulatorio y la integridad operativa”, afirmó Andrés Meta, accionista de Grupo BIND.

Expansión regional

El anuncio, a su vez, forma parte de un plan de expansión de Circle en la región, con un especial foco en la Argentina. “Una de las cosas que buscamos es si existe un ecosistema fintech sólido, si ya hay una fuerte adopción de activos digitales —incluidas las stablecoins— y si está surgiendo un entorno regulatorio que consideremos favorable para la expansión. Vemos todos esos elementos aquí“, explicó Allaire.

En ese sentido, aventuró que habrá nuevas normativas que “permitirán que los bancos comiencen a involucrarse en el uso de esta tecnología”. “Cuantas más reglas haya, más cómodos se sentirán los usuarios masivos, las empresas, las instituciones y las entidades financieras para adoptar esta tecnología”, añadió.

La agenda de Circle en el país abarca tres aspectos centrales. En primer lugar, la firma busca crear un equipo local para trabajar con partners, startups y desarrolladores. De hecho, ya se encuentra en búsqueda de un responsable para la Argentina.

La Argentina “se ha convertido en un destino mucho más atractivo para la inversión extranjera”, apuntó Jeremy Allaire

En el resto de Latinoamérica, por lo pronto Circle cuenta con un equipo de ocho personas en Brasil. También proyecta crecer en países como México y Colombia.

Luego, el objetivo es construir alianzas comerciales con diferentes actores del ecosistema, como bancos, empresas de pago, fintech y exchanges. “Queremos desarrollar acuerdos comerciales que los ayuden a crecer y a utilizar nuestras plataformas”, precisó Allaire.

Trabajar con las autoridades regulatorias es otro de los ejes centrales de Circle. “Para nosotros es muy importante colaborar con ellos cuando analicen la introducción de nuevas leyes, aportar asesoramiento, comentarios y compartir el conocimiento que hemos adquirido”, detalló Allaire. En ese sentido, la compañía planea establecer un diálogo con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Ministerio de Economía.

“Trabajamos con varias de las principales empresas de exchanges que ofrecen servicios en el país, así como con compañías de billeteras digitales y de infraestructura de pagos. Creo que veremos presentarse algunas propuestas regulatorias antes de fin de año”, completó.

Por otro lado, el ejecutivo no pasó por alto la gestión del Gobierno de Javier Milei y afirmó que la Argentina “se ha convertido en un destino mucho más atractivo para la inversión extranjera”. ”Hace dos años no era así”, agregó, aunque aclaró que su opinión es estrictamente económica.

A su vez, destacó que el entorno regulatorio se volvió “más abierto” no solo para el sector cripto, sino también para nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA).

“Creo que cada país debería tener su propia moneda en formato digital. Y también creo que cada país debería contar con un diseño propio de stablecoin, con una estructura segura de reservas y un modelo de efectivo digital. Eso sería beneficioso para todos", concluyó Allaire.