“Buenos Aires cripto”: se podrá pagar el ABL y otros impuestos con criptomonedas

Con el objetivo de facilitar el uso de criptomonedas en la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño anunció cuatro medidas que modifican su sistema tributario. “Queremos que la Ciudad sea líder mundial en cripto. Ya tenemos el capital humano y ahora estamos generando las herramientas”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante una reunión con referentes del sector.

Uno de los cambios centrales es la actualización del nomenclador de actividades económicas, la herramienta que clasifica qué tipo de tarea realiza cada persona o empresa a la hora de tributar. La reforma incorpora actividades vinculadas a los criptoactivos, lo que permitirá que trabajadores y compañías del sector tengan mayor claridad y simplicidad al momento de presentar sus declaraciones. Según las autoridades, este cambio no tiene costo fiscal y además armoniza la información entre jurisdicciones.

La reunión entre autoridades del gobierno porteño y referentes cripto se realizó en Colegiales

Por otro lado, el nuevo nomenclador también permitirá identificar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y excluirlos de ciertos regímenes de recaudación bancaria del impuesto sobre los Ingresos Brutos. De este modo, se evitarán retenciones que afectan el capital de trabajo del sector. La medida busca ofrecer reglas de juego más claras y previsibles, con el objetivo de fomentar la radicación y expansión de estas compañías en la Ciudad.

Otro de los cambios es la modificación de la forma en que se calcula Ingresos Brutos para la compraventa de criptomonedas. Hoy, las empresas pagan el tributo sobre el monto total de cada operación; con la reforma, pasarán a tributar solo por la diferencia de cotización. De esa manera, se equipara el tratamiento fiscal de los criptoactivos con el de divisas, oro u otras reservas de valor.

La última medida apunta a las más de hay 10.000 personas que viven en Buenos Aires y cobran del exterior vía cripto o PayPal -según datos que compartió el gobierno porteño-: en mayo, la Ciudad incorporó el código QR para el pago de ABL, Patentes, Licencias de Conducir y multas de tránsito; ahora, el sistema también habilita la posibilidad de pagar esos tributos con criptoactivos.

“Estas medidas generan que el mundo cripto vea que la Ciudad es cada día más amigable. La economía digital nos lleva a actualizarnos y adaptarnos con un Estado moderno, ágil, eficiente e inteligente. Queremos que el talento encuentre un lugar para crecer, innovar y liderar sin obstáculos”, indicó el Jefe de Gobierno durante la reunión, que se realizó en el bar The Slow Kale, en Colegiales, un comercio que acepta pagos con cripto.

Del encuentro participaron referentes del mundo cripto como Mario López, presidente de la Cámara Argentina de Fintech/Director & Cofounder Poincenot Technology Studio; Teófilo Beato, director de Public Affairs en Crecimiento Argentina; Jimena Vallone, directora ejecutiva de la ONG Bitcoin Argentina; Candela Fazzano, Ecosystem Lead Devconnect en Ethereum Foundation / Growth Lead en SEED Latam; Andrés Ondarra, director de Binance para Argentina y el Cono Sur; Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon desde 2021; Julián Colombo, senior director of Policy and Strategy South America de Bitso; Francisco Mayora, CFO de Koibanks; Manuel Beaudroit, cofounder y CEO de BELO; Alejandro Rothamel, director de Legal Affairs de Ripio; y Marco Chacin, manager de Relaciones Internacionales de Bitget.