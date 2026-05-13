Este martes se vivieron momentos de tensión en pleno centro de la ciudad de Rosario cuando un hombre cayó desde el balcón de un cuarto piso. La víctima, de 31 años, sobrevivió y fue trasladada al Hospital Clemente Álvarez, según pudo saber LA NACION. Por el momento, la Justicia local investiga el hecho como posible caso de violencia de género, ya que podría haber mantenido antes una discusión con su pareja, e intento de suicidio.

Las imágenes que tomaron los vecinos mostraron al hombre colgado del balcón del departamento 4 C de un inmueble ubicado en la calle Dorrego al 400, mientras decenas de personas observaban desde abajo. En un momento, se ve que la persona intentó treparse a una estructura, pero el esfuerzo fue en vano. La víctima se resbaló y, al caer al vacío, se golpeó dos veces con los balcones inferiores hasta caer sobre parte de un patrullero de la Policía de Santa Fe.

Video: un hombre quedó colgado del balcón de un cuarto piso en Rosario y cayó al suelo

“Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, relató una vecina a Telefé Rosario. Después fue trasladado consciente por una ambulancia al hospital, en tanto que los efectivos policiales de la comisaría 2.ª comenzaron con las actuaciones de rigor.

Un hombre quedó colgado de un balcón de un edificio luego de una discusión con su pareja y cayó desde un 4° piso Captura

De acuerdo con lo que pudo saber este diario, efectivos de la división motorizada se acercaron al lugar por una denuncia por violencia de género. “Una vez en el sitio indicado, se observó un hombre lesionado tendido sobre la vereda oeste de la calle Dorrego”, se informó de manera oficial. “Cabe mencionar que en el lugar se encontraría la pareja [de la víctima], Estefanía, de 33 años, a quien se le labra acta de entrevista”, se agregó.

La Fiscalía que investiga el caso está a cargo de Mariana Prunotto, perteneciente a la Unidad de Siniestros Viales y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario.