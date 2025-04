Con la incertidumbre sobre el nuevo valor del dólar, las stablecoins registraron un auge

En la previa a la apertura de mercados de hoy, el sector cripto argentino registró un peculiar récord de compra de stablecoins, las criptomonedas que siguen el valor del dólar -como USDC o USDT, las dos más operadas-. La tendencia estuvo directamente relacionada con el levantamiento del llamado cepo cambiario y atada a la especulación sobre el precio que adoptaría el dólar oficial.

En este contexto, la plataforma Lemon registró un récord histórico de volumen de compra de stablecoins por hora. “Entre las 10 y 11, los argentinos compraron como nunca antes lo habían hecho”, indicaron desde la empresa. El volumen total operado en criptomonedas estables en esa plataforma creció más de un 350% con respecto a la hora anterior.

A las 13 de hoy, con el dólar cripto en torno a los $1230, el volumen de compra llegaba a un 53% más que el domingo en la plataforma de intercambio cripto y estaba cerca de superar un día promedio.

El volumen de compra de stablecoins en Lemon ya mostraba un crecimiento sostenido en el primer trimestre de 2025, acompañando la suba del dólar. En febrero, por ejemplo, el volumen operado fue 2,5 veces más grande que un mes promedio de 2024.

Pero la tendencia se aceleró el viernes pasado, con los anuncios del Gobierno. “Desde el inicio de la conferencia de Caputo a las 18 del viernes, el volumen operado en criptomonedas estables creció más de un 100% con respecto a la hora anterior y cerró el día con más de un 30% de aumento respecto al jueves. Durante el viernes, el volumen de compra fue un 48% más alto que el de venta. Y tanto el sábado como el domingo, la tendencia compradora continuó, pero sin llegar a los niveles del viernes”, indicaron a LA NACION desde Lemon.

Bitso, otra de las plataformas de intercambio cripto relevantes en el país, registró movimientos similares. Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, dijo a este medio: “Desde los anuncios del viernes, el mercado atravesó un período de gran volatilidad y un muy alto volumen de compra venta de USDC/USDT, operaciones que en el fin de semana más que se triplicaron con respecto a un fin de semana normal“.

“Estamos con muchas expectativas, viendo cómo evoluciona el comportamiento de los usuarios retail. Las medidas del Gobierno en sí mismas no afectan al mundo cripto de manera directa... venimos ofreciendo el mismo servicio que antes, no se tuvo que adaptar a la nueva regulación, sigue siendo un mercado que funciona 24/7 con liquidez internacional y al que no lo afectan ni el cepo ni estas medidas”, agregó Colombo.

El viernes 11 de abril, el Gobierno nacional informó cambios en el régimen cambiario. A partir de este lunes se dio inicio a la “Fase 3″ del programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei. Una de las mayores novedades del anuncio fue que la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá fluctuar a partir de ahora dentro de una banda móvil entre $1000 y $1400. De esta manera, se eliminó el esquema de crawling peg que funcionaba hasta ahora y se liberó parcialmente la flotación del tipo de cambio.

Con el fin del cepo, el tipo de cambio minorista atraviesa hoy una rueda de subas y bajas en las pantallas del Banco Nación, de referencia para el resto del mercado. Abrió la semana a $1250, llegó a tocar los $1190 y hacia las 15 cotizaba a $1230. El viernes pasado había cerrado a $1097,50, por lo que trepó $132,50, un alza del 12%.

