Por qué bitcoin retrocedió fuerte a los US$60.000 y alcanzó valores que no veía desde hace cuatro meses

El “oro digital” cayó casi 5% en tan solo 24 horas, hasta ubicarse en los US$60.352. De esta forma, se situó en valores que no veía desde febrero de este año.

Según la plataforma Coin Market Cap, el descenso se debe principalmente a una salida récord de capital institucional de los ETF de bitcoin al contado. En concreto, suman 13 días consecutivos de ventas que implican aproximadamente US$4330 millones de retiros del mercado. El comportamiento “indica un marcado cambio en el interés institucional”, según detalla el portal.

Entre las razones secundarias, hablan de una reducción de la exposición a bitcoin por parte de los inversores, también conocido como “desmantelamiento de derivados”. Estos suman liquidaciones de BTC por US$267 millones (principalmente posiciones largas), lo que aumenta la presión vendedora, y una rotación de capital más amplia hacia acciones de IA de alto rendimiento.

El comportamiento de bitcoin “indica un marcado cambio en el interés institucional” PeopleImages - Shutterstock

Aunque en febrero de este año bitcoin se ubicó alrededor de los US$60.000, lo que implicó un descenso del 17,43% en tan solo un día, en mayo logró perforar nuevamente la barrera de los US$80.000.

Desde Bitget explican que la caída se debe a la reacción negativa de los mercados globales frente al informe de Nonfarm Payrolls (NFP) de Estados Unidos. “Los datos reforzaron las preocupaciones de que la economía estadounidense podría seguir demasiado caliente, manteniendo elevadas las presiones inflacionarias. Más empleos y salarios más altos normalmente significan un mayor poder adquisitivo de los consumidores, haciendo que las empresas aumenten precios, algo que la Reserva Federal monitorea de cerca”, explicó Carolina Gama, country manager de Bitget para la Argentina.

La especialista señaló que, como consecuencia de ese contexto, los inversionistas creen ahora que la Fed podría mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo — o incluso volver a aumentarlas — para contener la inflación. Este escenario suele presionar a los activos de riesgo, como bitcoin y las acciones tecnológicas, ya que tasas más altas reducen la liquidez y vuelven más atractivas las inversiones consideradas seguras.

La situación política global también marca el pulso de los mercados y, según aclaró Gama, “las tensiones geopolíticas relacionadas con Irán y el alza del petróleo continúan afectando el sentimiento de los inversionistas y aumentando la incertidumbre en los mercados globales”.

Vale aclarar que bitcoin no es el único activo que vivenció recientemente una caída; las principales bolsas del mundo también operan en baja hoy. Además, Ethereum cayó más de un 10%, mientras XRP retrocedió más de un 5%, cotizando en la zona de US$ 0,16. Por su parte, Cardano (ADA) registra una caída del 7% en el día y acumula pérdidas de casi un 30% en los últimos cinco días, luego de que, según explicó Gama, comentarios de su fundador sobre “tomarse un descanso” provocaran una reacción muy negativa del mercado, incluso después de aclarar que eso no significaba un abandono del proyecto.