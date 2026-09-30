Conectividad sobre ruedas: así funciona la red móvil que lleva señal 4G a los yacimientos más aislados del país

La transformación que hoy atraviesa el sector energético argentino enfrenta un obstáculo muy concreto: gran parte de las operaciones sucede en yacimientos alejados de los centros urbanos, o en áreas sin infraestructura terrestre convencional.

Para resolver esta brecha, Movistar Empresas viene consolidando la implementación de su Red Corporativa Móvil, un nodo itinerante que extiende la cobertura 3G y 4G directamente a los campamentos y sitios de trabajo más aislados.

Llevar conectividad a estos puntos remotos supone resolver un desafío logístico de magnitud. El sistema viaja montado sobre un tráiler propio y utiliza un mástil telescópico que se eleva de forma autónoma hasta los 15 metros de altura. Esta ingeniería minimiza los tiempos de instalación, y permite a la vez establecer una conectividad de alta performance en tiempo récord.

“La industria está requiriendo hoy de arquitecturas de red híbridas –explican desde la compañía–. Esta cobertura móvil terrestre precisamente logra integrarse y complementarse con soluciones satelitales para armar esquemas robustos y asegurar que, ante cualquier eventualidad, el servicio siga funcionando”.

Sostener el ritmo productivo sin interrupciones

Llevar la señal a la primera línea de extracción supera ampliamente la necesidad de facilitar una simple llamada. En una industria que opera con altas presiones y materiales inflamables, el acceso permanente a la comunicación también salva vidas y optimiza recursos. Contar con una conectividad robusta permite transmitir datos en tiempo real y sumar sensores de Internet de las Cosas (IoT), con lo que las compañías logran anticipar fallas, monitorear variables a distancia y evitar que el personal tenga que trasladarse físicamente para resolver tareas operativas.

“Garantizar la conectividad en el centro mismo de la operación es algo que cambia las reglas del juego”, analiza el gerente de Ingeniería y Preventa en Movistar Empresas, Leonardo Marzano. Y añade: “Con infraestructuras ágiles, como esta Red Corporativa Móvil, las empresas energéticas aseguran sus comunicaciones críticas diarias, pero sobre todo sientan la base tecnológica para automatizar procesos y dar el salto definitivo hacia la Industria 4.0”.

A eso se suma otro dato: el rigor de la actividad petrolera y minera exige equipamiento preparado para resistir las peores condiciones climáticas. Por eso la estructura del tráiler cumple con exigentes normativas de seguridad que garantizan su durabilidad frente a exigencias climáticas o sísmicas extremas. Además, el hardware de telecomunicaciones viaja protegido en gabinetes estancos y opera exclusivamente sobre espectro homologado por ENACOM, lo que anula cualquier riesgo de interferencia con otros operadores de la zona.

Para sostener el ritmo productivo sin interrupciones, el servicio cuenta con un centro de monitoreo centralizado que supervisa la red a distancia de forma continua. Se trata de un modelo de soporte proactivo que permite actuar preventivamente ante fallas y brindar asistencia técnica precisa. Con este despliegue, la industria resuelve sus urgencias de comunicación actuales y deja su infraestructura lista para el control remoto y autónomo de equipos que el futuro ya está demandando.

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