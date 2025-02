Cripto $LIBRA hoy: a cuánto cotiza el memecoin este lunes 17 de febrero

$LIBRA, el memecoin promocionado por el presidente Javier Milei que encendió un escándalo en el ecosistema cripto este fin de semana, cotizó esta mañana a US$0,3981, según datos de CoinMarketCup. Cerca de las 15.30, su valor subió a US$0,4294, lo que representa un alza de 24,25% en las últimas horas.

La polémica alrededor de $LIBRA comenzó el viernes por la noche, cuando Milei escribió, en un tuit fijado, la sigla $LIBRA, un token que de inmediato registró una suba exponencial en su cotización, pero después se desplomó.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, publicó Milei, junto a un link del proyecto en el cual se promociona el token.

Específicamente, la capitalización de mercado de $LIBRA llegó a trepar a los US$4500 millones. Una hora después de su lanzamiento, sin embargo, se registró un retiro de tenencias de pocas billeteras digitales, las que concentraban el 82% del circulante, por casi US$90 millones, lo que hizo que el valor de $LIBRA se desplome.

A la medianoche, Milei decidió borrar su publicación y postear un nuevo mensaje explicando lo sucedido. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Milei, en la Casa Rosada, con Hayden Mark Davis, a quien ahora señalan como responsable de $LIBRA

Luego, continuó y apuntó contra quienes llamaron a que exista un juicio político: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Por otra parte, KIP Protocol, empresa que está a cargo de $LIBRA, celebró el lanzamiento y aclaró que Milei “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”. “Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo”, comentaron.

Denuncias

Tras la polémica, el Presidente enfrenta una serie de denuncias por presunta estafa, tanto a nivel nacional como internacional. Esta mañana, la Cámara Federal sorteó la primera denuncia y le tocó a la jueza María Romilda Servini, mientras que el fiscal será Eduardo Taiano.

La denuncia sorteada la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.

El llamado “reporte de operaciones criminales” señaló de manera explícita el rol que asumió Milei, como también apuntó los roles que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.

LA NACION