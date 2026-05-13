“Escenas sexuales denigrantes” y “discurso machista”: Euphoria y Sydney Sweeney en el centro de la polémica

La nueva temporada de Euphoria volvió a quedar en el centro de la polémica. La producción creada por Sam Levinson, conocida desde su debut por sus escenas provocadoras y su retrato extremo de la adolescencia contemporánea, generó una fuerte reacción en redes sociales luego de la emisión de uno de los episodios más controvertidos de toda la serie. En el centro de las críticas quedó nuevamente Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard.

Sydney Sweeney en una escena de Euphoria instagram.com/sydney_sweeney

El episodio emitido el domingo mostró a Cassie atravesando una nueva etapa marcada por la hipersexualización y la búsqueda desesperada de validación. El personaje abrió una cuenta en OnlyFans y comenzó a producir contenido para sus suscriptores, en una trama que rápidamente se convirtió en tendencia en X y otras plataformas sociales.

Durante varias escenas del capítulo, Cassie aparece realizando transmisiones y videos para sus seguidores, vistiendo un body escotado mientras salta la cuerda y participa de situaciones cada vez más extremas y humillantes. La serie mostró al personaje utilizando juguetes sexuales, enviando ropa interior usada a sus suscriptores y grabando videos sugestivos a pedido de los usuarios de la plataforma.

El momento que terminó de desatar la indignación entre muchos espectadores llegó cuando uno de los suscriptores le ofreció 700 dólares para cumplir una práctica degradante. Allí, la trama llevó a Cassie al límite emocional y psicológico, evidenciando hasta qué punto estaba dispuesta a exponerse para sostener su creciente fama online y la atención masculina.

El personaje de la actriz ganó protagonismo en las dos últimas temporadas de la serie

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios cuestionaron que la serie estuviera llevando la provocación demasiado lejos y acusaron a los guionistas de utilizar la sexualidad del personaje únicamente como un recurso de impacto.

“Euphoria ha ido demasiado lejos, con sus escenas de sexo denigrantes y su discurso machista”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “La hipersexualidad de Cassie está arruinando la serie para mí”, sumó otro. También hubo quienes señalaron que el programa parece cada vez más interesado en generar controversia que en desarrollar una narrativa sólida alrededor de sus personajes.

it's actually so depressing how #euphoria season 1 was so interesting and then season 3 it's basically porn

pic.twitter.com/M0B0XO4eCE — polaris (@charslxt) May 11, 2026

Sin embargo, el episodio no solo generó debate por sus escenas sexuales, sino también por el contenido político que comenzó a rodear al personaje interpretado por Sweeney. En el capítulo, Cassie inicia una gira mediática tras hacerse viral gracias a su contenido para adultos y participa como invitada en un programa online conducido por Trisha Paytas.

Durante esa entrevista ficticia, Cassie realiza declaraciones que rápidamente encendieron las redes. “Si un hombre hoy en día dijera que quiere una novia que sepa cocinar o limpiar, sería como si estuviera gritando un insulto racista”, afirma el personaje. Luego, cuando alguien fuera de cámara le dice que “suena como una demócrata”, Cassie responde con un insulto despectivo y continúa desarrollando un discurso sobre el supuesto lugar que ocupan los hombres en la sociedad actual.

“well, you sound like a democrat”

cassie in euphoria: “i’m not retarded” pic.twitter.com/JBSdjLycUo — ؘ (@rhaenyrarchives) May 11, 2026

“Siento que a los hombres estadounidenses se los trata como ciudadanos de segunda clase”, sostiene en otra escena. “Antes, los hombres eran cazadores, recolectores y protectores. Ahora se ven obligados a andar de puntillas. No es natural”, agrega.

Esas líneas de diálogo generaron una nueva ola de discusión, ya que muchos espectadores comenzaron a especular con que las opiniones del personaje reflejaban en realidad posturas personales de Sydney Sweeney. La actriz ya había protagonizado controversias políticas en años anteriores, especialmente a raíz de una campaña publicitaria para American Eagle y por imágenes de una fiesta de cumpleaños de su madre con estética vinculada al movimiento MAGA, asociado al expresidente Donald Trump.

La campaña de Sydney Sweeney para American Eagle

El posteo de Trump sobre Sydney Sweeney

En redes sociales, algunos usuarios aseguraron que Sweeney “ya no estaba actuando” y que el personaje parecía una extensión de debates culturales reales en los Estados Unidos. “Sydney Sweeney volvió a enfurecer a la izquierda”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “Extraño la época en la que los actores simplemente actuaban”. Incluso hubo quienes se preguntaron directamente si las opiniones del personaje coincidían con las de la actriz.

lo incomoda que me pone la sidney sweeny en euphoria, es que aunque sepa que ella gana millones por hacer basicamente de si misma siento que me tengo que sentar con ella a charlar y darle un guantazo pa despertarla de la cosificacion en la que vive https://t.co/k4BMzLUAS9 — raqué (@raquelquediu) May 12, 2026

No obstante, una parte importante del público salió a defender tanto a la actriz como a la serie. Muchos recordaron que Cassie Howard es un personaje de ficción y que sus diálogos forman parte de una construcción dramática pensada precisamente para incomodar y generar debate.

“¿Ahora la gente se enoja por las opiniones políticas de personajes ficticios?”, escribió un usuario. Otro agregó: “Los espectadores parecen olvidar que esto es una serie y no un discurso real de Sydney Sweeney”.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes debates que rodean a Euphoria desde su estreno: el límite entre la provocación artística y el impacto gratuito. La producción de HBO siempre se caracterizó por abordar temas extremos relacionados con la sexualidad, las drogas, la violencia y la salud mental adolescente, pero cada nueva temporada parece elevar aún más la intensidad de sus escenas.

Gracias a Euphoria, Sydney Sweeney se convirtió en una de las actrices más reconocidas de su generación

Para algunos críticos, la serie funciona como una radiografía incómoda pero efectiva de una generación marcada por las redes sociales, la exposición constante y la necesidad de validación digital. Para otros, en cambio, el programa cruza deliberadamente ciertos límites para mantenerse relevante y generar conversación en internet.

En el caso de Cassie Howard, el personaje ya había mostrado en temporadas anteriores una fuerte dependencia emocional y una necesidad permanente de aprobación masculina. Su nueva faceta como creadora de contenido para adultos parece llevar esas inseguridades a un extremo todavía más oscuro y autodestructivo.

Mientras tanto, la discusión alrededor de Sweeney sigue creciendo. Convertida en una de las actrices jóvenes más populares de Hollywood, cada uno de sus proyectos termina acompañado por debates culturales y políticos que exceden ampliamente la ficción. Y una vez más, Euphoria demuestra que continúa siendo una de las series más polémicas y comentadas de la televisión actual.