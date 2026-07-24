“El desafío ya no es tecnológico”: qué impide a las empresas aprovechar todo el potencial de la IA

En tiempos donde la velocidad y el cambio marcan el ritmo de las organizaciones, la inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta clave. A lo largo de los últimos años, esta tecnología demostró tener la capacidad para no solo optimizar procesos y redefinir áreas de trabajo, sino también mejorar la toma de decisiones.

Pero para llevar adelante dicha transformación, la adaptabilidad es esencial, y los líderes de diferentes compañías de la región parecen tenerlo claro: alrededor de seis de cada diez ejecutivos C-level y líderes senior confían en que sus organizaciones pueden adaptarse a los cambios del negocio.

La confianza varía entre los mercados de Latinoamérica, con niveles más altos en Perú (70%), Colombia (67%) y Chile (65%), en comparación con niveles más bajos en la Argentina (62%), México (63%) y Brasil (59%).

Los datos surgen del estudio Executive Compensation & Talent Trends 2026 de la consultora Michael Page, en el que participaron 14.182 ejecutivos y profesionales senior. El 53% de los encuestados trabaja en pequeñas y medianas empresas, mientras que el 47% restante se desempeña en grandes.

Alrededor de seis de cada diez ejecutivos C-level y líderes senior confían en que sus organizaciones pueden adaptarse a los cambios del negocio Shutterstock

“La confianza en los equipos de liderazgo en Latinoamérica es elevado, y la diferencia entre niveles de liderazgo es menos pronunciada que en otras regiones. El riesgo no radica en una falta de capacidad, sino en la ausencia de una visión compartida sobre cómo ejecutar el cambio”, apunta Paola Pulgarin, senior partner de Colombia.

Ahora bien, respecto al uso de IA, la investigación encuentra una disparidad: aunque los líderes adoptan rápidamente esta herramienta a nivel individual, son muchos menos los que logran traducir ese uso en un impacto escalable a nivel organizacional.

“La adopción de la IA no es un desafío tecnológico sino de liderazgo. Los equipos directivos que generan mayor impacto son aquellos capaces de construir una visión compartida, reducir la incertidumbre y convertir nuevas capacidades individuales en ventajas competitivas para toda la organización”, señala Martín Gerding, senior partner de Page Executive para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Cómo utilizan IA los líderes?

En números concretos, el 73% de los ejecutivos C-level y líderes senior en América Latina utiliza activamente IA generativa en su día a día laboral. Entre los principales beneficios personales, los encuestados destacaron el incremento en su productividad individual (83%), la mejora en su calidad de trabajo y la posibilidad de centrarse en tareas más sofisticadas (73%).

En ese contexto, nueve de cada diez no perciben la IA como una “amenaza para su seguridad laboral a largo plazo” y seis de cada diez considera que “su crecimiento está influyendo en sus decisiones de carrea a futuro”.

Los niveles más altos de adopción se dan en la Argentina (77%), seguido por Colombia (76%) y Brasil y Chile (75%), y con los niveles más bajos en México (67%) y Perú (73%).

El 73% de los ejecutivos C-level y líderes senior en América Latina utiliza activamente IA generativa en su día a día labora Shutterstock - Shutterstock

Pero a nivel organizacional, los resultados son diferentes: en nuestro país, por ejemplo, mientras que un 78% afirma que esta tecnología ha incrementado su productividad individual y un 76% afirma que ha mejorado la calidad de su trabajo, un 68% ve un impacto positivo en su organización a partir de su uso.

“No es el cambio lo que limita a las organizaciones, sino la falta de alineación en el liderazgo. Las empresas que sobresalen son aquellas que desarrollan equipos directivos alineados, capaces de conducir a sus colaboradores en escenarios ambiguos y de transformar la preparación individual en logros colectivos”, analiza Miguel Carugati, Managing Partner LATAM de Page Executive.

En lo que refiere a la región, el estudio revela que el 76% de los ejecutivos observa mejoras en la productividad organizacional y solo el 71% en la calidad del trabajo.

“En Latinoamérica, muchas organizaciones aún confunden la adopción de la IA con el desarrollo de una verdadera capacidad. Aunque los líderes adoptan rápidamente herramientas a nivel individual, son muchos menos los que logran traducir ese uso en un impacto escalable a nivel organizacional”, comenta Humberto Wahrhaftig, senior partner de Brasil.

En esa línea, sostiene que los ejecutivos que destacan en la región son aquellos “capaces de conectar equipos en entornos diversos, alinear a la organización en torno a casos de uso concretos y vincular la inversión en IA con resultados de negocio medibles”.

La investigación detecta una brecha entre el uso de la herramienta por parte de los líderes y su implementación en las organizaciones Dragos Condrea

A su vez, la investigación sugiere que la adopción de IA debe ser entendida como una “prioridad de liderazgo”, y no un asunto técnico: “Los ejecutivos deben demostrar que pueden modelar nuevos comportamientos, reducir la incertidumbre y guiar a sus equipos en entornos ambiguos”.

Nuevos procesos de selección

El escenario exige a las organizaciones revisar cómo evaluar el potencial de liderazgo de los candidatos. De acuerdo a Michael Page, el Reclutamiento Basado en Capacidades se presenta como una opción atractiva.

El 83% de los responsables de contratación en la región indica que sus compañías aplican dicho modelo. Sin embargo, al observar qué características valoran de un candidato, prevalece una realidad diferente: el 67% tiene en cuenta capacidades y experiencia por igual, el 19% prioriza capacidades sobre experiencia o formación previa, y el 14% sigue evaluando según el perfil profesional tradicional.

“El modelo de Reclutamiento Basado en Capacidades sigue representando una oportunidad desaprovechada en Latinoamérica. Muchas organizaciones aún recurren a la trayectoria académica y profesional en entornos de talento complejos y diversos. Las compañías que están marcando la diferencia en la región están redefiniendo el éxito al centrarse en las capacidades, la adaptabilidad y las habilidades transferibles, asegurando líderes capaces de operar con eficacia en contextos distintos y en constante evolución”, subraya Patricio Garretón, senior partner de México.

Si bien la IA puede ayudar durante los procesos de selección, el criterio humano sigue siendo esencial Getty Images

La IA también puede contribuir a los procesos de contratación, según la investigación. Entre sus principales usos, se destacan la comunicación con candidatos, la descripción de puestos y la elaboración de notas o resúmenes de entrevistas.

No obstante, el factor humano sigue siendo clave. De hecho, un 50% aún no incorporó herramientas de este estilo a sus procesos de selección. Por otro lado, un 29% de las empresas afirma tener mayor probabilidad de considerar candidatos que utilizan IA en sus postulaciones, mientras que un 22% se muestra menos dispuesto a hacerlo.

“La IA aporta diseño, preparación y filtrado, pero la decisión final requiere experiencia. Un uso adecuado de IA libera tiempo que se puede destinar a conversaciones y evaluaciones más profundas”, sintetiza el estudio.