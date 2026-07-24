Una obra de $17.000 millones resuelve un conflicto de 25 años entre Chubut y Río Negro

CÓRDOBA.- Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmaron un convenio para el fortalecimiento energético de la región, que incluye la ejecución de una línea subterránea de doble terna de 33 kV entre las estaciones transformadoras “El Coihue” y “Golondrinas”, una obra que comenzará en los próximos 15 días. De esa manera se prevé mejorar el sistema eléctrico regional y la calidad del suministro.

Torres calificó de “histórico” al acuerdo porque es la solución para un conflicto de 25 años entre las dos provincias. Destacó “la vocación institucional del gobernador de Río Negro y de todo su equipo para llevar adelante una obra que va a representar un cambio trascendental para la infraestructura eléctrica de toda la Comarca Andina”.

“Hasta hace algunos años se mencionaba a Lago Puelo como la ‘capital nacional del corte de luz’, pero nosotros empezamos con una obra muy importante como la Estación Transformadora El Coihue, la línea de 33 kV y la Estación Transformadora Golondrinas -agregó-. La obra completa un esquema de infraestructura energética que le va a permitir a toda la Comarca dejar atrás un padecimiento de tantos años”.

Wereltinek coincidió en que el convenio “es parte de una deuda que el Gobierno de Río Negro mantuvo con Chubut durante más de 25 años, desde la construcción del primer Gasoducto Cordillerano”.

Repasó que el gobierno rionegrino “había incumplido aquel acuerdo con Chubut; luego el conflicto se judicializó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que finalmente decidimos resolverlo entre nosotros”.

Con un tendido subterráneo de 26 kilómetros de extensión se reemplazará la generación de la Central Térmica de El Bolsón y fortalecerá el abastecimiento energético de toda la Comarca Andina.

La inversión de $17.000 millones es parte del proceso de transformación de la infraestructura energética que impulsa Chubut en todo el territorio provincial. En conjunto con otras obras estratégicas, la inversión rondará los $30.000 millones para “consolidar servicios públicos más confiables, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de miles de familias”.

Los gobernadores se reunieron en El Bolsón y estuvieron acompañados por varios intendentes, funcionarios provinciales, municipales, legisladores, concejales, representantes de organismos e instituciones de la región.

La obra se consensuó, según indicaron desde las administraciones, por el “trabajo conjunto” que vienen desarrollando Chubut y Río Negro en materia de infraestructura estratégica, con la instalación de las plantas compresoras de gas en el sur provincial y en la conexión entre el Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto San Martín, que permitió brindar acceso al gas por primera vez a unas 12.000 familias de la región.

Para Torres, la obra implica “un salto de calidad enorme, que se suma a la instalación de las plantas compresoras de gas que encaramos entre Chubut, Río Negro y Neuquén de manera conjunta, dando respuesta a una demanda de muchas décadas”.

Planteó que con Weretilneck trabajan con “una mirada regional” y lograron concretar iniciativas “que parecían imposibles, como traer las plantas compresoras que se estaban deteriorando en Rosario o conectar el Gasoducto Cordillerano con el Gasoducto San Martín”.

Weretilneck destacó la presencia de todos los intendentes de la Comarca Andina y remarcó que “más allá de los límites geográficos de ambas provincias, somos todos patagónicos y sabemos cuál es nuestra responsabilidad”.

Sobre la obra de interconexión, explicó que “no solamente representa la resolución de un diferendo judicial entre ambas provincias, sino también la posibilidad de brindar seguridad energética a toda la Comarca Andina”.