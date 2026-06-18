El Gobierno anunció que los PSAV quedarán exentos del Impuesto al Débito y Crédito

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 475/2026, una normativa que incorpora a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) al régimen de exención del Impuesto sobre los Créditos y Débitos para las cuentas utilizadas exclusivamente en el desarrollo de su actividad.

Hasta ahora los PSAV registrados ante la CNV quedaban excluidos de un régimen que ya alcanzaba a otros actores regulados del sistema financiero, como entidades financieras, proveedores de servicios de pago (PSP) y otros agentes y mercados autorizados por la CNV.

Como consecuencia, el impuesto gravaba movimientos asociados a la operatoria de los usuarios. Esto generaba costos adicionales frente a actores que desarrollan actividades comparables, una diferencia que la industria apuntó en el último tiempo como una dificultad para su desarrollo. En ese sentido, la medida corrige una “asimetría tributaria”, según la Cámara Argentina Fintech.

“Esta es una gran noticia para las empresas que invierten en Argentina, generan empleo y crean soluciones que amplían el acceso a servicios financieros para millones de personas y empresas. Quienes están registrados, supervisados y sujetos a los marcos normativos establecidos deben poder desarrollarse en condiciones equivalentes a las de otros actores regulados”, señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Miembros del sector destacaron que la medida la corrige una “asimetría tributaria” Shutterstock

Por su parte, Maxi Raimondi, CFO de Lemon, indicó que la medida no solo es el resultado de un trabajo conjunto entre los diferentes actores de la industria y los organismos reguladores, sino que también representa “un nuevo reconocimiento” al rol que cumplen los PSAV dentro del ecosistema financiero.

“Al equiparar el tratamiento del Impuesto sobre los Débitos y Créditos con el del sistema financiero tradicional, se avanza hacia un marco más competitivo, eficiente y favorable para la innovación”, dijo. Y añadió: “Los activos virtuales ya no son solo una alternativa de resguardo de valor. Cada vez más se consolidan como infraestructura financiera que permite ofrecer mejores productos, reducir fricciones y acelerar la digitalización financiera en Argentina”.

Desde Bitso también celebraron la medida. “Esta actualización normativa aporta equidad, transparencia y seguridad jurídica tanto para las plataformas como para los usuarios, consolidando un marco de competencia justa que ayudará a seguir impulsando la formalización y el desarrollo del ecosistema digital en el país”, destacó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Al igual que Raimondi, Colombo sostuvo que la normativa “revalida a las criptomonedas como una infraestructura financiera cotidiana y necesaria para los ciudadanos”. De hecho, un reciente informe de la firma revela que las stablecoins representaron el 71% de las compras en la Argentina, mientras que bitcoin lidera los portafolios al concentrar el 52% de las tenencias totales de los usuarios.

Un reciente informe de Bitso revela que las stablecoins representaron el 71% de las compras en el país, mientras que bitcoin lidera los portafolios al concentrar el 52% de las tenencias totales de los usuarios Shutterstock

En tanto, Joaquín Herrera, cofundador y director de Operaciones en Takenos, reconoció que el Impuesto a los Créditos y Débitos ponía “en desventaja” a la empresa frente a otros actores del sistema financiero. “Con esta exención, podemos competir en condiciones más parejas y trasladar esa eficiencia directamente a nuestros usuarios”, afirmó.

Y concluyó: “Creemos que cualquier argentino debería poder cobrar desde el exterior, usar su plata localmente con libertad y viajar sin que cruzar una frontera complique su economía, y medidas como esta nos acercan a ese objetivo”.