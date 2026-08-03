Chaco: detuvieron a una joven de 25 años acusada de matar a su novio a puñaladas durante una discusión

La policía chaqueña detuvo a una joven acusada de asesinar de una puñalada a su novio durante una discusión que tuvieron el domingo por la madrugada en la ciudad de Resistencia. El violento episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400.

Según medios locales, la sospechosa de 25 años habría apuñalado a su pareja con un arma blanca. El hombre de 29 años, identificado como Matías Julián Álvarez Guardia, ingresó al hospital local Julio C. Perrando, en donde lo diagnosticaron con “herida grave por arma blanca en tórax lado derecho”, lo operaron y finalmente murió.

La acusada, cuyas iniciales son V.L.C., fue detenida en la mañana de este domingo en las inmediaciones del lugar en donde ocurrió el crimen. Este lunes fue llevada a declarar en la causa que quedó en manos del Equipo Fiscal N° 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. Según indicaron fuentes judiciales a Diario Chaco, el expediente todavía no había ingresado formalmente.

En tanto, la fiscalía avanza con las primeras medidas de la investigación y espera los resultados finales de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima para incorporar esa información al expediente y determinar con precisión las circunstancias y características de la muerte.

Denuncias previas

Mientras avanzan las pericias para determinar los detalles del crimen, Noelia Guardia, hermana de la víctima, habló durante el velorio del joven y apuntó contra la única detenida por el crimen y su entorno familiar. La mujer aseguró que su hermano había realizado dos denuncias previas por violencia contra su pareja, una en 2024 y otra en 2025, y reclamó el secuestro del vehículo en el que Álvarez Guardia fue trasladado al hospital Perrando.

Según su relato, Álvarez Guardia y la sospechosa se conocían desde hacía aproximadamente dos años y no convivían, aunque mantenían una relación de pareja. “Esa chica es muy mala, muy tóxica. Su familia también es cómplice”, afirmó al mismo medio.

La mujer también afirmó que, mientras su hermano era trasladado al centro de salud, la joven acusada habría permanecido sola en el domicilio, a donde después llegaron familiares y se la llevaron. Pidió que esas circunstancias sean investigadas y cuestionó también que, según su versión, los familiares de la acusada no hayan dado aviso a la Policía.

Finalmente, Guardia detalló que su hermano habría intentado finalizar la relación en distintas oportunidades, pero que la joven “lo volvía a buscar” y se presentaba de forma inesperada en lugares en donde él se encontraba.

Incluso la acusada habría ingresado durante la madrugada a la vivienda de su madre mientras Julián dormía. Según explicó, durante ese episodio se habría secuestrado una llave que estaba en la mochila de la joven y que, de acuerdo con su versión, permitiría acreditar el ingreso al domicilio.