Reforma laboral: los trabajadores empezaron a recibir el nuevo recibo de sueldo que muestra cuánto le cuestan a la empresa

Luego de casi dos meses de demoras por la adaptación de los sistemas de liquidación de haberes, los trabajadores comenzaron a recibir este mes el nuevo recibo de sueldo impulsado por el Gobierno. El formato, una de las principales novedades de la Reforma Laboral, incorpora por primera vez el costo laboral total que asume el empleador y busca transparentar cuánto cuesta realmente cada puesto de trabajo.

La modificación fue establecida por el Decreto 407/20 y comenzó a regir desde su publicación a comienzos de junio. Sin embargo, durante las primeras semanas, la mayoría de las compañías no pudo cumplir con el nuevo esquema porque los sistemas de liquidación de haberes todavía no estaban adaptados. La situación comenzó a normalizarse recién con la liquidación correspondiente a julio.

“Hubo complicaciones en la implementación con los sistemas. Hoy está más generalizado el uso del nuevo modelo de recibo porque ya se adecuaron la mayoría de los sistemas de liquidación. De todos modos, hasta ahora no hay reglamentación sobre sanciones por incumplimiento en el caso de aquellas compañías que todavía no lo hicieron”, dijo el contador Marcos Felice.

A diferencia del recibo tradicional, el nuevo modelo no solo informa el sueldo bruto, las deducciones y el monto neto a cobrar, sino también el costo laboral total que asume el empleador. Allí aparecen discriminadas las contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la obra social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), asignaciones familiares, aportes sindicales, cámaras empresarias y otros conceptos derivados de la relación laboral.

Empezaron a llegar los nuevos recibos de sueldo

Por ejemplo, de acuerdo con un recibo de sueldo al que tuvo acceso LA NACION, una compañía tuvo que desembolsar $9.410.008 para que el trabajador reciba un salario bruto de $7.777.833. Al restarle Ganancias, jubilación y otros conceptos, llegan a la cuenta bancaria $6.792.164.

La principal innovación es un gráfico de torta que permite visualizar qué proporción de ese costo corresponde al salario del trabajador y cuál a las cargas laborales. Siguiendo con el ejemplo de ese mismo haber, el 74% del costo del empleador correspondió al salario neto, mientras que el 22% correspondió a contribuciones a la seguridad social, 2% a ART y 1% a PAMI. La medida fue presentada por el Gobierno como una herramienta para dar mayor transparencia a la relación laboral y hacer visibles costos que hasta ahora solo conocía el empleador.

“La mayoría de las empresas terminó de implementar el nuevo recibo con la liquidación de julio, sobre todo aquellas que contratan sistemas de software, ya que la mayoría está actualizada. Sí faltan las compañías que tienen desarrollo propio y las pymes que lidian con el Excel, pero en estos dos meses la mayoría se adecuó. Desde el Gobierno dejaron trascender que en esta primera etapa no van a aplicar sanciones, así que hasta finales de agosto es probable que veamos empresas tratando de cumplir con la normativa", dijo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

Sin embargo, el tributarista agregó que el nuevo modelo de recibo no tiene espacio para la fecha ni para la firma. Tampoco incluye dentro del gráfico cuánto se destina al impuesto a las ganancias, por lo que el recibo no termina de ser del todo representativo para intentar entender el sueldo neto, tal como era el objetivo. En tal caso, esto debería modificarlo el Gobierno a través de un nuevo decreto.

Ante las dudas que puede generar el nuevo recibo, desde Xubio publicaron una guía para interpretar el nuevo formato. “Muchos trabajadores ven por primera vez cuánto le cuesta su puesto a la empresa, más allá del número que reciben en su cuenta”, explicó Catalina Barber Clas, product owner del módulo de Sueldos de Xubio.

Por ejemplo, explicaron la diferencia entre los aportes que se descuentan del salario bruto y financian prestaciones como la jubilación (11%), obra social (3%), PAMI (3%) y cuota sindical (según convenio). En cambio, la contribución no descuenta del recibo del trabajador, sino que son abonadas por el empleador, como seguridad social, PAMI, obra social, ART, seguro de vida y cuota sindical.

“Me empiezan a enviar los recibos de sueldos actualizados en el formato de la Ley de Modernización Laboral. En este caso, el empleador paga $1.200.000; el trabajador recibe $580.000. Transparencia total. Gracias, presidente Javier Milei. “Gracias, Congreso de la Nación”, publicó un mes atrás Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien impulsó la medida.