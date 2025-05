El hábito que caracteriza a las personas menos inteligentes, según la IA

La inteligencia humana es una cualidad compleja y multifacética, influenciada por factores genéticos, ambientales y conductuales. Sin embargo, ciertos patrones de comportamiento pueden estar asociados con niveles más bajos de inteligencia.

Un análisis realizado con apoyo de modelos de inteligencia artificial, entrenados para detectar patrones de comportamiento y lenguaje en miles de publicaciones científicas, identificó un hábito recurrente entre las personas con menor rendimiento intelectual. ChatGPT procesó estudios revisados por pares, como los trabajos de Dunning y Kruger (1999) sobre el sesgo de sobreestimación de capacidades, y las investigaciones de Carol Dweck (2006) sobre mentalidad de crecimiento, para concluir que evitar desafíos intelectuales y resistirse al aprendizaje continuo son señales consistentes de bajo desarrollo cognitivo.

Evitar desafíos y resistirse al aprendizaje: una señal de alerta

Evitar situaciones que requieren esfuerzo cognitivo es un comportamiento que pueden limitar el desarrollo intelectual. Según la psicóloga Carol Dweck, autora del libro Mindset: The New Psychology of Success, las personas con una “mentalidad fija” creen que la inteligencia es una característica inmutable, lo que las lleva a evitar desafíos por temor al fracaso. En contraste, aquellas con una “mentalidad de crecimiento” ven los desafíos como oportunidades para aprender y mejorar. Esta diferencia en la actitud hacia el aprendizaje puede influir significativamente en el desarrollo intelectual de una persona.

El efecto Dunning-Kruger: sobreestimación de las propias capacidades

Otro fenómeno relacionado es el efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo en el que individuos con habilidades limitadas tienden a sobreestimar sus competencias. Este efecto fue descrito por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en 1999, quienes encontraron que las personas con bajo rendimiento en áreas como lógica y gramática a menudo creían desempeñarse por encima del promedio. Esta sobreestimación puede impedir el reconocimiento de las propias limitaciones y, por ende, obstaculizar el aprendizaje y la mejora personal.

Otros hábitos que pueden afectar la inteligencia

Además de evitar desafíos y sobreestimar las propias capacidades, existen otros hábitos que pueden estar asociados con niveles más bajos de inteligencia: