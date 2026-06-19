El plan de Jeff Bezos para que el planeta vuelva a su estado “anterior a la era industrial”

Jeff Bezos, fundador de Amazon y empresario del sector espacial, afirmó este miércoles en París que sueña con devolver la Tierra a su estado anterior a la era industrial, enviando las actividades contaminantes a otro lugar en el espacio.

“Si el viaje espacial llega a ser lo suficientemente fiable y barato, y si podemos obtener nuestras materias primas de asteroides y objetos cercanos a la Tierra y la Luna, entonces este planeta-jardín podrá ser devuelto a su estado anterior a la Revolución Industrial”, afirmó Bezos en el salón Vivatech.

El empresario, que dejó la dirección de Amazon en 2021, fue uno de los fundadores en 2000 de la firma Blue Origin, que aspira a realizar 100 lanzamientos anuales al espacio.

“Nuestra visión a largo plazo, nuestro sueño, es que todas las industrias contaminantes puedan instalarse lejos de la Tierra”, afirmó, sin precisar en qué plazo.

El deterioro del medioambiente, según Bezos, “es la única cosa en la que el mundo está peor hoy que hace 500 años. Todo es mejor hoy”. Citó “el analfabetismo”, “la mortalidad infantil” y “la pobreza” como indicadores que eran peores antes de la Revolución Industrial.

“Todo es mejor, y sigue mejorando. Y la única excepción es el entorno natural”, señaló.

Blue Origin compite en este ámbito con la empresa de Elon Musk, SpaceX, que tiene la ambición de colonizar Marte. Bezos subrayó que su prioridad, antes que Marte, era la Luna: “Esta vez vamos a la Luna para quedarnos”, advirtió.

“Nuestra visión a largo plazo es que todas las industrias contaminantes puedan instalarse lejos de la Tierra”, dijo Bezos Archivo

“Hay agua helada en los cráteres cerca de los polos de la Luna, que están sumidos permanentemente en la oscuridad. Y esta puede, mediante electrólisis, convertirse en oxígeno líquido e hidrógeno líquido”, desarrolló.

“Un día, en un futuro no tan lejano, se podrán utilizar materias primas encontradas in situ para reabastecer el alunizador”, explicó.

La IA y la mano de obra

Bezos consideró también que la inteligencia artificial (IA) abre perspectivas inéditas, sin mencionar las cuestiones medioambientales que ello plantea.

La ONU estima que la IA debería duplicar de aquí a 2030 el consumo de energía y de agua de los centros de datos, amenazando los recursos naturales de miles de millones de personas.

“Vivimos el momento más increíble. Y todo joven hoy debería estar entusiasmado de estar donde está ahora, porque nunca ha habido una mejor época para ser emprendedor, una mejor época para lanzar una empresa”, declaró.

Además, descartó los temores de destrucción de empleo. “Sé que hay muchas preocupaciones, incluso entre personas inteligentes, según las cuales la IA va a volver superfluos a los seres humanos, etcétera. Estoy totalmente en desacuerdo con ese punto de vista”, subrayó.

Bezos descartó los temores de destrucción de empleo Shutterstock - Shutterstock

“Creo que, en realidad, la IA va a generar escasez de mano de obra porque hará posible que la gente identifique más problemas que tenemos, y una gama infinita de cosas por inventar”, explicó.

Para Bezos, “no estamos limitados por nuestra imaginación, sino por lo que de hecho podemos hacer”.

AFP