Jeff Bezos afirma que la IA provocará una “escasez de mano de obra”, no pérdida de empleos

Jeff Bezos escucha los temores generalizados sobre la pérdida de empleos causada por la inteligencia artificial (IA), pero considera que quienes sostienen esas preocupaciones están interpretando mal el futuro.

“Sé que existe mucha preocupación en torno a la IA y la pérdida de empleos”, señaló el fundador de Amazon en una entrevista reciente con CNBC. “Tengo una visión muy diferente. Creo que lo que realmente va a ocurrir es que tendremos una escasez de mano de obra como resultado de esto. La gente va a tener que trabajar duro”.

“Entiendo por qué la gente es pesimista. Son pesimistas porque muchas personas inteligentes les dicen que lo sean. Pero esas personas están equivocadas”, agregó Bezos. “Cuando se produce un aumento de la productividad —y esto podría representar una mejora muy significativa para la economía— también se elevará el nivel de vida”.

Bezos, cofundador y codirector ejecutivo de Prometheus, una startup de inteligencia artificial, ha defendido con firmeza la idea de que la IA producirá el efecto contrario al que muchos anticipan: en lugar de destruir empleos, generará una escasez de trabajadores. En mayo, aseguró que los pesimistas respecto de la IA estaban “completamente equivocados” y sostuvo que la tecnología “potenciará” a los trabajadores jóvenes, permitiéndoles desempeñarse “a un nivel superior”.

Bezos cree que, en lugar de destruir empleos, la IA generará una escasez de trabajadores The Washington Post - The Washington Post

Gracias a los incrementos de productividad y a la expansión económica que, según él, traerá la innovación en IA, Bezos considera que habrá más demanda de trabajo humano que la oferta actualmente disponible.

Vik Bajaj, cofundador y codirector ejecutivo de Prometheus, coincidió con la visión de Bezos durante la entrevista. “Las empresas crean empleos de vez en cuando, pero lo que realmente genera puestos de trabajo es la invención”, afirmó. “Las invenciones nacen de los sueños, pero inventar significa convertir esos sueños en realidad”.

Prometheus fue lanzada oficialmente en noviembre con una financiación inicial de US$6200 millones. Recientemente, TechCrunch informó que la compañía obtuvo otros US$12.000 millones en una ronda Serie B, lo que elevó su valoración a US$41.000 millones. La ronda contó con el respaldo de Bezos, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock, DST Global y Arch Venture Partners. La startup está desarrollando herramientas de IA destinadas a acelerar tareas de ingeniería, lo que define como un “ingeniero general artificial”.

“Como resultado de una mayor capacidad de innovación, tendremos más ingenieros y más empleos tanto en ingeniería como en manufactura”, añadió Bajaj.

La teoría de Bezos podría resultar difícil de defender para algunos, especialmente si se considera que Amazon —donde se desempeña como presidente ejecutivo y principal accionista individual— ha eliminado miles de puestos de trabajo mientras adopta la IA y busca reducir los niveles de gestión intermedia. En octubre, la compañía despidió a 14.000 empleados corporativos y, posteriormente, eliminó otros 16.000 puestos en enero bajo la dirección de su CEO, Andy Jassy.

En octubre, Amazon despidió a 14.000 empleados corporativos

Los directivos del sector tecnológico mantienen posiciones divididas respecto del impacto de la IA sobre el empleo. El CEO de OpenAI, Sam Altman, advirtió anteriormente que la IA haría desaparecer puestos de trabajo, aunque recientemente reconoció que se había equivocado tanto en sus plazos como en sus predicciones. Por su parte, Dario Amodei, CEO de Anthropic, afirmó el año pasado que la IA podría eliminar hasta el 50% de los empleos administrativos de nivel inicial. Otros, como Jensen Huang, CEO de Nvidia, han descartado la IA como una excusa “perezosa” para justificar despidos.

En medio de estas visiones contrapuestas, una nueva encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 53% de los 4531 participantes teme que ellos mismos o algún miembro de su hogar pierda su empleo debido a la inteligencia artificial.

Lo único en lo que parece existir consenso es que la IA está transformando el mundo del trabajo.

La discusión sobre si ese cambio será para mejor o para peor sigue abierta.