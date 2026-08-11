El proyecto cripto de Estados Unidos pierde fuerza y peligra su aprobación

Las posibilidades de que la industria cripto estadounidense logre una legislación sobre activos digitales se están desvaneciendo, a pesar de que los republicanos del Senado prometieron impulsar el proyecto de ley cuando los legisladores regresen al Capitolio el próximo mes.

En un revés para la industria de las criptomonedas, el Senado abandonó Washington el sábado para el receso de agosto de cinco semanas sin una votación para la tan esperada Clarity Act, que crearía un marco regulatorio para los activos digitales.

La industria, con sus enormes recursos económicos, ha gastado cientos de millones de dólares en campañas para impulsar el proyecto de ley, que según afirman proporcionará a las empresas de criptomonedas una base legal sólida, aunque los demócratas, algunos republicanos y otros críticos dicen que carece de salvaguardias estrictas contra el blanqueo de dinero y la ética.

Ante la persistente oposición al proyecto por parte de demócratas clave, cuyo apoyo es necesario para alcanzar los 60 votos, y con el Senado trabado por otros asuntos, el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, impulsó el sábado una votación de procedimiento. Esta es la que podría dar inicio al proceso para que el proyecto de ley avance al pleno del Senado hasta septiembre.

Pero muchos analistas y grupos de presión se muestran escépticos sobre su futuro. Esto se debe a que las elecciones de noviembre, en las que se renuevan la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, acapararán la atención de los legisladores y acortarán las sesiones del Senado durante otro periodo de gran actividad, dejando poco tiempo para que los legisladores resuelvan sus diferencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró más de US$1400 millones en ingresos provenientes de las empresas de criptomonedas de su familia el año pasado Alex Brandon - AP

“Creo que es muy improbable”, dijo Brian Gardner, estratega jefe de políticas en Washington de Stifel, y agregó que los legisladores no parecen estar cerca de un acuerdo, particularmente en lo que respecta a las polémicas disposiciones éticas.

“Tan mortal como una bala”

El Senado reanuda sus sesiones el 14 de septiembre y está previsto que sesione durante tan solo 14 días, antes del receso electoral de octubre, y otros 22 días antes de fin de año.

El sábado, Thune solicitó el cierre del debate, lo que estableció una votación para el 15 de septiembre sobre si limitar el debate del proyecto de ley y someterlo a votación en el pleno. Esto requiere 60 votos y será una prueba clave para determinar si el proyecto de ley tiene futuro. Según los grupos de presión, un fracaso en la votación del cierre del debate podría, en la práctica, anular el proyecto de ley.

Si la propuesta prospera, las normas del Senado podrían exigir varios días de trámites procesales antes de la votación final, incluyendo el debate y la consideración de enmiendas adicionales. Encontrar ese tiempo será complicado, ya que la cámara suele tener que examinar otros proyectos de ley esenciales de defensa y financiación más adelante en el año.

Según los analistas, si el proyecto de ley se prolonga hasta 2027, se prevé que el resultado de las elecciones se convierta en un obstáculo importante.

Si bien el control del Senado está en juego, las encuestas favorecen a los demócratas para que recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes, que aún debe aprobar la versión del Senado de la Clarity Act. Según los analistas, se espera que los demócratas de la Cámara se centren el próximo año en las investigaciones de supervisión de la administración del presidente Donald Trump, en lugar de priorizar la legislación sobre criptomonedas.

En una publicación en redes sociales, tras conocerse la noticia del aplazamiento de la votación, la senadora republicana de Wyoming, Cynthia Lummis, quien ha desempeñado un papel fundamental en la redacción y negociación del proyecto de ley, pareció reconocer que estos desafíos han complicado el proceso legislativo. “Morir a fuego lento es tan fatal como morir de un disparo”, escribió.

Los demócratas, algunos republicanos y otros críticos dicen que la ley de criptomonedas carece de salvaguardias estrictas contra el blanqueo de dinero y la ética ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, muchos en la industria de las criptomonedas aún conservan la esperanza. Cody Carbone, director ejecutivo de la Cámara Digital, grupo comercial de la industria de las criptomonedas, afirmó que la demora era decepcionante, pero que creía que todavía había margen para que el Senado aprobara el proyecto de ley la semana del 14 de septiembre, y añadió: “La lucha está lejos de haber terminado”. Los portavoces de Thune no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Lucha por la ética en las criptomonedas

El proyecto de ley define el estatus legal de los tokens, especifica qué reguladores los supervisan e impone otras obligaciones a las empresas de criptomonedas. También prohibiría a los funcionarios gubernamentales operar sus propios negocios de criptomonedas, incluido Trump, quien declaró más de US$1400 millones en ingresos provenientes de las empresas de criptomonedas de su familia el año pasado.

Ese ha sido un punto conflictivo para los demócratas, que quieren una redacción mucho más estricta que permita a los fiscales generales estatales actuar como segunda línea de defensa para hacer cumplir esa prohibición, lo que les daría la facultad de demandar al Departamento de Justicia si creen que la agencia no está siendo lo suficientemente estricta.

No está claro si la Casa Blanca estará de acuerdo y un portavoz no respondió a la solicitud de comentarios. Los demócratas y algunos republicanos también han estado presionando para que se implementen controles más estrictos contra el lavado de dinero.

“No creo que debamos perder toda esperanza si apoyamos el proyecto de ley, pero la situación no pinta bien”, dijo Ian Katz, director gerente de Capital Alpha Partners.

Otro aspecto polémico del proyecto de ley se refiere al grado en que las plataformas de intercambio de criptomonedas y otros actores del mercado pueden pagar recompensas sobre las tenencias de los clientes de tokens respaldados por dólares, denominados stablecoins. El sector bancario se ha opuesto a esta disposición, argumentando que crearía competencia por los depósitos que financian los préstamos. Las empresas de criptomonedas afirman que prohibir las recompensas sería anticompetitivo.

Algunos senadores republicanos han declarado que no respaldarán la ley sin una mayor protección para los depósitos de los bancos comunitarios. Rebeca Romero Rainey, directora ejecutiva de la Asociación de Banqueros Comunitarios Independientes de Estados Unidos, afirmó que las entidades crediticias seguirán luchando por esos cambios: “No escatimaremos esfuerzos para que los legisladores reconozcan el peligro de la fuga de depósitos a medida que se redacta el proyecto de ley”.