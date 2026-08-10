Un gigante financiero vendió casi 1700 bitcoins: ¿se perdió el interés por las cripto?

En un momento en que bitcoin se mantiene a la baja, rondando los US$60.000, la empresa Strategy (antes llamada MicroStrategy) informó este lunes que se desprendió de 1690 bitcoins por US$108.6 millones.

La venta tuvo lugar entre el 3 y el 9 de agosto, a un valor promedio de US$64.262 por moneda, según detalló un documento 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. La compañía aún cuenta con 840.447 bitcoins, lo que sigue implicando la mayor reserva corporativa de este criptoactivo.

Según explicó Yahoo Finance, se trató de una operación destinada a recomprar acciones preferentes de STRC. En concreto, adquirieron 1.152.020 de estas acciones que, anteriormente se habían emitido y vendido a inversores. Vale aclarar que se trata de acciones en las que el inversor no solo depende de que suba el precio de Strategy para obtener ganancia, sino que recibe un dividendo, que funciona de manera similar a un pago periódico.

Bitcoin se desprendió este lunes de 1690 bitcoins por US$108.6 millones Studio Romantic - Shutterstock

La operación de Strategy hablaría de una acción de la compañía para sostener la estructura financiera de la empresa. Desde su lanzamiento en 2008, bitcoin fue ganándose poco a poco la confianza del mercado, al punto de que empresas de sectores cada vez más diversos comenzaron a incorporar esta criptomoneda de forma total o parcial como parte de su estrategia de tesorería. Así nacieron las bitcoin treasury companies -como lo es Strategy-, firmas que implementan una estrategia de tesorería centrada en la acumulación de bitcoin (BTC).

No es la primera vez que la empresa vende parte de sus bitcoins durante 2026. De hecho, ha realizado operaciones de ventas más grandes en meses pasados.

¿El “oro digital” perdió interés?

En octubre de 2025, bitcoin alcanzó su máximo histórico cuando se ubicó en US$126.198,07. Desde entonces, fue cayendo y en febrero registró un descenso de 17,43% en tan solo un día, hasta ubicarse en US$60.000. Luego de esa fuerte caída, ha experimentado subas y bajas, aunque desde hace dos meses se mantiene debajo de los US$70.000.

En las últimas 24 horas, bitcoin ha bajado alrededor de 1,5%, aunque parecería que por motivos ajenos a la reciente operación de Strategy. Según detalla la plataforma Coin Market Cap, el movimiento se debe principalmente a la cautela en el posicionamiento ante la publicación de datos macroeconómicos clave en Estados Unidos.

Justamente, una crítica que históricamente se le ha hecho a las bitcoin treasury companies tiene que ver con un posible riesgo sistémico que podría desatarse si bitcoin llegara a tener una caída importante en su precio: esto podría obligar a Strategy a liquidar posiciones para cubrir deudas lo que, a su vez, podría desencadenar ventas masivas más amplias en el mercado cripto. Por lo pronto, no se han dado ventas generalizadas.