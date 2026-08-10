La explicación del Servicio Geológico de Colombia sobre la alta actividad sísmica en la región

Un sismo de magnitud 7,4 se registró a las 7:34 de la mañana de este lunes en Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento tuvo una profundidad de 96 kilómetros y su epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El Gobierno de Colombia anunció la muerte de al menos 111 personas, más de 80 heridos y aseguró que se dispone a declarar una emergencia nacional en todo el territorio a fines de agilizar el traspaso de recursos.

Tras el evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantenía comunicación con las autoridades territoriales y las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para verificar posibles afectaciones.

Colombia es un territorio sísmicamente activo. El Servicio Geológico Colombiano estima que, en promedio, pueden ocurrir alrededor de 2.500 sismos al mes en el país. Aunque la mayoría no son percibidos por la población, estos movimientos son registrados de manera permanente por la Red Sismológica Nacional.

Pero, ¿por qué una parte importante de esta actividad se concentra en el Pacífico y qué tiene que ver esto con Chocó?

La placa de Nazca

La explicación está en las placas tectónicas. La superficie terrestre está dividida en grandes fragmentos de la litósfera conocidos como placas tectónicas. Estas estructuras tienen movimientos relativos entre sí y, cuando se desplazan, pueden generar deformaciones y rupturas en la corteza terrestre que producen una liberación súbita de energía.

En Colombia confluyen tres placas: Nazca, Sudamericana y Caribe. En el Pacífico se encuentra una de las principales zonas de interacción. Allí se produce la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana.

La subducción ocurre cuando una placa se introduce por debajo de otra. Este proceso es uno de los principales responsables de la intensa actividad sísmica que caracteriza al Pacífico colombiano.

Pacientes evacuados en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia Santiago Saldarriaga - AP

El propio SGC señala que la mayor parte de la actividad sísmica del país se concentra en la zona del Pacífico debido precisamente a la subducción de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana.

Este proceso también está relacionado con la formación de una fosa submarina en el Pacífico y con la cadena volcánica de los Andes.

Así, los movimientos que ocurren en esta zona no son fenómenos aislados, sino parte de una dinámica tectónica que se desarrolla de manera permanente bajo el territorio y el océano.

Chocó

El sismo de este lunes tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó. La ubicación del departamento dentro de esta región tectónicamente activa ayuda a entender por qué los movimientos sísmicos forman parte de su dinámica geológica.

La actividad sísmica no se limita a un único punto. La interacción de las placas genera movimientos en diferentes zonas del país y, particularmente, en la región del Pacífico.

El hecho de que un sismo tenga su epicentro en una determinada zona tampoco permite establecer por sí solo qué tan graves serán sus efectos.

Para determinar la peligrosidad de un movimiento se deben considerar factores como la magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro, la geología local, la densidad de población y la vulnerabilidad de las edificaciones y la infraestructura.

Pacientes evacuados en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia Santiago Saldarriaga - AP

En el caso del sismo de este lunes, el SGC reportó una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros.

La profundidad es un elemento relevante para evaluar el impacto de un movimiento. Los sismos con foco de hasta 70 kilómetros se consideran superficiales; los que tienen una profundidad entre 70 y 300 kilómetros son intermedios; y aquellos que superan los 300 kilómetros son profundos.

El movimiento registrado en Chocó se encuentra, de acuerdo con esta clasificación, en el rango de los sismos intermedios.

El Pacífico

La actividad del Pacífico es uno de los componentes principales de la sismicidad colombiana. Sin embargo, no es la única zona donde se producen movimientos.

El país también presenta actividad relacionada con la subducción de la placa Caribe debajo de la Sudamericana y con el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Este último, ubicado en Santander, tiene una característica particular: concentra cerca del 60 por ciento de la sismicidad que ocurre en Colombia.

El Nido Sísmico de Bucaramanga se encuentra debajo del municipio de Los Santos y se caracteriza por una concentración inusual de sismos dentro de un pequeño volumen del subsuelo. Sus hipocentros se localizan generalmente a profundidades cercanas a los 150 kilómetros.

Esto significa que Colombia tiene diferentes ambientes tectónicos donde se producen sismos, cada uno con características particulares.

¿Por qué no todos los sismos del Pacífico se sienten igual?

Aunque una región tenga una alta actividad sísmica, no todos los movimientos tienen las mismas consecuencias. La magnitud mide la cantidad de energía liberada por el sismo en el sitio donde se origina. La intensidad, en cambio, describe los efectos que ese movimiento genera en un lugar determinado.

Por eso, un mismo sismo puede tener diferentes valores de intensidad.

La distancia al epicentro, el tipo de terreno y la vulnerabilidad de las construcciones pueden modificar la manera en que las personas perciben un movimiento y los daños que eventualmente puede producir.

La profundidad también resulta determinante. En términos generales, a mayor magnitud y menor profundidad, mayor puede ser el impacto sobre la superficie.

Los posibles efectos incluyen daños en edificaciones e infraestructura, incendios derivados de cortocircuitos o escapes de gas, deslizamientos en laderas inestables, hundimientos en terrenos arenosos con alto contenido de agua, crecientes de ríos y quebradas provocadas por deslizamientos e interrupciones de servicios como energía, agua y alcantarillado.

Una región vigilada

Para conocer cómo se comporta esta actividad, el Servicio Geológico Colombiano opera la Red Sismológica Nacional de Colombia, que funciona desde el 1.° de junio de 1993.

Actualmente cuenta con 224 estaciones sísmicas y acelerométricas distribuidas estratégicamente por el territorio nacional.

Las estaciones transmiten información mediante redes satelitales, celulares o de internet hacia el centro principal de procesamiento del SGC, en Bogotá.

Los datos permiten verificar si ocurrió un sismo y calcular parámetros como su ubicación, profundidad y magnitud.

El primer reporte puede estar disponible aproximadamente tres minutos después de un evento. Cerca de siete minutos después, la entidad publica un boletín actualizado y revisado por uno de sus analistas.

La información de esta red también es utilizada para elaborar mapas de amenaza sísmica y contribuir a la actualización de la normativa sismorresistente.