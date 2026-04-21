Elon Musk es citado a París por denuncias sobre imágenes de abuso sexual infantil en X

Elon Musk fue citado a comparecer en París este lunes, donde los investigadores analizan denuncias de conductas indebidas relacionadas con la plataforma X, incluyendo la difusión de material de abuso sexual infantil y contenido deepfake.

El hombre más rico del mundo y Linda Yaccarino —exCEO de X— fueron convocados a “entrevistas voluntarias”, mientras que otros empleados de la plataforma serán escuchados como testigos a lo largo de la semana, informó la fiscalía de París.

Aún no está claro si Musk y Yaccarino viajarán a la capital francesa. Un portavoz de X no respondió a consultas de Associated Press y la empresa actual de Yaccarino, eMed, tampoco contestó un pedido enviado por correo.

Los fiscales franceses también sospechan que la controversia en torno al sistema de IA de la plataforma, Grok, y sus deepfakes pudo haber sido orquestada para impulsar el valor de las empresas de Musk antes de una importante salida al mercado, y alertaron a las autoridades de Estados Unidos. Musk celebró un informe según el cual funcionarios judiciales estadounidenses se negaron a ayudar a los investigadores franceses, escribiendo en X: “Esto tiene que parar”.

Por qué citaron a Musk

Musk fue citado después de un allanamiento realizado en febrero en las instalaciones de X en Francia, en el marco de una investigación iniciada en enero de 2025 por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía de París. Tanto Musk como Yaccarino fueron convocados en su carácter de directivos de X en el momento de los hechos investigados. Yaccarino fue CEO desde mayo de 2023 hasta julio de 2025.

La investigación analiza posibles delitos como “complicidad” en la posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores, deepfakes sexualmente explícitos y negación de crímenes contra la humanidad Shutterstock - Shutterstock

“Estas entrevistas voluntarias con los ejecutivos tienen como objetivo permitirles exponer su posición respecto de los hechos y, en su caso, las medidas de cumplimiento que planean implementar”, señalaron los fiscales. “En esta etapa, la investigación se desarrolla en un enfoque constructivo, con el objetivo final de garantizar que la plataforma X cumpla con la legislación francesa, en la medida en que opera en el territorio nacional”.

La fiscalía de París indicó que una eventual ausencia de Musk y Yaccarino el 20 de abril “no constituye un obstáculo para que la investigación continúe”.

Qué se está investigando

Las autoridades francesas abrieron la investigación tras denuncias de un legislador francés que alegó que algoritmos sesgados en X podrían haber distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos. El caso se amplió luego de que el sistema de IA Grok generara publicaciones que presuntamente negaban el Holocausto —delito en Francia— y difundieran deepfakes de contenido sexual explícito.

La investigación analiza posibles delitos como “complicidad” en la posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores, deepfakes sexualmente explícitos, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de datos como parte de un grupo organizado, entre otros cargos.

Grok, desarrollado por xAI y disponible a través de X, generó indignación global este año tras producir una avalancha de imágenes deepfake sexualizadas y sin consentimiento en respuesta a pedidos de usuarios.

También publicó en francés que las cámaras de gas del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron diseñadas para “desinfección con Zyklon B contra el tifus” y no para el asesinato masivo, una narrativa asociada al negacionismo del Holocausto.

En publicaciones posteriores, el chatbot corrigió su respuesta, reconoció que era errónea y señaló evidencia histórica de que el Zyklon B fue utilizado para asesinar a más de un millón de personas en las cámaras de gas de Auschwitz.

La fiscalía francesa alerta a EE.UU.

En marzo, la fiscalía de París notificó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), sugiriendo que “la controversia en torno a los deepfakes sexualmente explícitos generados por Grok podría haber sido deliberadamente orquestada para inflar artificialmente el valor de las empresas X y xAI, lo que potencialmente constituiría delitos”, indicaron los fiscales.

La fiscalía sostuvo que esto podría haberse hecho “de cara a la prevista salida a bolsa en junio de 2026 de la nueva entidad surgida de la fusión de SpaceX y xAI, en un momento en que la empresa X estaba claramente perdiendo impulso”.

EE.UU. rechaza colaborar

Según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia comunicó a las autoridades francesas que no facilitará sus esfuerzos para investigar a X.

El diario informó que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento, en una carta de dos páginas enviada la semana pasada, acusó a Francia de utilizar de manera inapropiada su sistema judicial para interferir en una empresa estadounidense.

El Departamento de Justicia comunicó a las autoridades francesas que no facilitará sus esfuerzos para investigar a X Matt Rourke - AP

La carta también sostuvo que los pedidos de asistencia “constituyen un intento de involucrar a Estados Unidos en un proceso penal con carga política destinado a regular de forma indebida, mediante la persecución judicial, la actividad empresarial de una plataforma de redes sociales”.

Las autoridades judiciales francesas no respondieron a solicitudes de comentarios.

Investigaciones a plataformas digitales

La unidad de ciberdelitos de la fiscalía de París ha lanzado en los últimos años una serie de investigaciones sobre presuntas actividades ilegales en plataformas de internet.

El sitio en francés Coco —mencionado en el juicio que convirtió a Gisèle Pelicot en un símbolo global contra la violencia sexual— cerró en 2024, mientras su responsable enfrenta acusaciones de complicidad en la difusión de pornografía infantil y trata de menores, entre otros delitos.

Pavel Durov, fundador de Telegram, fue imputado preliminarmente y quedó bajo supervisión judicial por presuntamente permitir actividades criminales en la plataforma, incluyendo abuso sexual infantil y narcotráfico.

Asimismo, la fiscalía abrió el año pasado una investigación contra TikTok por denuncias de que permite contenido que promueve el suicidio y de que sus algoritmos podrían incentivar a jóvenes vulnerables a atentar contra su vida.

En paralelo, Reporters Without Borders informó que presentó una nueva denuncia contra X ante la unidad de ciberdelitos, apuntando a “las políticas de la plataforma que permiten la proliferación de desinformación”.

—Por Samuel Petrequin, Associated Press

El reportero de Associated Press Kelvin Chan contribuyó a esta historia.