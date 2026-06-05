“No sabe nada de yerba”: en Misiones llueven las críticas contra Sturzenegger por una declaración que generó indignación

POSADAS, Misiones.- Productores, dirigentes cooperativistas, diputados y otros referentes de la yerba expresaron ayer su indignación por los dichos de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien se jactó de que el precio de la yerba mate cayó a la mitad por las medidas desregulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que ya no puede fijar el valor de la materia prima ni incidir sobre la producción de yerbales.

“Cómo me gustaría tenerlo enfrente”, dijo en el recinto de la Legislatura provincial Héctor “Cacho” Bárbaro, diputado del Partido Agrario y Social (PAYS) y pequeño productor yerbatero. “No sabe nada de yerba, nunca vio un yerbal”, agregó el también exdiputado nacional. Bárbaro presentó un proyecto para declarar a Sturzenegger “persona no grata” en Misiones.

En una entrevista televisiva en Infobae, Sturzenegger cuestionó con dureza el rol que durante años tuvo el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en la formación de precios y aseguró que la eliminación de esa facultad permitió una fuerte baja en los valores que pagan los consumidores. “Cuando armaron el Instituto Nacional de la Yerba Mate, su finalidad principal era fijar el precio de la yerba. Entonces se sentaban todos los productores y fijaban el precio”, señaló el ministro. Agregó: “Javier Milei, con el DNU 70, le sacó al Instituto Nacional de la Yerba Mate la potestad de fijar el precio y el precio cayó a la mitad. Ahora, pudimos ver que lo que hacía ese instituto era duplicar el precio de la yerba que pagan 47 millones de argentinos, el 96% de las familias argentinas”.

El diputado Bárbaro estaba dirigiéndose al pleno de la Legislatura misionera, y hablando también ante ministros, intendentes y dirigentes políticos. Salvo los cuatro diputados de LLA, todos aprobaron sus críticas a Sturzenegger, en especial los del oficialista Frente Renovador (ahora llamado “Encuentro Misionero”), que lidera Carlos Rovira, y lo escuchaba sentado a unos metros. También Juan José Szychowski, el expresidente del INYM, ahora legislador y nieto del fundador de La Cachuera, la tercera yerbatera del país con más de 100 años de trayectoria.

“No sabe nada de yerba y habla como si supiera”, dijo a LA NACION Manfredo Seifert, dirigente cooperativista y productor, quien llegó a escribirle una carta pública al ministro para que atienda las razones del sector.

Además de que “no sabe nada de yerba”, la otra crítica que ahora surgió con fuerza en Misiones contra Sturzenegger es que no está dispuesto a escuchar los reclamos de pequeños productores y ni siquiera sugerencias de empresarios del sector. No atiende a los afectados por sus decisiones. En tanto, un productor citrícola de Misiones contó a este medio cómo Sturzenegger lo atendió y le resolvió una traba burocrática que tenía con el Senasa en apenas minutos.

Bárbaro presentó un proyecto para declarar a Sturzenegger "persona no grata" en Misiones

“La desinformación que tiene Sturzenegger es tremenda, no sabe nada de yerba. Es una falta de respeto a los misioneros”, dijo Cristian Klingbeil, productor yerbatero y tealero, y uno de los referentes más respetados de Misiones. Por la crisis de la actividad en Misiones, producto de los bajos precios de la yerba y el té, Klingbeil tuvo que volver a trabajar al taller metalúrgico de su suegro en Oberá.

“Yo lo llamé, conseguí su teléfono, y le expliqué la situación de los pequeños productores, pero no escuchó”, dijo a LA NACION, Susana Cuadra, una mujer de 45 años que maneja una pequeña chacra en Andresito y conmovió con su testimonio hace 10 días en la Comisión de Economías Regionales donde se discutieron los efectos de la desregulación yerbatera. En esa reunión no estuvo el Ministerio de Desregulación.

“La desinformación que tiene Sturzenegger es tremenda, no sabe nada de yerba. Es una falta de respeto a los misioneros”, dijo Cristian Klingbeil

Otro empresario forestal y yerbatero muy importante de Misiones también lo encontró a Sturzenegger en Suiza a fines del año pasado y le explicó algunas cuestiones del sector. “Pero no me escuchó”, le dijo a LA NACION.

En Misiones lo ven como un dogmático que no está dispuesto a escuchar razones o argumentos que contradigan sus teorías, ni acepta que las reglas del libre mercado que impulsa pueden no funcionar como el cree en “los papeles”, según dicen.

“En 10 años no reconoceremos el sector yerbatero”, dijo también Sturzenegger y en eso están de acuerdo todos en esta provincia, solo que piden cambios para que ese “darwinismo yerbatero”, con la supervivencia de los más fuertes, no se dé en la práctica.

Si bien la desregulación también tiene sus defensores en Misiones, y sobre todo en Corrientes, ningún industrial yerbatero osaría jactarse de la caída del precio de la hoja verde, porque equivale a condenar a las chacras a la pobreza. “Por supuesto que el precio que le estamos pagando no les sirve, son precios de abandono (del yerbal)”, dijo Gustavo Quatrin, gerente general de Playadito, la yerbatera número 1, quien expuso hace unos días vía zoom en la Comisión de Economías Regionales.

“El precio es muy bajo, no está bien el productor, pero tampoco está bien la industria, son épocas difíciles”, dijo a LA NACION Carlos Okulovich, de la firma Don Basilio, que le compra hoja verde a más de 700 pequeños productores. Como Quatrin, Okulovich también es un industrial que prefiere este esquema desregulado, pero jamás se atrevería a jactarse de los bajos precios de la materia prima, porque implica lo peor para la forma de vida rural de Misiones.

A diferencia de la mayoría de otras provincias, Misiones se caracteriza por la enorme cantidad de minifundios, producto del modelo de distribución de tierra del siglo XX. Los inmigrantes llegaban y les asignaban chacras de 20 o 25 hectáreas. El Estado promovió fuerte también esa forma de repartir la tierra productiva que se fue expandiendo hacia el Norte y el Este.

La última distribución se hizo en Andresito, en el extremo derecho del país, frontera con Brasil, con los yerbales más grandes y productivos. Hoy cientos de tareferos y productores de esa zona se van a trabajar de jornaleros a Brasil por los bajos precios.

Héctor Bárbaro, se refirió ayer "como pequeño productor yerbatero", sus palabras son compartidas por casi todo el espectro político, salvo los legisladores de LLA

Lo que está en juego para todos es esta forma de vida rural, de las pequeñas chacras. “Hoy una chacra en dólares vale la mitad, se están malvendiendo”, dijo Klingbeil.

Otro referente de los productores, Hugo Sand, afirmó que en el fondo la desregulación yerbatera tiene por objetivo fomentar un proceso de concentración de tierras en pocas manos, a medida que miles de productores tiran la toalla y abandonan la ruralidad.

“Está en juego nuestra forma de vida en el interior”, explicó el diputado Bárbaro anoche, y una vez más, repitió las palabras que comparte todo el espectro político de Misiones, salvo los cuatro diputados de LLA.