Empezaron con menos de US$100 y cerraron una inversión de US$150.000

Emprender no siempre se trata de ideas complejas y rebuscadas. A veces, basta con identificar un problema de la vida cotidiana y encontrar una solución al respecto. En simples palabras, eso resume el camino de Tomás Dáscola (28), Gonzalo Alegre (27) e Ignacio Turelli (26), fundadores de Clickie, una startup que utiliza inteligencia artificial (IA) para resolver las trabas de una industria millonaria, pero que aún opera con altos niveles de informalidad: los servicios del hogar.

Todo comenzó cuando Dáscola se mudó de Justiniano Posse, Córdoba, a Buenos Aires para dar sus primeros pasos en el ámbito empresarial. “Me vine a vivir a la ciudad y, si se rompía algo, no sabía a quién llamar”, cuenta a LA NACION. Alegre, que en aquel entonces trabajaba junto a Dáscola en Arcor, compartía la misma problemática. Fue allí donde ambos vieron una oportunidad de negocio. Turelli, con una experiencia sólida en el universo de las startups, también se sumó al proyecto.

Tras varias pruebas, en agosto de 2024 surgió Clickie, una plataforma que integra IA y modelos de lenguaje de última generación para entender qué necesita el usuario, traducir el problema en un diagnóstico claro, brindar un precio previo y asignar al técnico verificado adecuado.

“El mercado de servicios del hogar en la Argentina sigue funcionando con la lógica del boca a boca, la incertidumbre y la demora. Lo que estamos haciendo con IA es ordenar todo eso: que el usuario sepa con quién está tratando, cuánto va a pagar y en cuánto tiempo lo van a resolver”, apunta Dáscola, quien hoy se desempeña como CEO de la firma.

Clickie ya cuenta con 25.000 usuarios y más de 5000 técnicos verificados en gas, electricidad, plomería, pintura, albañilería, carpintería, herrería, y reparación de heladera, aire acondicionado y lavarropas. A su vez, procesa alrededor de 100 órdenes mensuales finalizadas y el 80% de los usuarios que vuelven a solicitar un servicio lo hacen entre dos y tres veces dentro de los siguientes tres meses. “Mi problema terminó siendo el problema de mucha gente”, reflexiona Dáscola.

Clickie ya cuenta con 25.000 usuarios y más de 5000 técnicos verificados

La plataforma cubre zonas clave del país, como CABA y Córdoba, con expansión activa al Gran Buenos Aires. Esta semana, por ejemplo, estará disponible en La Plata. El equipo también planea llegar a Santa Fe, Mendoza y Mar del Plata antes de fin de año. Bajo esa línea, proyectan una facturación de US$350.000 para 2026.

En este escenario, la compañía acaba de anunciar el cierre de una ronda de inversión ángel por US$150.000, con la participación de Fernando Canzani y Toronto Trust del grupo Banco Hipotecario. Además, fue seleccionada para participar de Canopy, el programa de Founders Inc., donde quedó entre las elegidas dentro de un universo de más de 6500 startups postulantes a nivel global.

Primeros pasos

Pero la creación de Clickie no fue tarea sencilla. En un principio, el equipo puso en marcha una intensa búsqueda de profesionales verificados en grupos de Facebook para luego desarrollar un Producto Mínimo Viable por menos de US$100 y testearlo con los primeros usuarios. “Fue un primer contacto con nuestra visión y nos ayudó a entender el problema”, dice Dáscola.

Allí, la IA comenzó a tomar un rol central. “Cuando las personas describen un problema, describen una consecuencia, un síntoma. Nos dimos cuenta que la IA, con preguntas básicas, podía mejorar mucho esa descripción, entonces empezamos por ahí”, señala el CEO de Clickie.

En ese recorrido, también fue clave el acompañamiento de Zev Siegl, cofundador de Starbucks, a quien conocieron a través de un emprendedor en común y hoy es mentor estratégico de la firma. “Nos ayudó mucho a entender la visión, hacia dónde queríamos llegar, a pensar un poco más allá”, recuerda Dáscola.

Bajo esta línea, Dáscola destaca que el equipo busca optimizar el producto constantemente. “Estamos mejorando nuestro agente de diagnóstico del problema. Hoy Clickie mejora un 85% de las descripciones. Es una métrica muy buena, pero está quedando un porcentaje por fuera”, ilustra.

Los precios es otro de los aspectos que apuntan a mejorar. “Hay mucha disparidad y eso generaba en el usuario la sensación de no saber qué hacer. El diagnóstico funciona bien, pero estamos tratando de aportar transparencia en los precios no solo para el usuario, sino también para los profesionales”, suma.

Proyección

De cara a los próximos meses, el objetivo de Clickie es superar los 100.000 usuarios y posicionarse como empresa líder en la Argentina. “Estamos cerrando alianzas muy grandes con empresas muy grandes de distintos mercados”, adelanta Dáscola.

Tomás Dáscola, CEO de Clickie, en San Francisco, California

A su vez, la compañía destinará el capital obtenido en la ronda de inversión a producto y marketing, con foco en continuar desarrollando su tecnología de IA. En paralelo, buscará fortalecer su operación en el país y desembarcar en el mercado de Estados Unidos, especialmente en San Francisco. “Estamos en conversaciones con muchos actores que nos van a ayudar para eso”, dice su CEO.

Y concluye: “Siempre y cuando se utilice para resolver problemas, creo que es el mejor momento para desarrollar productos con IA. Es nada más ni nada menos que animarse”.