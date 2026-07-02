Europa endurece la regulación cripto: entró en vigor MiCA y Binance quedó entre las empresas afectadas

Europa acaba de dar un nuevo paso en la regulación de la industria cripto. Este martes, venció el período transitorio del Reglamento europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA), la normativa que a partir de ahora exige a cualquier exchange, custodio o emisor de tokens que opere en la Unión Europea contar con autorización expresa de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) o de una autoridad nacional competente.

De esta manera, los actores que no llegaron a obtener la autorización a tiempo deberán cesar sus operaciones reguladas en la Unión Europea o limitarse al retiro ordenado de fondos de sus usuarios. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España confirmó que “no habrá excepciones ni prórrogas” del plazo, así como también que se encuentran en contacto con las empresas que quedaron excluidas, informó Reuters.

De las más de 1200 firmas que operaban bajo registros nacionales previos a MiCA, solo alrededor de 210 lograron la autorización completa, y apenas una catorcena cuenta con la licencia necesaria para operar trading con custodia de fondos. En ese sentido, una de las compañías afectadas es Binance, conocida por ser el mayor exchange de criptomonedas del mundo.

“Con la entrada en vigor hoy en la Unión Europea de los cambios relacionados con MiCA, queremos transmitir tranquilidad a los usuarios afectados: seguimos comprometidos a acompañarlos durante esta transición con claridad, cuidado y responsabilidad”, comunicó la firma en X.

A su vez, remarcaron que los activos de los usuarios permanecen “seguros y respaldados en una proporción 1:1″. “Seguirán teniendo acceso a las opciones que ya les fueron comunicadas, incluidas las transferencias y los retiros, cuando corresponda”, indicaron.

As MiCA-related changes take effect today in the EU, we want to reassure affected users that we remain committed to supporting you through this transition with clarity, care, and responsibility.



Your assets remain safe on Binance, held on a 1:1 basis, and affected users will… pic.twitter.com/nQTPWZITMm — Binance (@binance) July 1, 2026

“Sabemos que los cambios regulatorios pueden generar inconvenientes y queremos que sepan que estamos trabajando intensamente tras bambalinas para colaborar estrechamente con los reguladores y ofrecer el mejor camino posible para nuestros usuarios”, completaron.

El caso de Binance, en detalle

En enero, Binance había solicitado en Grecia obtener una licencia con validez para toda la Unión Europea. Sin embargo, esta fue rechazada a menos de dos semanas de la entrada en vigor del plazo, según el Financial Times. Los motivos estarían vinculados a problemas legales pasados de la compañía, en los que Changpeng Zhao, ex CEO de la compañía, tuvo un rol central. De hecho, en 2024 fue condenado por violar leyes antilavado en Estados Unidos.

Por su parte, Binance se limitó a comunicar en su sitio oficial que decidió retirar su solicitud en dicho país para solicitar autorización en otro Estado miembro de la Unión Europa. “Cuando estemos preparados para anunciar dicho Estado miembro, lo haremos públicamente”, precisaron.

“Hemos tomado esta decisión tras evaluar cuidadosamente el estado y los plazos del proceso en Grecia, situando siempre los intereses de nuestros usuarios en el centro”, señalaron.

“Durante muchos meses, Binance ha trabajado de forma constructiva y de buena fe con la HCMC. Sin embargo, al no haberse emitido una decisión formal mientras el periodo transitorio de MiCA llega a su fin, hemos tomado la decisión prudente de avanzar de una forma que ofrezca mayor claridad a los usuarios y nos permita seguir trabajando hacia una vía conforme y a largo plazo en Europa”, concluyeron.