Reapareció Alberto Fernández y pidió revisar la “condición psiquiátrica” de Milei

El expresidente Alberto Fernández criticó las decisiones políticas y económicas del Gobierno y apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei, a quien aseguró que hay que “revisarle su condición psiquiátrica”.

En medio de la causa que lo investiga por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, el exmandatario visitó el streaming Es nota y cuestionó los números inflacionarios de la administración libertaria. “Si Milei tuviera la honestidad que no tiene diría: ‘El problema inflacionario se desató porque perdimos US$22.000.000.000 en 2023, pero, como voy a tener ese dinero, voy a bajar la inflación’”, comenzó.

“Lo que hizo (Milei) fue ir a pedir plata prestada. Lo que estamos viviendo es el desmadre de un delirante que gobierna y que no tiene noción ni de lo que pasa en la economía argentina ni de lo que pasa en el mundo. Es una persona alejada de la realidad”, acusó Fernández y siguió: “Ninguna persona sensata puede decir que la economía argentina esta funcionando cuando lo único que funciona en la Argentina es el petróleo y el gas, por Vaca Muerta; la minería; el sector agropecuario; y los servicios financieros”.

Las declaraciones de Alberto Fernández contra Javier Milei

En esta misma línea, aseguró que los sectores de la economía que comenzaron a funcionar en los últimos meses representan únicamente el “9% del empleo”. “El 87% de la actividad económica está en negativo desde hace tres años”, lamentó.

Así, Fernández responsabilizó directamente al presidente Milei y cuestionó sus declaraciones habituales acerca de que la situación económica que recibió el Gobierno al asumir fue “la peor herencia de la historia argentina”. “Esto no es un problema de herencia, es problema de un inservible que se puso al frente del Gobierno”, consideró.

Y añadió: “Ya es hora de que revisemos su condición psiquiátrica porque nos está llevando a mal puerto, no tengan ninguna duda”.

En otro tramo de la entrevista, el expresidente volvió a cuestionar las ideas económicas del jefe de Estado y aseguró que Milei está “encerrado en un esquema de pensamiento que le impide modificar sus políticas”. “El Presidente tiene naturalmente una condición dogmática y cree en dogmas económicos. Por ejemplo, él cree que el problema inflacionario es un problema monetario y todos los días descubre que no lo es, pero no quiere salir del dogma en el que se encerró. Los dogmas son válidos para las religiones, pero no para la política”, sostuvo.

Insistió además con la idea de que el Presidente tiene una condición de salud mental. “Tiene un problema que debería ser atendido médicamente y el problema es que una persona de esas características esté ejerciendo la Presidencia”, señaló y aseguró que el entorno de Milei “no está dispuesto a reconocerlo”.

La condena a Cristina

Alberto Fernández, sobre Cristina

Fernández también opinó sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. “Está injustamente presa. El fundamento por el que fue responsabilizada es escandaloso”, consideró sobre el dictamen del Tribunal Oral Federal N° 2 por el que la líder peronista cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.

“Yo soy un hombre de derecho y no tengo ninguna duda de que Cristina ha sido condenada injustamente y una persona inocente está soportando una detención”, agregó.

A su vez, hizo alusión al debate del kirchnerismo acerca de que un futuro gobierno peronista debería otorgarle el indulto para anular su condena. “Siempre estuve en contra de los indultos porque son una rémora de la monarquía: era una facultad del rey la de perdonar a quien quisiera. Esto no es una monarquía, es un gobierno democrático”, diferenció pero deslizó: “Ahora, tienen que encontrar una solución, debería preocuparnos esto. Si el remedio no es Naciones Unidas, el remedio puede ser un indulto”.