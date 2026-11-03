Hackeo a Binance: las lecciones que deja para el mundo cripto y los desafíos que vienen, según un ejecutivo del sector

El reciente hackeo al exchange Binance —que implicó el robo de casi US$6300 millones en solo 20 minutos— volvió a poner al ecosistema cripto en el centro de la conversación pública. Si bien para muchos se trata de “un golpe” para el sector, Julián Colombo, director de Bitso para América del Sur, también considera que es una oportunidad para demostrar los avances de la industria frente a este tipo de escenarios.

“Siempre pasa que cripto termina siendo noticia por las cosas negativas nada más, lo cual es un tema en que podemos trabajar, pero también nos da una chance como actores del sistema para mostrar qué estamos haciendo para que cada día sea mejor”, señaló. En ese sentido, destacó la colaboración de Tether y Circle para congelar los activos que fueron hackeados: “Hay una buena sintonía de los principales actores del sistema y demuestra al usuario que parte del daño se puede redimir. Hay cierta madurez”.

En el marco de la Labitconf 2026, Colombo conversó con LA NACION sobre los puntos de mejora dentro del ecosistema cripto frente a este episodio y su posible impacto para futuras regulaciones. También habló sobre los avances regulatorios a nivel local, el aumento en la adopción de stablecoins y la incipiente llegada de los pagos agénticos.

“Hay una buena sintonía de los principales actores del sistema y demuestra al usuario que parte del daño se puede redimir. Hay cierta madurez”, destacó Colombo respecto al hackeo al exchange Binance

-¿Cuál es tu opinión sobre el reciente hackeo al exchange Binance? ¿Qué pudo haber fallado?

-Son situaciones que no están buenas y que creo que tienen dos o tres para puntualizar. Una es que pone a prueba el sistema. Si tengo que sacar puntos positivos de lo que pasó, está muy buena la colaboración de los socios de Binance, como Tether y Circle, que rápidamente frizaron los activos que habían sido hackeados. Eso te habla de que hay una buena sintonía de los principales actores del sistema y demuestra al usuario que parte del daño se puede redimir. Hay cierta madurez.

Cuando pasan hackeos, nos ponen a prueba todo el tiempo. Revisamos nuestros sistemas, vemos qué podemos mejorar y tomamos eso como enseñanza para hacer más seguros los sistemas. El jueves estuvimos hasta las tres de la mañana con los ingenieros de ciberseguridad viendo que no tuviéramos ninguna conexión con esto, que no la teníamos. Rápidamente comunicamos a los usuarios que los fondos que estaban en Bitso estaban seguros y que los pueden retirar y depositar como quieran.

-Respecto a la reputación del ecosistema cripto, ¿creés que esto es dar un paso para atrás, de alguna manera?

-No sé si para atrás. Quizás el usuario que ya vivió o ya vio hackeos dice “qué mal, pero lo que yo pienso sigue de la misma manera”. Al usuario medio nuevo, que no tiene la tolerancia de riesgo, le puede causar una crisis del sistema. Siempre pasa que cripto termina siendo noticia por las cosas negativas nada más, lo cual es un tema en que podemos trabajar, pero también nos da una chance como actores del sistema para mostrar qué estamos haciendo para que cada día sea mejor.

-En materia regulatoria y de medidas de seguridad, ¿este episodio puede marcar un antes y un después?

-Creo que estamos en un momento en el que los reguladores vienen tocando este tema hace varios años ya, como cómo es la custodia de los fondos que están los exchanges, si tienen seguro o no, cuál es la política de devolución a los usuarios. A diferencia de otros años, hoy ya los diferentes países tienen marcos regulatorios.

Sin duda al regulador también le da insumos para, quizás, ver cosas que antes no había visto. Si bien hackeos como estos lamentablemente hubo muchos, por la magnitud y el tipo de compañía que es Binance, es un caso diferente. Entonces, puede ser el punto de inicio para una buena conversación con el regulador de qué es lo que preocupó de esto, cómo podemos mostrar las empresas lo que estamos haciendo al respecto. Hasta puede derivar en una conversación que pueda ser más positiva para los usuarios, porque termina en una nueva serie de salvaguardas para ellos.

-A nivel local, ¿en qué punto está hoy la regulación cripto en la Argentina y qué falta para tener un marco que dé mayor previsibilidad a las empresas y confianza a los usuarios?

-La Argentina tiene algo bueno, y es que fuimos punta de lanza en cómo regular a las compañías que brindan servicios cripto. Terminó siendo una regulación mucho más benévola o más pro cliente y mercado que la de Brasil, por ejemplo, que lo hizo para unos pocos negocios.

Ahora quedan algunas cositas que poder ajustar. Por ejemplo, el régimen tributario dependiendo de cada una de las provincias, el tema de los ingresos brutos, que es algo que no es solo para cripto, sino para todos los actores financieros. Después falta una buena discusión sobre cómo quedan las stablecoins y el mercado cambiario en relación a esto. Es algo que el Banco Central todavía no quiere meterse muy de lleno y entiendo que tiene otras prioridades, pero me parece que es algo que tarde o temprano estaría bueno poder discutir. Si le diéramos certidumbre a las empresas que operan comercio exterior, que reciben o envían dinero a diferentes países, podríamos tener un sistema mucho más grande y mucho más serio en cuanto a pagos transfronterizos.

Estamos en permanente diálogo con ARCA, el Banco Central y la Unidad Información Financiera (UIF) y les hacemos llegar estos puntos que nos preocupan y que nos gustaría tocar pronto.

-¿Qué cambió en el comportamiento de los usuarios argentinos durante el último año?

-Lo que se solidificó es el tema del dólar cripto, que arrancó hace ya tres o cuatro años atrás como una novedad y una manera de comprar dólar 24/7, inclusive fines de semana. Este último año realmente se consolidó y es por lejos la herramienta cripto que a los argentinos más les gusta. Viene de un bagaje cultural y eso se refleja en el mundo cripto también.

Lo segundo que vi este año es la cantidad de empresas que se fueron sumando. Dimos de alta casi 2500 empresas que de repente empezaron a ver que podían pasar plata de una punta a otra del mundo en cuestión de segundos y muy barato, que podían pagarle a sus empleados en moneda dura. Arrancaron las empresas tech o con fundadores jóvenes, pero hoy ya tenemos Pymes del conurbano y terminan viéndola la vuelta.

-Respecto a los pagos agénticos, ¿qué significa concretamente que un agente de IA pueda realizar pagos? ¿Qué puede hacer hoy y qué todavía es una promesa?

-Todas las operaciones que hacemos de e-commerce, en menos tiempo del que todos pensamos probablemente cada persona tenga una especie de secretario personal que va a poder hacer estas cosas por nosotros. Le vamos a dar unos parámetros, decir de dónde sacar la plata y hasta cuánta plata puede usar para eso, y nos va a sacar el trabajo de tener que reservar los hoteles, pedir precio de algo. Parece medio ciencia ficción, pero creo que está muy cerca y no hay mejor activo para usarlo que las criptomonedas. Podés hacer cosas en todo el mundo con eso. Hacia ahí es a donde vemos que va.

Tiene un montón de desafíos: es algo que todavía es bastante difícil de usar, si bien se está masificando, y tiene preocupaciones por la ciberseguridad. Pero si se puede lograr de una buena manera, estoy convencido de que va a ser una de las revoluciones más grandes que vamos a ver.

-¿En Bitso están desarrollando algún producto de estas características?

-Sí, de hecho en México tenemos la posibilidad de ofrecer acciones a nuestros clientes y ya pueden chatear con cualquier bot, como Claude o ChatGPT, que les crea un agente que se conecta con su cuenta en Bitso y puede decirles cómo viene el mercado, cómo viene su portafolio. Es un uso básico y de asesoría financiera. Nuestra intención es que el agente pueda conectarse a la cuenta y que el usuario le dé ciertos parámetros. Por ejemplo: un usuario puede establecer que el bitcoin no supere el 30% de su plata total. Si el precio sube y esa proporción llega al 32%, el agente vende automáticamente ese 2% para que se rebalancee. Estamos trabajándolo y sacamos un piloto con una funcionalidad limitada.