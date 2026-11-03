Gianfranco Macri, empresario: “Quiero hacer la versión reloaded del Buenos Aires Golf en Punta del Este”

“Quiero hacer la versión reloaded del Buenos Aires Golf en Punta del Este para volver a ser el tipo más feliz del mundo”, afirmó a LA NACION Gianfranco Macri, el hermano del expresidente Mauricio Macri, quien junto a los empresarios Pablo Rubio y Mariano de Llano, anunció una inversión de US$42,5 millones en Uruguay, “financiada 100% con fondos propios”, declaró. El empresario -creador del Buenos Aires Golf en Bella Vista- avanza con Manantiales Golf, un emprendimiento desarrollado por Manantiales Golf SAD ubicado en un terreno de 100 hectáreas sobre la Ruta 104 de la ciudad esteña en donde vive desde hace siete años.

Macri planeó el desarrollo en dos partes: por un lado, un campo de golf de 27 hoyos, que se dividirá en tres circuitos independientes de nueve hoyos; y por el otro, el Sport & Wellness Center, que tendrá 3000 m2 cubiertos con canchas de tenis, pádel y fútbol, driving range techado, pileta climatizada, spa, hammam (baño árabe), gimnasio, coworking y club infantil.

Manantiales Golf en Punta del Este Urdapilleta

“Me motivó la idea de salir de mi casa y con el carrito de golf ir directo al club house”, relató Macri quien estima que el proyecto estará terminado en tres años.

Macri vio la oportunidad porque en Uruguay no hay ninguna cancha de 27 hoyos - la mayoría son de 18-. “El país vecino tiene siete canchas de golf, cuatro están en Punta del Este, dos en Montevideo y una en Carmelo”, cuantificó el empresario quien reconoció haber estado reunido con el presidente de la Nación uruguaya, y con el intendente.

El emprendimiento será desarrollado por Manantiales Golf SAD y estará ubicado sobre la Ruta 104

Sin embargo, no considera que el mercado sudamericano sea el ideal: “Todavía no existen las posibilidades que hay en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, en los que los proyectos de golf destination, pueden vivir solo de los green fees y lodging”, explicó.

De esta manera introdujo un tema interesante: ni en la Argentina ni en Uruguay hay mercado que esté dispuesto a pagar green fees lo suficientemente altos como para amortizar una inversión de estas características.

El Sport & Wellness Center tendrá 3000 m2 cubiertos con canchas de tenis, pádel y fútbol

Es por eso que el proyecto debió diversificarse. “Buscamos el sentido de negocio por otro lado, a través de los dos ejes: por un lado ligado al golf y por otro lado el sport center, con posibilidad de ser utilizado por gente del exterior que no sea del ámbito de golf”, enfatizó el empresario, quien aclaró que el plan no finaliza ahí. También incluye un proyecto inmobiliario con 800 lotes. Sin embargo, según explicó, por ahora tienen aprobado solo la parte deportiva, ya que la inmobiliaria maneja otros tiempos. “Es un proceso larguísimo, demorará entre dos y cuatro años”, aclaró Macri.

A la hora de hablar del negocio vinculado al deporte explica que habrá dos tipos de membresías: “Te podés asociar a la parte del sportcenter excluido el golf o te podés asociar al golf que incluye el sportcenter”, indicó y declaró que la membresía del golf tiene un valor por única vez de US$22.500, un monto que subirá a medida que se vayan vendiendo, mientras que la del sportcenter todavía no tienen un número. “La membresía se parece a una acción. La compras, es tuya, es transferible, heredable y compone además los derechos para el titular y su cónyuge”, detalló.

La cuota mensual costará entre US$350 y US$450 y permite convertirse en socio. El objetivo es reunir una comunidad de hasta 1500 socios.

Tendrá un campo de golf de 27 hoyos, que se extenderá sobre un terreno de casi 100 hectáreas, que a su vez se dividirá en tres circuitos independientes de nueve hoyos

El proyecto también contempla pileta climatizada, spa, hammam (baño árabe), gimnasio, coworking y club infantil

Un sueño hecho realidad

El empresario confesó haber llegado a sentir el Buenos Aires Golf como su “quinto hijo”. “Tuve un sueño, logré hacer que ese sueño fuese parecido a la realidad y además tuve el privilegio de levantarme todos los días, abrir la venta y estar en el sueño”, admitió, mientras recordó ese proyecto que comenzó a crearse en 1989 y se inauguró en 1994, año en el que se celebraron dos de los torneos más importantes de la Argentina en su predio: el abierto de la República de profesionales y la Copa de los Andes, un campeonato Sudamericano amateur en el que participan 10 países.

Por ahora tienen aprobado solo la parte deportiva, ya que la parte inmobiliaria maneja otros tiempos

“Soy muy feliz en Punta del Este, no tengo intención de regresar a la Argentina, pero extraño el Buenos Aires Golf”, describió.

Es por eso, que quiso replicarlo en su nuevo lugar de residencia. Pero, esta vez no solo. Le habló del proyecto durante meses a su amigo Pablo Rubio. Entonces, cuando consiguió el terreno -al convencer a su vecina de vender el campo en el que se desarrollará el emprendimiento- Rubio no dudó y pidió asociarse. A través de su amigo conoció a Mariano de Llano, quien también se asoció.

También incluye un proyecto inmobiliario paralelo, en el que se contemplan 800 lotes

Una ubicación “que funciona más allá del verano”

El proyecto se ubicará sobre la Ruta 104, frente al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. “Un corredor que fuera de José Ignacio, que tiene una limitación geográfica, es uno de los que más está creciendo en valorización y demanda con, todavía, mucha tierra disponible″, apuntó Macri y describió que en los primeros kilómetros ya hay proyectos consolidados, como barrios cerrados, galerías de arte, un mall e incluso un colegio.

Además, un punto que resaltó el empresario sobre la locación es que “es friendly” para vivir todo el año: “Fuera de temporada hay cuatro grados más que sobre el mar”.

El proyecto se ubicará sobre la Ruta 104, frente al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry

Y este último punto merece un análisis aparte. Según estadísticas del país, que citó el empresario, la población argentina en Uruguay se más que duplicó a partir de 2020, y el 90% se radica entre Montevideo y Punta del Este. A estas cifras , se suman otras nacionalidades que, según explicó, comenzaron a aparecer. Los europeos, los brasileños -que frecuentan mucho el país oriental pero solía ser períodos vacacionales-, los chilenos y los peruanos son los principales.

“Uruguay está dejando de ser tan argentino dependiente”, afirmó Macri y agregó que el caso de los europeos y de los americanos que se mudan, suelen ser personas de altísimo patrimonio que influye en el mercado inmobiliario porque comienzan a demandar productos “superpremium”.

Según el comunicado de prensa, el modelo proyecta 8200 rondas de golf de visitantes anuales

Es por eso que, apuntan a que el club funcione los 12 meses del año con una proyección de 8200 rondas de golf de visitantes anuales, de las cuales unas 2100 se producirían entre abril y noviembre, justamente durante los ocho meses en los que Maldonado enfrenta su mayor desafío de estacionalidad. A su vez, estiman que esa actividad podría generar aproximadamente US$1,5 millones anuales de gasto turístico adicional fuera del club, entre alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.