La CNV ordenó frenar las actividades de una criptomoneda que funciona como una versión digital del peso argentino

La Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó al cese inmediato del listado, ofrecimiento o intermediación del activo virtual ARGt, una stablecoin diseñada para mantener una paridad 1:1 con el peso argentino.

ARGt, un token del peso argentino emitido por Twin Finance, es una versión digital de esta moneda. A diferencia de otras stablecoins como el dólar cripto (como USDT o USDC), que buscan proteger contra la devaluación del peso, el ARGt es una herramienta de eficiencia transaccional: su ventaja no es el ahorro, sino la velocidad y la facilidad de movimiento digital.

La medida en la que se ordena el cese de este activo se tomó luego de que detectaran comunicaciones públicas en las que se prometía un rendimiento con referencias a tasas de hasta 32% TNA.

Desde la CNV explicaron que cuando un activo virtual reúne las características de un contrato de inversión -una inversión de dinero en un emprendimiento común con la expectativa de obtener beneficios derivados principalmente del esfuerzo de terceros- puede ser considerado un valor negociable (según los criterios establecidos por el llamado “Howey Test”), según el artículo 2° de la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales.

Dado que califica como valor negociable, queda sujeto al régimen de oferta pública. Sin embargo, la CNV plantea que se estaba ofreciendo como una “oferta pública irregular”, dado que no contaba con la autorización previa obligatoria que exige la ley para este tipo de instrumentos.

De esta forma, la CNV “intimó al cese inmediato del listado, ofrecimiento o intermediación del activo virtual ARGt, así como al cese de toda actividad de emisión, promoción u ofrecimiento de instrumentos que puedan constituir valores negociables sin contar con la correspondiente autorización por parte de esta CNV”. Según detalle el organismo, el objetivo de la medida es la de “resguardar la transparencia del mercado de capitales y la adecuada protección del inversor”.

