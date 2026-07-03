La estrategia de Microsoft para ayudar a las empresas a dar en el blanco en la carrera por la IA

Microsoft está creando una nueva organización integrada por 6000 empleados para ayudar a las empresas en el trabajo técnico y estratégico que implica la implementación de inteligencia artificial (IA).

La nueva división reunirá profesionales con experiencia en ingeniería, capacitación corporativa, gestión y diversos sectores específicos de la economía, informó la compañía.

“Las habilidades necesarias para hacer esto son muy específicas. Tenemos personas que trabajaron durante 20 años en los sectores bancario, minorista, energético y de ciencias de la vida”, afirmó Judson Althoff, director del área de Negocios Comerciales de Microsoft, en una entrevista con Bloomberg TV el jueves.

Según Althoff, trabajar más de cerca con los clientes permitirá ayudarlos a implementar la IA de forma más eficiente y, al mismo tiempo, brindará información que orientará las decisiones de Microsoft sobre el desarrollo de nuevos productos.

De acuerdo con el ejecutivo, esta colaboración más estrecha también servirá como base para las decisiones de la compañía en torno al desarrollo de productos relacionados con inteligencia artificial.

Tradicionalmente, los proveedores de software dejaban este tipo de trabajo de implementación —que suele tener márgenes de ganancia más bajos— en manos de empresas de consultoría. Sin embargo, en la era de la IA, muchas compañías comprendieron que las empresas necesitan un mayor nivel de acompañamiento para desplegar herramientas de última generación.

La colaboración con clientes servirá como base para las decisiones en torno al desarrollo de productos con IA, afirmó un ejecutivo de Microsoft Mark Lennihan - AP

Popularizado por Palantir Technologies, el modelo de integrar ingenieros directamente en las organizaciones de los clientes fue adoptado posteriormente por proveedores como Salesforce, OpenAI y otras empresas. La división de computación en la nube de Amazon también anunció una iniciativa similar el martes.

La idea de crear esta nueva organización surgió, en parte, a raíz de la preocupación de los clientes por el aumento de los costos asociados a la inteligencia artificial, explicó Althoff.

Según el ejecutivo, Microsoft puede ayudar a estas empresas a optimizar el uso de la IA, por ejemplo reemplazando modelos más costosos por alternativas de menor precio cuando tenga sentido hacerlo.