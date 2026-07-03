Portugal vs. Croacia: un final caótico con VAR, 18 minutos de descuento y un gol anulado en la última jugada

Fue uno de los partidos más intensos del Mundial y terminó envuelto en una secuencia que seguirá alimentando la discusión. El desenlace entre Portugal y Croacia tuvo de todo: un tiempo de descuento que se extendió mucho más allá de los diez minutos anunciados por el árbitro noruego Espen Eskas, varias intervenciones del VAR y un gol croata anulado cuando el empate parecía definitivo. Tras un epílogo frenético, el conjunto de Roberto Martínez se impuso por 2-1 y avanzó a los octavos de final.

El juez había señalado diez minutos de adición, pero el partido continuó hasta los 108. En ese lapso, el desarrollo cambió una y otra vez. A los 90+3, Gonçalo Ramos, que había ingresado pocos minutos antes en reemplazo de Cristiano Ronaldo, conectó de cabeza un centro de Rafael Leão y marcó el 2-1 que parecía sentenciar la clasificación portuguesa.

¿ESTUVO BIEN ANULADO EL EMPATE DE CROACIA?



Así fue la jugada que terminaba en el 2-2 ante Portugal.



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Sin embargo, todavía quedaba una última emoción. A los 90 +12, Josko Gvardiol apareció por detrás de todos y empujó la pelota a la red para desatar el festejo croata. La celebración duró apenas unos instantes. El VAR revisó la acción y detectó que un roce previo de Igor Matanović había dejado al defensor en posición adelantada. El tanto fue invalidado y Portugal respiró aliviado.

La explicación llegó desde la tecnología. El fútbol ya no depende solo del ojo humano. La pelota cuenta con un chip que permite detectar si fue impactada o no durante la jugada. Esa herramienta determinó que un futbolista croata había rozado el balón antes de la asistencia final y, a partir de ese contacto, el jugador que luego participó en la acción quedó en posición adelantada. Por eso, el empate de Croacia fue anulado.

¡IMPRESIONANTE FINAL! ¡ANULADO EL EMPATE DE CROACIA EN EL MINUTO 102!



Gvardiol ponía el 2 a 2 para el conjunto croata pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló el tanto por offside. pic.twitter.com/w88r5Md8pU — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Croacia había abierto el marcador con Ivan Perišić tras un comienzo dubitativo de Portugal. Más tarde, Cristiano Ronaldo sufrió la anulación de un gol por un fuera de juego milimétrico, aunque tuvo revancha al convertir el empate desde el punto penal. También Croacia había visto invalidado otro tanto por posición adelantada, en un segundo tiempo en el que prácticamente cada festejo quedó bajo la lupa.

El último festejo también fue efímero. Croacia creyó haber encontrado el empate en la última jugada, pero la tecnología volvió a cambiar el destino del partido. Así terminó una noche en la que cada emoción pareció necesitar la aprobación del VAR antes de convertirse en realidad. Un cierre acorde a un partido que cambió de dueño una y otra vez.