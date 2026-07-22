La factura de la revolución IA: el dato de las grandes tecnológicas que preocupa a Wall Street

Los gigantes tecnológicos estadounidenses empiezan a mostrar retornos sobre sus inversiones en inteligencia artificial, pero el creciente costo de la expansión de infraestructura está afectando su flujo de caja libre, y los inversores ya están tomando nota.

A la velocidad actual, los llamados “hiperescaladores” —Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Oracle— podrían gastar en conjunto más dinero en inversiones de capital que el flujo de caja libre que generan para 2027, según un análisis de Reuters basado en las estimaciones de consenso de LSEG.

Los datos muestran que las compañías generarían unos US$340.000 millones adicionales de flujo de caja operativo anual en 2027 respecto de 2025, pero se espera que sus gastos de capital aumenten aproximadamente US$534.000 millones, lo que equivale a unos US$1,57 de inversión adicional por cada dólar extra de flujo de caja generado.

ARCHIVO – Páginas del sitio web de Anthropic y el logo de la empresa en la pantalla de una computadora, en Nueva York, el 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo) Patrick Sison - AP

Cuando estas compañías presenten sus balances, comenzando por Alphabet, los inversores buscarán señales de que el rápido crecimiento de los ingresos provenientes de la nube y la inteligencia artificial pueda mantenerse al ritmo del aumento esperado del gasto. El reciente desempeño bursátil refleja esas preocupaciones.

Los hiperescaladores lideraron la suba del mercado desde que comenzó la expansión de la inteligencia artificial, impulsados por la promesa de un crecimiento futuro. Sin embargo, durante el último año, todas salvo una —Alphabet— quedaron por debajo del rendimiento del índice S&P 500.

“Los inversores están subestimando hasta qué punto la IA está cambiando el modelo de negocios de las grandes tecnológicas”, dijo Shay Boloor, estratega jefe de mercado de Futurum Equities.

“Históricamente, estas compañías fueron valoradas como plataformas con pocos activos físicos porque sus ingresos podían crecer mucho más rápido que sus necesidades de capital. Pero la IA las está llevando hacia un modelo híbrido, donde el software, la publicidad y la economía de la nube dependen cada vez más de enormes inversiones en infraestructura física”.

Las estimaciones de gasto de capital incluyen toda la inversión, no solo la vinculada específicamente con inteligencia artificial, porque las compañías no suelen revelar de manera consistente cuánto destinan exclusivamente a IA. El gasto en centros de datos, servidores, equipos de redes y otra infraestructura de nube está impulsado en gran medida por la demanda de inteligencia artificial, según señalaron sus ejecutivos.

La perspectiva de gasto también está sujeta a cambios. Las estimaciones de consenso para este año sobre el gasto de capital de las cinco compañías aumentaron desde unos US$485.000 millones en enero hasta alrededor de US$730.000 millones en julio, según LSEG.

Hay señales de que la inversión en IA empieza a dar resultados. Microsoft afirmó que su negocio de inteligencia artificial superó un ritmo anualizado de ingresos de US$37.000 millones, mientras que Amazon informó un crecimiento del 28% en su unidad AWS durante el primer trimestre.

Sin embargo, para los inversores, la preocupación es si la generación de efectivo vinculada a la IA puede desacelerarse mientras el gasto continúa aumentando.

Un chip Maia 200 de Microsoft, diseñado para tareas de inferencia en modelos de inteligencia artificial

Microsoft informó US$35.800 millones de flujo de caja operativo en su segundo trimestre fiscal, mientras que registró US$37.500 millones en gastos de capital, incluidos contratos de leasing financiero.

“El crecimiento de las ganancias podría no ser suficiente para justificar la inversión si el gasto de capital está consumiendo efectivo. Las compañías existen para ganar dinero, no para gastar dinero”, dijo David Russell, jefe global de estrategia de mercado de TradeStation.

Amazon informó que su flujo de caja operativo de los últimos 12 meses aumentó un 30%, hasta US$148.500 millones, durante el primer trimestre, pero su flujo de caja libre cayó hasta US$1200 millones.

Los inversores parecen estar especialmente preocupados por Oracle, cuyas acciones acumulan una caída del 36% en lo que va del año, mientras su flujo de caja libre pasó a terreno negativo. Su gasto de capital como porcentaje del flujo de caja operativo aumentó de manera sostenida, y la compañía planea recaudar entre US$45.000 millones y US$50.000 millones mediante deuda y emisión de acciones para financiar la expansión de su infraestructura de nube.

Según datos de LSEG, el gasto de capital de Oracle como porcentaje de su flujo de caja operativo pasó del 47% en el año fiscal 2022 al 174% en el año fiscal 2026, que terminó en mayo. En su último ejercicio fiscal, el gasto de capital alcanzó US$55.700 millones, frente a un flujo de caja operativo de US$32.000 millones.

Microsoft, Alphabet y Meta generaron suficiente flujo de caja libre para cubrir dividendos y recompras de acciones Thibault Camus - AP

Hasta ahora, las otras compañías todavía pudieron devolver efectivo a sus accionistas. Microsoft, Alphabet y Meta generaron suficiente flujo de caja libre para cubrir dividendos y recompras de acciones en sus últimos ejercicios fiscales, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Sin embargo, las recompras de acciones podrían estar en riesgo si el gasto continúa elevado y la monetización de la inteligencia artificial demora más de lo esperado.

“Durante los próximos dos o tres años, las compañías deberán demostrar que la IA está generando ingresos adicionales, ampliando márgenes y mejorando el flujo de caja”, dijo Freddy Lavric, operador sénior de Winthrop Capital Management.

“Si esos beneficios financieros no empiezan a verse con claridad para entonces, el mercado comenzará a preguntarse si el ciclo de inversión llegó demasiado lejos”.