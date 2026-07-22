La increíble historia de la doble de Matt Damon en La Odisea: de las rutinas extremas a grabar con Christopher Nolan

Es oficial. La Odisea (The Odyssey) es el estreno más exitoso de la carrera de Christopher Nolan. La audiencia no quiso quedarse afuera de las apuestas cinematográficas más importantes del año y la convocatoria se traduce en las salas de cine llenas. En medio del furor, se empezó a revisar la mitología griega, a indagar en la guerra de Troya y a interiorizarse en el proceso de rodaje, puesto que es el primer proyecto filmado íntegramente en IMAX. Pero no es solo el público el que busca ampliar su conocimiento, sino que sus propios protagonistas decidieron contar la intimidad del proceso. De hecho, Matt Damon, que interpreta a Odiseo, sorprendió a todos al revelar que su doble para una de las secuencias más complejas fue una mujer llamada Devyn Dalton, que lleva más de 15 años trabajando en Hollywood.

Cuando Christopher Nolan anunció que iba a llevar el poema épico de Homero a la pantalla grande, hubo un entusiasmo unánime, especialmente por el antecedente de Oppenheimer, que le dio el Oscar a mejor película y mejor actor. Cuando se supo que el elenco incluiría a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson y Zendaya, creció aún más, al punto tal que las entradas se pusieron a la venta un año antes. La película se estrenó el 17 de julio y la recepción fue más que positiva: en menos de una semana ya recaudó 264,1 millones de dólares a nivel mundial, superando su presupuesto de 250 millones.

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan ya está en cines Melinda Sue Gordon/Universal Pic

La Odisea tiene una duración de 173 minutos y sigue el viaje de diez años que hizo Odiseo para regresar a Ítaca y reunirse con su familia cuando finalizó la guerra de Troya. Durante la extensa travesía debe lidiar con imposiciones de los dioses y criaturas mitológicas, mientras que en el reino griego su esposa Penélope (Hathaway) y su hijo Telémaco (Holland) buscan desestimar la larga lista de pretendientes que quieren desposar a la reina y ocupar el trono.

Para ponerse en la piel del rey de Ítaca y representar los años que estuvo lejos de casa, Damon debía verse “delgado pero fuerte”. Se sometió a un intenso entrenamiento, dejó de comer gluten y bajó 15 kilos. Si bien es el personaje que más minutos tiene en pantalla y se preparó para las escenas de combates, también tuvo una doble de riesgo.

Matt Damon contó que su doble de riesgo en La Odisea era una mujer

“Cuando rodamos las escenas de perspectiva forzada con los lestrigones, había dobles que medían más de dos metros y otros que medían menos de metro y medio. Mi doble era una mujer, con los brazos más impresionantes que vi en mi vida“, reveló en el pódcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz. Contó que la conoció en la carpa de catering y no dudó en acercarse a ella, abrazarla y agradecerle por su trabajo.

“Hay planos en los que se ve a esos gigantes avalanzándose sobre mí y es ella. En la película se ven mis brazos casi al cien por cien, pero hay que reconocer el mérito de quien lo merece”, advirtió el actor.

La actriz Devyn Dalton fue la doble de riesgo de Matt Damon en la escena de la batalla con los lestrigones (Foto: Instagram @devyn.dalton)

Pero, ¿quién es la mujer que se puso en la piel de Odiseo? Devyn Dalton. Tiene 34 años, nació en Vancouver, Columbia Británica, y mide 1.37, según indicó el sitio IMDb. Lleva más de 15 años en la industria y construyó una sólida carrera como doble de riesgo y actriz de cine de acción.

Dalton tiene 34 años, es canadiense y trabaja como doble de riesgo en Hollywood (Foto: Instagram @devyn.dalton)

Entre sus títulos más destacados se encuentran Thunderbolts*, La hora de la desaparición (Weapons), El proyecto Adam (The Adam Project), El planeta de los simios (R)evolución (Rise of the Planet of the Apes) y Estado eléctrico (Electric State). Este año, además del film de Nolan, también estrenó Scary Movie, terroríficamente incorrecta (Scary Movie 6) y la serie Espíritus en la escuela (School Spirits).

Dalton junto a Millie Bobby Brown en el set de Estado eléctrico (Foto: Instagram @devyn.dalton)

A través de sus redes sociales, la actriz comparte sus experiencias en los sets de filmación y sus exigentes rutinas de entrenamiento en el gimnasio, además de boxeo y danza. Para La Odisea viajó a Escocia, puesto que la escena en la que Odiseo y su tripulación se enfrentan a los gigantes de armaduras plateadas se filmó en el bosque de Culbin.

El entrenamiento de Devyn Dalton

“Tierras Altas de Escocia. La Odisea. ¡Qué aventura!“, expresó la actriz en sus redes. ”Estoy increíblemente agradecida de formar parte de la batalla contra los lestrigones como doble de acción del increíble Matt Damon. Un esfuerzo de equipo épico. Trabajamos duro, compartimos muchas risas y creamos recuerdos que jamás voy a olvidar. Lo mejor de este trabajo es poder aventurarme en nuevos lugares y conocer gente maravillosa en el camino", sentenció.