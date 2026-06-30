La firma de biotecnología Terraflos levanta US$3,5 millones y alcanza una valuación de US$85 millones

Terraflos, empresa que integra biotecnología, inteligencia artificial (IA) y desarrollo de productos para salud, bienestar y longevidad preventiva, anunció el cierre de una ronda Pre-Serie A por US$3,5 millones en nuevos fondos. De esta manera, la firma alcanza una valuación de US$85 millones.

La operación fue liderada por Rainforest Capital, Swiss Pampa y Yaax Capital, e incluye además la capitalización de más de US$7 millones correspondientes a inversiones estratégicas previas y compromisos de largo plazo. Con esta transacción, Terraflos consolida una inversión superior a US$10 millones en esta etapa de crecimiento.

“Esta ronda valida una visión que venimos construyendo desde el inicio: crear una nueva categoría de compañía latinoamericana capaz de unir ciencia profunda con productos reales, marcas de consumo y escala regional”, señaló Facundo Garretón, exdiputado por Pro y fundador y CEO de Terraflos.

Terraflos consolida una inversión superior a US$10 millones en esta etapa de crecimiento

Hoy, la compañía opera a través de marcas como Vitalis Navitas, enfocada en suplementos; NutriCo, especializada en alimentos funcionales; y Aurelis, su línea de skincare y cosmética de nueva generación. En ese sentido, los fondos serán destinados a acelerar la expansión regional de la compañía, fortalecer su plataforma científica y escalar su ecosistema de marcas y capacidades productivas.

El desarrollo de alimentos y suplementos será clave en esta nueva etapa. Para ello, Terraflos evalúa la potencial compra de un laboratorio, adelantó Garretón a LA NACION. “Es un momento espectacular para la biotecnología. La IA está acelerando el descubrimiento de moléculas complejas que van a ayudar a que las personas tengamos más y mejor calidad de vida”, apuntó Garretón.

En este escenario, Terraflos se encuentra desarrollando una plataforma científica basada en biotecnología, IA y producción sustentable de bioactivos, con foco en suplementos, alimentos funcionales y skincare. Su objetivo es identificar, desarrollar y escalar ingredientes activos y productos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas.

Dicho proyecto incluye la investigación de aproximadamente 35.000 nuevas plantas. “Hoy el 70% de los medicamentos vienen de las plantas, pero menos del 1% han sido descubiertas o analizadas”, explicó Garretón.

Bajo esta línea, sostuvo que América Latina tiene un rol clave: “Se estima que casi de la mitad de la biodiversidad del planeta está en América Latina. Si esa biodiversidad se trabaja con tecnología, se van a descubrir cosas espectaculares”.

Facundo Garretón, CEO y fundador de Terraflos

Por otro lado, Garretón aseguró que el futuro de la industria estará marcado por productos cada vez más personalizados. “Las personas tienen muchos dispositivos, como relojes inteligentes y anillos, que miden las señales de tu cuerpo. Se está generando mucha data, lo que va a permitir que podamos hacer medicina y suplementos personalizados”, profundizó.

Por este motivo, Terraflos lanzará en el último trimestre de 2026 un piloto para 1000 personas en el que se utilizará un anillo para medir ciertos biomarcadores y, con tales datos, crear suplementos personalizados.

La compañía también está próxima a lanzar G-One, un fármaco GLP-1 en formato polvo hidrosoluble. Se trata del primer producto de estas características en la Argentina. “A diferencia de los fármacos GLP-1 agonistas que reemplazan o imitan la hormona, G-One trabaja desde adentro: sus péptidos funcionales estimulan las células del intestino para que el propio cuerpo produzca y libere GLP-1 y GIP de forma natural. En vez de apagar el sistema natural, lo despierta”, detalló el CEO de Terraflos.

“Creemos que la próxima gran ola de la longevidad será preventiva, y que América Latina tiene una oportunidad única para liderar desde su biodiversidad, su talento científico y su capacidad emprendedora”, concluyó.