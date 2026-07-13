La industria musical lanza una clasificación para contenido generado con IA

Importantes organizaciones de la industria musical presentaron el viernes un sistema de etiquetado para contenidos creados con inteligencia artificial generativa (IA), que les gustaría que se adoptara de forma generalizada.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) y la Asociación de la Industria de la Grabación de EE.UU. (RIAA) presentaron las etiquetas voluntarias junto con otras seis organizaciones, entre ellas los Grammy y SAG-AFTRA.

“Los fans quieren saber si se ha utilizado IA generativa y de qué manera”, dijeron los directores ejecutivos de IFPI y RIAA en un comunicado. “Estas etiquetas ofrecerán un enfoque de transparencia inmediatamente comprensible y fácilmente escalable”.

Presentaron dos etiquetas. La primera indicaría música principalmente “generada con IA”. Estos son casos en los que la inteligencia artificial “se utilizó para generar la totalidad o la parte principal de los elementos creativos de la grabación”.

La clasificación diferencia a la música "generada con IA" de aquella "asistida por IA" Shutterstock - Shutterstock

Esto incluye pistas generadas “por completo” a partir de indicaciones de IA, así como pistas de voces principales y de instrumentos “clave” que son generadas por IA, según el comunicado.

La segunda etiqueta se aplica a la música “asistida por IA” que sigue siendo “creada sustancialmente por humanos y expresa creatividad humana”, pero contiene “algunos elementos expresivos” que fueron generados con IA.

Sin embargo, los humanos deben interpretar las voces principales y las pistas instrumentales primarias.

Este sistema de etiquetado voluntario está diseñado para una “amplia adopción global”, incluso en servicios de streaming. Plataformas como Deezer y Spotify han lanzado sus propios sistemas para identificar pistas con IA y verificar contenido auténtico, respectivamente.

Spotify declinó comentar el nuevo etiquetado anunciado el viernes, mientras que Apple Music y la Digital Media Association no respondieron a las solicitudes de comentarios.

IA, ¿aliada creativa?

La clasificación llega en un momento clave de la industria: voces utilizadas sin autorización, vacíos legales en materia de derechos de autor y artistas falsos que inundan a diario las plataformas de streaming son algunos de los desafíos que enfrenta la música hoy.

Por otro lado, cada vez más artistas utilizan IA como herramienta de inspiración, según revela un reciente informe de Berklee College of Music, una de las instituciones de música más prestigiosas a nivel mundial. En números concretos, un 32,5% hace uso de dicha tecnología para generar ideas iniciales, melodías o pistas de referencia que luego son reelaboradas. Por otro lado, un 26,2% la implementa para crear pistas instrumentales completas que luego forman parte de trabajos finalizados.

Los resultados sorprendieron a los responsables de la investigación. “Si hubiéramos realizado este estudio hace 18 meses, estos números habrían sido mucho más bajos. Desde esa perspectiva, es bastante impactante”, señala a The Hollywood Reporter Mark Ethier, director ejecutivo deBerklee Emerging Artistic Technology Lab.

La investigación también revela que un 31% de los músicos utiliza IA para la “generación de letras”, presumiblemente en obras que luego son publicadas.

Un 31% de los músicos utiliza IA para la “generación de letras” Fernanda_Reyes - Shutterstock

Por fuera del proceso creativo, los músicos lideran el uso de IA para asistencia en tareas de masterización y mezcla (32,8%, frente al 26,9% de los creadores de video), aunque también presentan una mayor tasa de evitación activa de estas herramientas (18,9%, frente al 16,1%).

En ese sentido, fueron el grupo que reportó el menor nivel de confianza al momento de utilizar estas herramientas—es decir, si se consideran capaces de utilizarlas con soltura—, con una puntuación de 3,37 sobre 5.

“Los datos muestran una brecha entre la adopción y la confianza: las personas recurren a las herramientas de IA con mayor rapidez de la que se consideran capaces de utilizarlas con soltura. Esa diferencia es más marcada entre los músicos, quienes son precisamente los que más emplean la IA para tareas de asistencia, como la separación de pistas, el masterizado y el apoyo en la mezcla”, especifica el estudio.

Con información de AFP