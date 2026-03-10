Las diez profesiones más expuestas a la inteligencia artificial, según Anthropic

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta que llegó para quedarse. Sin embargo, su irrupción en el mercado laboral plantea más incertidumbre que certezas: la redefinición de roles, la reducción de costos dentro de las empresas y el temor a que empleados sean reemplazadas por dicha tecnología son algunos de los temas que giran en torno a esta cuestión.

En este contexto, Anthropic, compañía especializada en IA y creadora del modelo Claude, publicó un informe sobre el impacto de la IA en diferentes ámbitos y profesiones. “Nuestro objetivo es establecer un enfoque para medir cómo la IA está afectando al empleo y revisar estos análisis periódicamente”, indica la investigación.

Entre los principales hallazgos, Anthropic destaca que la IA “está lejos de alcanzar su capacidad teórica”, es decir, en la práctica cubre solo una pequeña parte de lo que podría llegar a hacer. No obstante, las ocupaciones con mayor exposición observada a la IA están proyectadas a crecer menos hasta 2034, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).

Por “exposición observada”, Anthropic se refiere a una medida de riesgo de desplazamiento de la IA, que combina la capacidad teórica de los grandes modelos de lenguaje con los datos concretos del mundo real.

De esta manera, el estudio señala diez profesiones con altos niveles de exposición al avance de la IA: programadores (74,5%), representantes de servicio de atención al cliente (70,1%), analistas de datos (67,1%), especialistas de registros médicos (66,7%), analistas de mercado y especialistas de marketing (64,8%), representantes de ventas (62,8%), analistas financieros (57,2%), analistas y control de calidad de software (51,9%), analistas de seguridad de la información (48,6%) y especialistas en soporte técnico de usuarios (46,8%).

Programadores y analistas de datos se encuentran entre los principales empleos con mayor exposición a la IA Dragos Condrea

En líneas generales, se trata de empleos donde la IA tiene la oportunidad de automatizar tareas repetitivas y, de esta manera, optimizar tiempos de trabajo.

“Utilizando datos de encuestas de Estados Unidos, encontramos que no hay impacto en las tasas de desempleo para los trabajadores en las ocupaciones más expuestas, aunque existe evidencia preliminar de que la contratación en esas profesiones se ha desacelerado ligeramente entre los trabajadores de 22 a 25 años”, profundiza el informe.

Bajo esta línea, el reporte asegura que el impacto de la IA sobre el empleo podría “parecerse menos” al de la pandemia de COVID-19 y más al de internet o al comercio con China.

Por otro lado, Anthropic descarta de su listado a empleos que requieren necesariamente de presencia física, como cocineros, mecánicos de motos, guardavidas, bartenders, lavaplatos y asistentes de vestuario. También menciona tareas agrícolas como podar árboles, y tareas legales, como representar a clientes en tribunales.

“Nuestro trabajo es un primer paso para catalogar el impacto de la IA en el mercado laboral. Un enfoque consolidado puede ayudar a futuros observadores a distinguir la señal del ruido”, concluye el informe.