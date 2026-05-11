El Gobierno recortó casi $2,5 billones, con un fuerte ajuste en educación y universidades

Mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto.

Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.

El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Poder Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por $8.929.835.294, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales

En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de $6.649.536.538, incluyendo una baja de más de $559 millones en becas estudiantiles.

También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la documentación oficial.

Las universidades nacionales, impulsoras de la protesta de este martes, también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio.

Trabajando con el subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano @AleCiroAlvarez acerca de la situación de las universidades de todo el país.@JMilei pic.twitter.com/GYIc0Z3aV0 — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) May 11, 2026

Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.

La medida oficial lleva firma del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de la estructura nacional.

Mediante el artículo 3°, se incrementaron en $500.000 millones el techo fijado por el artículo 40 de la Ley N° 27.798 para la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional y deudas establecidas en acuerdos transaccionales bajo la Ley N° 27.260. El nuevo límite queda determinado en $712.288 millones.

Según dispone la norma,la ampliación responde a retroactivos originados en ajustes practicados sobre las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Anses, organismo descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, es el ente responsable de afrontar esos pagos.

Además, la decisión contempla también un refuerzo de los créditos de gastos en personal destinado a financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de ANSES. Por esto, se incorporaron 162 mil millones de pesos como transferencia figurativa desde el Tesoro Nacional, bajo la categoría de “Gastos en personal”.

Consejo de la Magistratura

La adecuación presupuestaria alcanza también al Consejo de la Magistratura, organismo del Poder Judicial de la Nación. El refuerzo se expresa en el incremento de 115.194 millones de pesos para gastos en personal en el programa “Actividades Centrales” y $22.000 millones de pesos para bienes de uso en el programa “Justicia de Máxima Instancia”. Según indica el considerando de la medida, la modificación apunta a posibilitar su normal funcionamiento, con la distribución desagregada por programas y partidas consignada en los anexos.

Además de las reasignaciones presupuestarias, se dispusieron nuevos recortes en diversas partidas aprobadas del Presupuesto 2026 en tren de reforzar la meta de superávit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mayor recorte recayó en “Otras Asistencias financieras -servicios económicos-” a cargo de Obligaciones del Tesoro Nacional por $1,47 billones, en línea con la baja de subsidios y aumentos de tarifas de los servicios públicos. Le siguen en importancia por monto:

Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía , Ministerio de Economía: $359.497 millones ;

, Ministerio de Economía: ; Infraestructura para el Desarrollo del Deporte , Ministerio del Interior: $320.671 millones ;

, Ministerio del Interior: ; Obra de Repavimentación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 38 , Tramo: Lte. Tucumán / Catamarca - Aguilares, Sección 1: Lte Cata, Ministerio de Economía: $97.104 millones ;

, Tramo: Lte. Tucumán / Catamarca - Aguilares, Sección 1: Lte Cata, Ministerio de Economía: ; Fondo de Compensación Salarial Docente , Ministerio de Capital Humano: $78.711 millones;

, Ministerio de Capital Humano: $78.711 millones; Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer , Ministerio de Salud: 63.021 millones;

, Ministerio de Salud: 63.021 millones; Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, Ministerio de Capital Humano: $55.465 millones;

hacia el Desarrollo Humano, Ministerio de Capital Humano: $55.465 millones; Integración Socio-Urbana , Ministerio de Economía: $39.442 millones;

, Ministerio de Economía: $39.442 millones; Otras partidas: $206.631 millones.