“Más malas noticias”: la expansión de los centros de datos de IA encarece las facturas de electricidad en EE.UU.

El rápido crecimiento de los centros de datos en todo el país ya ha puesto bajo presión la demanda de energía y ha impulsado el aumento de las facturas de electricidad. Y esos efectos no hacen más que agravarse.

Los estadounidenses podrían ver un incremento de US$6300 millones en sus facturas de energía durante los próximos tres años, un aumento impulsado principalmente por los centros de datos.

PJM Interconnection, el mayor operador de la red eléctrica de Estados Unidos, dio a conocer el martes los resultados de su subasta anual de energía, un mecanismo utilizado para garantizar la generación de electricidad y fijar los costos con tres años de anticipación respecto del momento en que esa energía será necesaria.

Durante la subasta, los proveedores de energía presentan ofertas con los precios que están dispuestos a aceptar para suministrar electricidad durante los períodos de máxima demanda. Esos valores luego pasan a formar parte de las tarifas que pagan los consumidores.

Este año, los precios alcanzaron el tope fijado por PJM, de US$325 por megavatio-día. Según Monitoring Analytics, el monitor independiente del mercado de PJM, eso implica unos US$6300 millones adicionales en costos de energía.

En la subasta de diciembre de 2025 de PJM, los centros de datos representaron el 40% de los costos de capacidad, equivalente a US$6800 millones Ted Shaffrey - AP

La subasta de PJM también busca asegurar el abastecimiento para la demanda futura de electricidad, pero este año quedó 6,8 gigavatios por debajo del nivel de confiabilidad requerido por el operador, es decir, la cantidad de energía necesaria para garantizar la estabilidad de la red durante un pico de demanda.

La presión sobre la red eléctrica resulta especialmente preocupante durante los períodos de calor extremo, como los que ha experimentado Estados Unidos este verano. Si no hay suficiente capacidad disponible, las comunidades podrían sufrir reducciones del suministro eléctrico o cortes de energía.

“Estos resultados de la subasta muestran que la demanda de electricidad sigue creciendo más rápido que la oferta”, afirmó en un comunicado David Mills, presidente y director ejecutivo de PJM.

Y el principal motor de ese crecimiento, señaló la empresa en una publicación previa a la subasta, son los centros de datos.

Según el operador de la red, los nuevos centros de datos —así como la expansión de los ya existentes— pueden desarrollarse rápidamente, entre dos y tres veces más rápido que muchas de las tecnologías utilizadas para generar electricidad.

“Los precios seguirán en el nivel máximo permitido”

PJM administra la red eléctrica de 13 estados y el Distrito de Columbia. Sus 67 millones de usuarios ya vienen enfrentando aumentos en las tarifas. Desde 2024, estas subastas de PJM han agregado alrededor de US$29.000 millones en costos de servicios públicos debido al crecimiento de los centros de datos.

En la subasta de diciembre de 2025 de PJM, los centros de datos representaron el 40% de los costos de capacidad, equivalente a US$6800 millones.

“Hoy, PJM dio más malas noticias a las personas que ya están lidiando con facturas de energía más altas: los precios seguirán en el nivel máximo permitido por la ley”, afirmó en un comunicado Julia Kortrey, directora de Iniciativas Estratégicas del Programa para los Estados de la organización ambiental Evergreen Action, al referirse a los resultados de la subasta del martes.

Para Kortrey, estos aumentos de tarifas podrían haberse evitado.“PJM sigue retrasando el desarrollo de energía limpia y de bajo costo que podría reducir las facturas de las familias trabajadoras, mientras protege un sistema que genera ganancias récord para las empresas de servicios públicos que integran la organización, en lugar de solucionar sus problemas”, sostuvo. “PJM sigue permitiendo que las mismas compañías eléctricas y de combustibles fósiles obtengan enormes beneficios mientras las familias terminan pagando la cuenta”.

Para Julia Kortrey los aumentos "podrían haberse evitado" vectorfusionart - Shutterstock

En términos generales, las facturas de los servicios públicos están aumentando para millones de estadounidenses. Esta semana, la organización sin fines de lucro Powerlines, que busca reducir los costos de los servicios públicos, publicó un informe que muestra que las empresas de electricidad y gas de todo el país solicitaron aumentos tarifarios por US$18.600 millones solo durante el primer semestre de 2026.

En algunos casos, esos incrementos responden al aumento de los costos de los combustibles o a inversiones para modernizar la infraestructura de la red eléctrica. Los centros de datos también desempeñan un papel importante.

Según ese informe, Oncor, una empresa distribuidora de electricidad de Texas, solicitó el mayor aumento individual durante el segundo trimestre de 2026: US$1200 millones en incrementos tarifarios, impulsados principalmente por su plan quinquenal de inversión en transmisión y distribución, que contempla US$45.000 millones destinados a satisfacer la creciente demanda de la industria del petróleo y el gas y de los centros de datos en la cuenca del Pérmico.