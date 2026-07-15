Durísimo cruce de mensajes entre Bullrich y Villarruel por la sesión del Senado y la ley de tierras

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvieron un durísimo cruce de mensajes, según pudo saber LA NACION. El intercambio, que escaló en fuertes términos, se dio poco después de terminado el partido en el que la Selección argentina de fútbol se alzó con un triunfo frente a Inglaterra y consiguió el pase a la final del Mundial de Fútbol.

Según pudo reconstruir este diario, el cruce por Whatsapp comenzó cuando Villarruel buscó que se suspendiera la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo buscará tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado y que aún genera resistencia entre opositores y aliados porque elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

En esa búsqueda se encontró con la negativa de Bullrich, espada libertaria en la Cámara alta, y allí comenzó el cruce, que fue in crescendo y terminó en fuertes términos.

“Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”, deslizó Villarruel. “Para festejarlo”, fue la respuesta de Bullrich. “Para vender el país”, respondió Villarruel y completó: “Nadie quiere festejar en el Senado”, y propuso que cada senador lo haga en su provincia, con su familia, “no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

El recinto del Senado, con Villarruel y Bullrich como protagonistas Santiago Pezzini / Comunicación

Bullrich le respondió: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”. A lo que Villarruel retrucó: “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

La jefa del bloque libertario, según los mensajes a los que accedió LA NACION respondió: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”. Villarruel fue por más al sostener que “no se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia”. Y continuó: “La gente no tiene para comer. Están endeudados. Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar. “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”, dijo.

Villarruel respondió: “Uds nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”. Y chicaneó: “Preguntale a Viola que se debe haber encontrado con ellos allá”, en referencia al viaje de Santiago Viola, viceministro de Justicia y quien fue visto el último sábado en el partido por cuartos de final entre Argentina y Suiza, aún cuando la orden no escrita en el Gobierno, era que ningún funcionario viajara allá.

“Agua y ajo”

“Si no te gusta renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”, respondió Bullrich. “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo”, fue la respuesta de Villarruel. Y agregó que lo que escribía era porque “es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”.

A lo que Bullrich redobló la apuesta al afirmar: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

Con la escalada de tensión a ambos lados del chat, el final de la conversación pareció precipitarse: “Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”, dijo la vicepresidenta, en referencia a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei.

Bullrich no se quedó atrás: “Chau! chau, comienzo y fin de una corta vida política”. A lo que la vice respondió: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

El final llegó de la mano de Bullrich que después de algunos minutos respondió: “Perdón estaba festejando. Pero los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.

Consultados para esta nota, desde el entorno de Villarruel no hicieron comentarios. En las últimas horas, la vice viene de protagonizar otra fuerte polémica. Fue al llamar “piratas usurpadores” de las Islas Malvinas a las autoridades británicas en un posteo vinculado al partido de este miércoles entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de futbol, lo que motivó la reacción del gobierno británico.

“Hemos trasladado nuestra preocupación respecto a estos comentarios con las respectivas contrapartes argentinas”, afirmaron a LA NACION voceros del Foreign Office, en la previa del partido de semifinales.

De ese modo marcó diferencias con el presidente Javier Milei en relación al partido de este jueves y a Gran Bretaña, país con el cual el gobierno libertario ha mejorado su vínculo comercial y político.

Además, su relación con el Ejecutivo está completamente rota desde el año 2024, desde el que se han registrado varios cruces entre su sector y el resto del oficialismo, que se ubica en sus antípodas.