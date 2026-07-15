“Finalissima en el Mundial”: qué dicen los medios españoles tras el triunfo de la selección contra Inglaterra

El histórico triunfo 2 a 1 de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no sólo se vivió en Buenos Aires y las principales ciudades argentinas, sino que la noticia recorrió el mundo. En España los medios de comunicación se hicieron eco de la victoria y anticiparon la final que se vivirá el próximo domingo 19 de julio con la selección española. “Es inmortal”, lanzó un diario deportivo al referirse al partido de Lionel Messi, que se metió en su tercera final de Copa del Mundo.

“¡Es inmortal! Messi lleva a Argentina a la final ante España", tituló Sport en su sitio web para describir la agónica victoria argentina con la contribución de dos asistencias por parte de La Pulga. Una foto de Lautaro Martínez y el Diez abrazados coronó la portada.

Así lo describió Sport

En Mundo Deportivo destacaron: “¡Habrá Finalissima!”. Desde el medio español celebraron que España y Argentina terminen jugando la final que no pudieron concretar en marzo de este año, luego de que ambas selecciones se coronaron en la Copa América y la Eurocopa, respectivamente. ”¡Lautaro culmina la remontada tras otra genialidad de Messi!”, valoraron en ese medio.

La portada de Mundo Deportivo

El diario AS dejó un título en su sitio web que recorrió el mundo. “¡La historia quiere a Messi!”, lanzó el medio para ilustrar el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra en nada más y nada menos que en una semifinal del mundo.

As se hizo eco de la noticia

“Argentina le remonta a Inglaterra y jugará contra España la final de la Copa del Mundo”, informó El País y colocó una foto de Messi y Enzo Fernández, tras el golazo del mediocampista que marcó el empate argentino.

El País valoró la remontada de Argentina

El sitio Marca habló de “remontadísima” luego de que Argentina dio vuelta el resultado. Gordon había adelantado a los ingleses, pero la aparición de Enzo Fernández y Lautaro Martínez terminó cerrando el partido en 2 a 1. “‘Remontadísima’ de Argentina... ¡y Finalissima en el Mundial!”, tituló el medio.

Marca habló de "remontadísima"

Este domingo desde las 16 horas la selección argentina buscará una vez más entrar en la historia frente a España. Irá también en busca del soñado bicampeonato.