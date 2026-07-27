Milei anunció un acuerdo con Starlink para llevar internet satelital a 6000 escuelas rurales

El Presidente Javier Milei anunció ayer un acuerdo entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y Starlink para proveer conectividad satelital a 6000 escuelas rurales que “tenían una conexión a internet deficiente o, directamente, no tenían conectividad alguna”.

“Starlink se comprometió a donar 6000 kits satelitales junto a 24 meses de su servicio de internet más alto, que incluye acceso prioritario por hasta cinco terabytes mensuales”, dijo el mandatario en el marco de la 138 Exposición Rural. “Sí, es un montonazo. Gracias, Elon”, agregó.

A su vez, afirmó que, una vez transcurrido el período donado por Starlink, el Enacom se comprometió a financiar un año más del servicio. “Muchas gracias a todos los involucrados por hacer realidad este proyecto”, completó.

Durante su discurso, Milei agradeció a Elon Musk Pilar Camacho - LA NACION

Por otro lado, Milei destacó el impacto de la tecnología de Starlink en el sector agropecuario: “Hoy cualquier productor puede acceder a internet de máxima calidad hasta en el último rincón del país”.

En ese sentido, sostuvo que en una gran cantidad de casos se pasó de que “no llegara ni la antigua línea de teléfono a tener internet de alta velocidad de la noche a la mañana”. “Con ello, apareció por primera vez la posibilidad de incorporar tecnología inalámbrica a los cultivos y poder monitorearlo desde cualquier parte del planeta”, dijo.

De acuerdo al Presidente, casi tres millones de usuarios ya cuentan con este servicio y apuntó que “lo único que hacía falta para lograrlo era voluntad política”.

Starlink en la Argentina

A comienzos de 2024, el Gobierno autorizó a Starlink, al proyecto Kuiper de Amazon y a OneWeb a operar en el país, con el objetivo de fomentar la competencia y atraer inversiones en el segmento de conectividad satelital.

Según la información que brindó la Jefatura de Gabinete en su momento, el objetivo es que la Argentina “vuelva a ser líder en la región y brindarle más libertad a los ciudadanos y las empresas”.

“Nuestro objetivo es facilitar la creación de un ecosistema simple, competitivo y transparente que brinde la seguridad jurídica necesaria a todos los actores de la industria para fomentar la inversión, el desarrollo de la competencia, y la prestación de servicios de calidad”, señalaron desde el Enacom.

Actualmente, el mercado argentino representa el 25% de la operación de Starlink en América Latina y se ubica entre los países con mayor penetración, con un crecimiento semanal de usuarios del 2%.

Del total de usuarios en el país, la mayoría corresponde a hogares. Esta concentración generó episodios de saturación en determinadas zonas, como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta. En esos casos, la empresa aplica un recargo de $700.000 para nuevas suscripciones residenciales, lo que encarece el servicio frente a las alternativas tradicionales de telecomunicaciones.

A corto plazo, la compañía prevé aliviar estas limitaciones mediante el despliegue masivo de satélites de nueva generación (V3), impulsado por el sistema Starship en su versión V3.

Por otro lado, la firma eligió al país como primer mercado para el lanzamiento del Mini X, un producto que integra la antena Starlink Mini con un router Wi-Fi 6, orientado al segmento residencial.

En 2024, el Gobierno autorizó a Starlink a operar en el país @starlink

En mayo, además, anunció el lanzamiento del “Mini Car Pack”, enfocado específicamente en el segmento automotor. No se trata de un desarrollo completamente nuevo, sino de la comercialización conjunta de dos dispositivos: el kit Starlink Mini —un sistema compacto y portátil de internet satelital— y un adaptador para vehículos que permite alimentar el equipo.

La propuesta apunta a cubrir un déficit estructural de conectividad en el parque automotor argentino. En el país circulan alrededor de 13 millones de autos particulares, casi 3 millones de vehículos comerciales y unos 300.000 vinculados al sector agropecuario. Se trata de una flota amplia, pero con baja conectividad: la antigüedad promedio es de 14 años y el 99% de la red móvil disponible es 4G.