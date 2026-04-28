Starlink aumentó los precios de los abonos en la Argentina

En los últimos días, la compañía de internet satelital Starlink, fundada por Elon Musk, comenzó a enviar correos electrónicos a sus clientes en el país para informarles sobre un aumento en el precio de sus abonos a partir del próximo ciclo de facturación.

Los nuevos valores ya figuran en el sitio web de la empresa. El plan Residencial Estándar pasó de $56.100 a $65.000 mensuales, mientras que la opción “Light” parte ahora de $45.000 (antes, $38.000). En el caso de los planes móviles (itinerantes), los precios continúan desde aproximadamente $63.000 por 100 GB, con alternativas ilimitadas que ascienden a $140.000 (previamente, $87.500).

Elon Musk, creador de Starlink Markus Schreiber - AP

Este último segmento registra el mayor ajuste —cercano al 60%—, en línea con la intención de equiparar tarifas con los valores internacionales, dado que la compañía no puede determinar con precisión el lugar de residencia o uso del servicio por parte de sus clientes.

Por su parte, el precio de los dispositivos se mantiene sin cambios en $299.000.

Actualmente, Starlink cuenta con unos 700.000 suscriptores en el país y proyecta alcanzar el millón antes de fin de año. A nivel global, la empresa suma cerca de 11 millones de clientes. El mercado argentino representa el 25% de su operación en América Latina y se ubica entre los países con mayor penetración, con un crecimiento semanal de usuarios del 2%.

En este contexto, la compañía eligió al país como primer mercado para el lanzamiento del Mini X, un producto que integra la antena Starlink Mini con un router Wi-Fi 6, orientado al segmento residencial. Para mayo, además, está previsto el desembarco del “Mini Car Pack”, una propuesta dirigida específicamente al sector automotor.

La iniciativa busca atender un déficit estructural de conectividad en el parque automotor local. En el país circulan alrededor de 13 millones de autos particulares, casi tres millones de vehículos comerciales y unos 300.000 vinculados al sector agropecuario. Se trata de una flota extensa, pero con bajos niveles de conectividad: la antigüedad promedio es de 14 años y el 99% de la red móvil disponible corresponde a tecnología 4G.

Como ocurre con el resto de los dispositivos de la compañía, la adquisición del equipo requiere la contratación de alguno de los planes de servicio vigentes.

Del total de usuarios en el país, la mayoría corresponde a hogares. Esta concentración generó episodios de saturación en determinadas zonas, como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta. En esos casos, la empresa aplica un recargo de $700.000 para nuevas suscripciones residenciales, lo que encarece el servicio frente a las alternativas tradicionales de telecomunicaciones.

A corto plazo, la compañía prevé aliviar estas limitaciones mediante el despliegue masivo de satélites de nueva generación (V3), impulsado por el sistema Starship en su versión V3. El primer vuelo completo de esta configuración —que integra nave y propulsor— está programado para mayo de 2026.

A comienzos de 2024, el Gobierno autorizó a Starlink, al proyecto Kuiper de Amazon y a OneWeb a operar en el país, con el objetivo de fomentar la competencia y atraer inversiones en el segmento de conectividad satelital.

La empresa de Musk se había registrado como sociedad ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en 2022, bajo el nombre Starlink Argentina S.R.L., aunque su desembarco operativo se demoró por dificultades en la coordinación técnica con Arsat, la empresa estatal de soluciones satelitales que presta servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión.