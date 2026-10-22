Miss AI Universe: el concurso internacional de belleza protagonizado por modelos creadas con IA

Marya Tiglao Pulgarín es el personaje de inteligencia artificial que representa a Colombia en Miss AI Universe, un certamen que combina belleza virtual, creatividad y mensajes sobre problemáticas sociales.

El concurso tiene página web, reglas, calendario oficial y un sistema de votación, además de contar con más de 70 países participantes, según información de su sitio web.

A diferencia de los concursos tradicionales, las participantes de Miss AI Universe no son mujeres de carne y hueso, sino personajes virtuales creados con herramientas de inteligencia artificial.

Estas candidatas compiten por una corona, representan culturas y construyen identidades digitales. La organización actualizó la nómina a 71 países, entre ellos Colombia, Brasil, México, España, Estados Unidos, Venezuela, Filipinas y Sudáfrica.

La dinámica del concurso contempla las siguientes etapas eliminatorias:

Primera fase: clasificación de 25 candidatas seleccionadas entre las 71 participantes iniciales.

clasificación de 25 candidatas seleccionadas entre las 71 participantes iniciales. Segunda fase: reducción del grupo a 12 participantes semifinalistas.

reducción del grupo a 12 participantes semifinalistas. Fase final: selección de seis finalistas que avanzan a la gala de coronación.

Junto a la propuesta estética, cada concursante impulsa un pilar social orientado a temas de salud, educación, equidad o conservación ambiental.

La evaluación no se limita a la apariencia: valora originalidad, diseño visual, coherencia de la identidad, representación cultural y capacidad para conectar con el público en plataformas digitales.

Marya Tiglao Pulgarín, la representante colombiana

La representante colombiana, Marya Tiglao Pulgarín, fue diseñada bajo el perfil de activista ambiental, presentadora de televisión, actriz y contadora. Su narrativa digital está centrada en la protección de los ecosistemas y el apoyo a las comunidades defensoras de la naturaleza.

Dentro de los mensajes emitidos en su plataforma oficial, la candidata virtual sostiene que la representación de un país implica asumir responsabilidades frente al entorno ambiental y los desafíos sociales contemporáneos.

Asimismo, la organización confirmó la realización del evento regional Miss AI Universe Filipinas 2027, cuya final está programada para el 9 de mayo de ese año.