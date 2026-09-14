Nació en Argentina y se convirtió en la app global de criptoactivos más segura de América Latina

Una app global de criptoactivos nacida en Buenos Aires acaba de marcar un hito que la ubica entre las más seguras del ecosistema cripto. Se llama ​Ripio, es referente del sector desde 2014 y se acaba de transformar en la primera empresa de América Latina en alcanzar la máxima certificación internacional de seguridad en la custodia de activos digitales: la CCSS v8.1 Level III Full System.

​Para entender la magnitud del logro hay que saber que la mayoría de las plataformas digitales se protegen con auditorías de sistemas más bien clásicas, algo así como ponerle una alarma a una casa. Más allá de esto, hay revisiones más exigentes, como el CryptoCurrency Security Standard (CCSS), diseñada de manera específica para el ecosistema cripto. Es la más rigurosa del mundo.

Alcanzar el Nivel III de esta certificación implica someter toda la infraestructura —desde las billeteras virtuales para operar a diario hasta las «cajas fuertes» fuera de línea (cold storage)— a las pruebas de estrés más extremas del planeta.

La norma CCSS surgió como una respuesta a las grietas de seguridad y hackeos millonarios que marcaron el inicio de Bitcoin Shutterstock - Shutterstock

El logro no es una sorpresa para quienes conocen cómo funciona el negocio de las app de cripto por dentro: cerca del 10% de la dotación total de Ripio esté compuesto exclusivamente por especialistas en ciberseguridad, con equipos de defensa continua y «atacantes» internos (Red Team) dedicados a buscar vulnerabilidades antes de que cualquier amenaza externa pueda sorprenderlos.

El Nivel III de seguridad se obtiene mediante protocolos de máxima exigencia ante ataques informáticos, segregación absoluta de claves privadas, autenticación multifactor avanzada y un esquema de respuesta ante emergencias donde nada queda librado al azar.

Ripio, las criptomonedas y la seguridad informática

La norma CCSS surgió como una respuesta a las grietas de seguridad y hackeos millonarios que marcaron el inicio de Bitcoin. Muy pocos jugadores de peso lograron Nivel III, es un éxito reservado para un puñado de actores de escala mundial: gigantes como BitGo o la plataforma de infraestructura Fireblocks en los Estados Unidos, y un selecto grupo de firmas europeas especializadas en custodia para grandes jugadores.

Que una compañía nacida a orillas del Río de la Plata comparta hoy ese mismo grupo de blindaje tecnológico, reservado exclusivamente a las entidades capaces de operar con resiliencia total y sin fisuras, no solo la ubica a la par de las potencias globales del sector. También coloca a la región en el centro de la escena financiera que viene.

​“Esta certificación es el resultado de años de trabajo de un equipo que decidió someter nuestra infraestructura a la auditoría más exigente que existe. Ser la primera empresa de Latinoamérica en alcanzar este nivel confirma que se puede construir infraestructura financiera de clase mundial desde la región”, destacó Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio.

Sebastián Serrano, CEO y cofundador de Ripio.

Y agregó: “Queremos que cada persona y cada institución que opera con nosotros —en Argentina, Brasil o cualquiera de los ocho países donde estamos presentes— sepa que la seguridad no es un capítulo aparte de nuestro negocio: es la base sobre la que construimos todo lo demás”.

​Esa arquitectura blindada explica por qué la plataforma que ya superó los 28 millones de usuarios entre sus servicios directos e infraestructura corporativa no solo sirve al ahorrista que opera desde la aplicación en su teléfono móvil. También es la razón por la que gigantes de la talla de Mercado Pago, IOL Inversiones, Coinbase o el grupo Itaú en Uruguay eligen la tecnología de Ripio para cimentar sus propias operaciones digitales.

​Con presencia consolidada en ocho países (incluidos Brasil, México, Colombia y Estados Unidos) y el respaldo histórico de inversores globales como Tim Draper o el Digital Currency Group, la firma revalida su premisa de origen: en un mercado donde la innovación suele correr rápido, la verdadera vanguardia no consiste solo en llegar antes, sino en construir cimientos tan sólidos que nadie pueda derribarlos.

Más allá de su aplicación móvil, donde los usuarios pueden comerciar con más de 40 criptomonedas y activos digitales, operar en protocolos DeFi o pagar con una tarjeta que devuelve dinero en cripto (cashback), la verdadera columna vertebral de Ripio radica en su división B2B, Ripio Business.

A través de servicios como crypto as a service, tokenización y rampas de entrada y salida de fondos (on/off ramps), la empresa provee la arquitectura técnica para que entidades como Ripple o la billetera uruguaya OCA Blue (del grupo Itaú) integren criptomonedas de forma simple y segura.

La apuesta por la innovación regional sumó en 2023 el lanzamiento de LaChain, una red blockchain propia pensada para las necesidades de América Latina e integrada al ecosistema Ethereum. Este despliegue integral le valió a Ripio el reconocimiento del Foro Económico Mundial (WEF) como empresa pionera en la región, sumado al impulso financiero de fondos clave de Silicon Valley como Medici Ventures.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.