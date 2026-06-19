Noam Shazeer, referente de IA de Google, deja la compañía para unirse a OpenAI

La guerra por el talento en inteligencia artificial sigue intensificándose.

Dos años después de que Google desembolsara US$2700 millones para incorporar al destacado investigador de IA Noam Shazeer y a parte de su equipo de Character.AI, Shazeer dejará la compañía para sumarse a OpenAI.

En Google, Shazeer se desempeñó como vicepresidente de Ingeniería y codirector de Gemini, donde fue reconocido por ayudar a reducir la brecha entre las capacidades de Gemini y ChatGPT.

“Me entusiasma compartir que me uniré a OpenAI y espero con interés trabajar con el excepcional equipo que tienen allí”, escribió Shazeer en una publicación en X.

I’m excited to share that I’ll be joining OpenAI and look forward to working with the exceptional team there.



It was a difficult decision to move on. I’m incredibly proud of the amazing team at Google and everything we’ve built together. It has been an honor and a pleasure to… — Noam Shazeer (@NoamShazeer) June 18, 2026

“Fue una decisión difícil seguir otro camino”, agregó. “Estoy increíblemente orgulloso del extraordinario equipo de Google y de todo lo que construimos juntos. Ha sido un honor y un placer trabajar con todos ustedes”.

Shazeer fue uno de los primeros empleados de Google, al incorporarse a la empresa en el año 2000. En 2017, fue coautor del artículo de investigación Attention Is All You Need (“La atención es todo lo que necesitas”), que sentó las bases de la arquitectura transformer que impulsa el actual auge de la inteligencia artificial y prácticamente todos los modelos de lenguaje de gran escala (LLM).

En 2021, Shazeer dejó Google y cofundó la startup de chatbots conversacionales Character.AI. Al marcharse, criticó a Google por actuar con excesiva cautela a la hora de lanzar nuevos productos basados en modelos de lenguaje sustentados en arquitecturas transformer. Durante su ronda de financiación Serie A en 2023, Character.AI alcanzó una valoración de US$1000 millones.

En los últimos años, Character.AI se vio envuelta en diversos litigios. En enero de este año, casi dos años después de que Shazeer regresara a Google en 2024, Character.AI y Google acordaron resolver varias demandas relacionadas con suicidios de adolescentes y perjuicios para la salud mental.

Los movimientos de alto perfil de Shazeer reflejan la intensa y costosa competencia entre los laboratorios de IA para atraer a los mejores profesionales. El año pasado, Meta incorporó a varios empleados de OpenAI. A su vez, OpenAI reclutó talento especializado en ventas corporativas y estrategia comercial proveniente de empresas como Slack, Salesforce y Snowflake. También el año pasado, Microsoft contrató a dos docenas de ingenieros e investigadores de Google DeepMind.

Como es de esperar, estas disputas por el talento y las contrataciones mediante adquisiciones parciales (acqui-hires) tienen un costo elevado.

En 2025, Meta incorporó a varios empleados de OpenAI y Microsoft contrató a dos docenas de ingenieros e investigadores de Google DeepMind JULIEN DE ROSA - AFP

El año pasado, el CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que Meta intentó atraer a empleados de OpenAI ofreciendo bonos de contratación de hasta US$100 millones. Además del acuerdo de licencias por US$2700 millones con Shazeer, Google también cerró un acuerdo de licencias y talento con la startup de programación asistida por IA Windsurf. Por US$2400 millones, Google DeepMind incorporó al CEO Varun Mohan y al cofundador Douglas Chen, además de obtener licencias sobre determinadas tecnologías de Windsurf.

La llegada de Shazeer a OpenAI se produce mientras la compañía avanza hacia una esperada oferta pública inicial (IPO). Aunque OpenAI ya presentó de manera confidencial el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), señaló que todavía no existe un calendario definido para salir a bolsa.

En declaraciones a Reuters, que fue el medio que dio a conocer la noticia, Google expresó: “Estamos agradecidos por las valiosas contribuciones de Noam a Google a lo largo de los años”.