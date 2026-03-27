“Nuevas amenazas”: la advertencia de Sam Altman sobre el avance de la inteligencia artificial

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) plantea beneficios y desafíos por igual. En este sentido, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, señaló que, si bien esta tecnología traerá innovaciones científicas que permitirán mejorar la calidad de vida de las personas, como la cura de enfermedades, también puede representar la llegada de “nuevas amenazas”.

“La IA planteará nuevas amenazas para la sociedad que debemos abordar. Ninguna empresa puede mitigarlas por sí sola; necesitaremos una respuesta integral de la sociedad ante situaciones como nuevas amenazas biológicas, un cambio económico masivo y acelerado, modelos extremadamente capaces que generan efectos emergentes complejos en toda la sociedad, entre otros”, escribió el ejecutivo en la red social X.

AI will help discover new science, such as cures for diseases, which is perhaps the most important way to increase quality of life long-term.



AI will also present new threats to society that we have to address. No company can sufficiently mitigate these on their own; we will… — Sam Altman (@sama) March 24, 2026

Bajo esa línea, indicó que la Fundación OpenAI destinará 1000 millones de dólares durante el próximo año para combatir estas problemáticas.

Según explica el sitio oficial de la fundación, la inversión se centrará en ciencias de la vida y cura de enfermedades, empleo e impacto económico, resiliencia ante la IA y programas comunitarios.

“Todavía estamos al comienzo de lo que la IA puede hacer posible. La oportunidad —y la responsabilidad— consiste en asegurar que estas tecnologías generen un progreso real para las personas”, enfatizaron desde la organización.

Nuevas tecnologías, nuevos riesgos

No se trata de la primera vez que Altman advierte sobre los potenciales riesgos de esta tecnología. Durante la Cumbre Impacto de la IA en Nueva Delhi, que tuvo lugar en febrero, el ejecutivo subrayó que el rápido avance de los modelos de IA podría ayudar a crear “nuevos patógenos”, según un artículo de The Independent.

“Por poner un ejemplo obvio, habrá biomodelos de código abierto extremadamente capaces que podrían ayudar a crear nuevos patógenos”, especificó Altman. Y añadió: “Necesitamos un enfoque que involucre a toda la sociedad sobre cómo vamos a defendernos de esto”.

Además, deslizó que la sociedad necesitará una entidad similar al Organismo Internacional de Energía Atómica para “la coordinación internacional de la IA”.

Por otro lado, se refirió al impacto de la automatización sobre el mercado laboral: “La tecnología siempre altera los empleos; siempre encontramos cosas nuevas y mejores que hacer”. En esa línea, expresó que concentrar los avances tecnológicos en una única empresa o país “podría conducir a la ruina”.

“Los próximos años pondrán a prueba a la sociedad global. Podemos elegir empoderar a las personas o concentrar el poder”, concluyó.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, compartió la visión de Altman y dijo que el futuro de la IA “no puede ser decidido por un puñado de países ni dejarse a los caprichos de unos pocos multimillonarios”.

IA, ¿servicio esencial?

En este escenario, OpenAI desarrolló un plan para ampliar el acceso de la IA no solo a las grandes empresas e instituciones, sino también a los ciudadanos: convertir esta tecnología en un servicio esencial, como el agua, el gas y la electricidad.

“Prevemos un futuro en el que la IA sea un servicio público y la gente nos la compre mediante un contador y la utilice para lo que quiera”, señaló Altman en entrevista con Adebayo Ogunlesi, miembro del consejo de OpenAI, en el marco del U.S. Infrastructure Summit de BlackRock.

Y sostuvo: “Creemos firmemente en la abundancia de inteligencia computacional”.