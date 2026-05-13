La réplica del sable corvo de San Martín no se exhibe en el Museo Histórico y la Justicia falló a favor del Gobierno por el caso del traslado

La réplica del sable corvo del general José de San Martín, que el Regimiento de Granaderos a Caballo había cedido al Museo Histórico Nacional (MHN) tras el polémico traspaso del arma decretado por el presidente Javier Milei a inicios de año, no está en la vitrina de la “sala de armas” como se había previsto. En su lugar, se exhiben otras pertenencias del Libertador, como una medalla con diamantes y una escribanía de plata. Tras la mudanza, que motivó la renuncia en febrero de la directora María Inés Rodríguez Aguilar, el calco no se exhibe en la “capilla sanmartiniana” del museo de la calle Defensa 1600 “para no competir” con la exhibición del sable auténtico en el Gran Hall de los Símbolos en Granaderos (Luis María Campos 554), informaron desde la Secretaría de Cultura de la Nación. La pieza se encuentra en el depósito del museo, provisoriamente a cargo de la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni, que tiene su oficina en el Palacio Libertad.

Hoy, en el Gobierno festejaban el fallo de la jueza Macarena Marra Giménez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 12, que declaró “inoficioso por referirse a planteos que se han tornado abstractos” el reclamo de los descendientes de Juan Nepomuceno Terrero y Villarino, que argumentaban que la donación del sable por parte de Manuela Rosas y Máximo Terrero había sido hecha “con cargo” al MHN (es decir, que el Estado no podía disponer ningún traslado a otra institución). De manera que por decisión de la jueza, que se apoya en el informe provisto por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, el sable corvo permanecerá en el Regimiento de Granaderos. “Como ya lo trasladaron, no pueden resolver nada”, explicó el letrado de los Terrero, Nicolás Rechanik, a LA NACION. La jueza aseveró que el sable se halla “preservado” en el Regimiento de Granaderos.

El Sable Corvo del General San Martín está exhibido en el hall del Regimiento de Granaderos LA NACION

Espadas, espadines y otros objetos

Según se informaba en febrero, el calco del sable iba a ser “incorporado a la exhibición permanente con el objetivo de mantener plenamente vigente su presencia en el relato museográfico y asegurar que el público pueda seguir conociendo su historia y su significado”. Pero en su lugar, actualmente se pueden ver espadas, espadines y sables de generales como Matías Zapiola, Gregorio Las Heras y Eustoquio Frías, que acompañaron al héroe máximo de la Argentina en la campaña libertadora; se exponen la medalla de plata, oro y diamantes de la Legión de Mérito que recibió San Martín por parte de Chile tras la decisiva batalla de Chacabuco, en 1817, y una escribanía de plata labrada de la Inquisición peruana que, a modo de “trofeo de guerra” del sistema colonial derrotado, San Martín usó en Lima cuando estaba en el Protectorado del Alto Perú, en 1821. Ambas reliquias testimonian el rol clave del padre de la patria en la liberación de Chile y Perú.

Antes de que el sable corvo fuera enviado a Granaderos, una multitud había visitado el MHN; sin embargo, el traslado no afectó la cantidad de visitas, como conjeturaban algunos historiadores. De hecho, desde marzo de 2026 la concurrencia aumentó en un 28% respecto de 2025. En el MHN trabajan en una muestra inmersiva, Reviviendo Mayo, que con apoyo de Mecenazgo se exhibirá en el Palacio Libertad.

Mientras tanto, en el Regimiento de Granaderos avanzan las obras del Museo de Granaderos financiadas por la Fundación que preside la empresaria Betina Bulgheroni, aunque aún no se informó la fecha de inauguración.