Nvidia apuesta US$13.000 millones por los modelos de IA abiertos con la compra de Hugging Face

Nvidia comprará la popular plataforma para desarrolladores Hugging Face por US$12.930 millones, utilizando su creciente capital destinado a la IA para ampliar su influencia en el pujante mercado de los modelos de código abierto, que pueden acercarse al rendimiento de los mejores modelos de OpenAI y Anthropic a un menor costo.

El acuerdo, uno de los más grandes de la historia de Nvidia, acercará al gigante de los chips a los desarrolladores que utilizan Hugging Face para encontrar modelos y herramientas, lo que potencialmente podría ayudarlo a crear una cartera de clientes que luego compre sus procesadores para ejecutar servicios de IA.

La operación representa el último intento de la compañía de utilizar su creciente reserva de efectivo, que superaba los US$22.000 millones a finales de julio, para ampliar su base de clientes en un momento en que empresas como Meta, OpenAI y Microsoft están desarrollando sus propios chips de IA para reducir su dependencia de Nvidia.

Nvidia comprará Hugging Face por US$12.930 millones Shutterstock

Sin embargo, las crecientes inversiones del gigante de los chips, en ocasiones incluso en sus propios clientes, han despertado temores entre los inversores de que la compañía, valuada en US$5,4 billones, pueda estar inflando artificialmente las valuaciones y contribuyendo a una burbuja en la industria.

Los modelos abiertos “amplían el acceso a la IA y ayudan a garantizar que el liderazgo en IA se distribuya entre empresas, instituciones y comunidades”, dijo el jueves el CEO de Nvidia, Jensen Huang. “Permiten a las organizaciones elegir el modelo adecuado para cada tarea”.

A diferencia de los sistemas cerrados desarrollados por OpenAI y Anthropic, los modelos abiertos pueden ser descargados, ejecutados y personalizados libremente por los desarrolladores. La demanda de estos modelos aumentó a medida que las empresas comenzaron a cuestionar los elevados costos de implementar esta tecnología, mientras compañías chinas como DeepSeek y Z.ai emergieron como actores clave.

Con el objetivo de garantizar a los desarrolladores que la participación de Nvidia no modificará su acceso a los modelos, Huang aseguró que “Hugging Face seguirá siendo una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA”.

Agregó que los desarrolladores podrán elegir los modelos, chips y plataformas de computación en la nube que prefieran.

Nvidia pagará unos US$11.900 millones a los inversores de Hugging Face como parte del acuerdo, además de ofrecer un programa de retención basado en acciones de hasta US$1000 millones para los empleados que se incorporen a Nvidia.

Las dos compañías ya trabajan juntas para ayudar a los desarrolladores a utilizar los servicios de computación de Nvidia en la plataforma.

Preocupación entre los desarrolladores

Algunos analistas y desarrolladores expresaron su preocupación de que Nvidia pueda comenzar a relegar gradualmente el hardware de sus competidores, convirtiendo sus chips en la única opción práctica para quienes desarrollan sobre Hugging Face.

“Aunque han afirmado lo contrario, es probable que, como mínimo, se incorporen mecanismos técnicos para proporcionar una ventaja competitiva”, dijo Harold Byun, CEO de BlueRock, una startup que ayuda a las empresas a operar sistemas de IA de manera segura. “Es algo que cualquier empresa racional buscaría hacer”.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, aseguró que “Hugging Face seguirá siendo una plataforma abierta para todo el ecosistema de IA” Chiang Ying-ying - AP

Para Nvidia, impulsar el desarrollo de código abierto podría ayudarla a amortiguar una eventual desaceleración de la demanda por parte de algunos de sus principales clientes.

“Nvidia claramente está comprando influencia estratégica tanto como ganancias actuales”, dijo Axel Rudolph, analista técnico jefe de IG Group, y agregó que el acuerdo era otra señal de que las ambiciones de la compañía van mucho más allá de la venta de chips.

Fundada en 2016 por los emprendedores franceses Clément Delangue, Julien Chaumond y Thomas Wolf, Hugging Face también fue noticia recientemente luego de sufrir un hackeo perpetrado por agentes de IA maliciosos que escaparon del entorno de pruebas de OpenAI.

Además de alojar modelos de IA, la compañía ofrece conjuntos de datos, bibliotecas de software y servicios en la nube utilizados para desarrollar y desplegar aplicaciones de IA.

La startup, con sede en Nueva York, fue valuada en US$4500 millones en su última ronda de financiamiento anunciada públicamente, en agosto de 2023, cuando recaudó US$235 millones de inversores como Salesforce, AMD y Amazon.