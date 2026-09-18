Nvidia da el salto hacia los gráficos generados con IA y desata una polémica en la industria de los videojuegos

Nvidia lanzó DLSS 5, una tecnología que marca un hito en el procesamiento de los motores gráficos. Se trata de un modelo inédito de inteligencia artificial (IA) generativa que interviene en el renderizado en tiempo real para intervenir en el resultado final de los componentes visuales en los videojuegos.

“Un gran paso adelante en el uso de la IA para acercar más que nunca los gráficos en tiempo real al fotorrealismo de nivel de Hollywood”, dijo Edward Liu, director de investigación aplicada de deep learning (aprendizaje profundo) en Nvidia.

Es que este modelo, a través del “Renderizado Neuronal Guiado en 3D”, interviene en la última etapa de los componentes gráficos de Nvidia, al retocar y recrear luces, sombras y objetos, pudiendo diferenciar entre distintos tipos de materiales y superficies.

Anuncio oficial de NVIDIA DLSS 5 en la GTC 2026

El desembarco de esta función, encabezado comercialmente por NBA 2K27 y respaldado por grandes estudios como Capcom, Bethesda y Ubisoft, desató una polémica en el mundo gamer. La comunidad debate si la búsqueda del realismo en los juegos amenaza la búsqueda artística con homogeneidad visual y sobredependencia en una IA generativa.

“Hacer que una imagen sea más realista es una decisión artística, no hay una única respuesta correcta, y le pertenece a los artistas del juego. Por eso construimos el control directamente dentro de DLSS 5: la imagen de base define lo que debe permanecer inalterado y el desarrollador dirige lo que puede cambiar”, argumentó Liu.

A esta postura se sumó Gabriele Leone, director de arte técnico en Nvidia, quien remarcó: “DLSS 5 amplía la cadena de producción gráfica, no la reemplaza”.

La herramienta salió a la cancha en el simulador de básquet NBA 2K27, desarrollado por Visual Concepts y publicado por 2K, para todas las GPUs (Unidades de Procesamiento Gráfico) y laptops GeForce RTX Serie 50, así como para GeForce NOW.

La comparación entre DLSS 5 encendido o apagado en NBA 2K27 Nvidia

“Lo mejor es el nivel de control que nos brinda. Podemos establecer el tono y estilo para que coincidan con nuestra dirección artística y luego ser precisos donde más importa, utilizando una máscara de control de mejora por píxel para ajustar con precisión los detalles de los personajes, dado que queremos respetar su parecido con el mayor cuidado posible”, sostuvo Peter Kavic, productor de Visual Concepts.

Un análisis del medio especializado Xataka a través de pruebas en una placa RTX 5090 comprobó que el cambio visual con DLSS 5 es sutil. Es que en las repeticiones de jugadas en cámara lenta se aprecian sombras más suaves, mayor detalle en la transpiración y un público mejor iluminado. Sin embargo, durante el trascurso del partido, el ojo apenas distingue la diferencia frente al renderizado tradicional.

“Uno no tiene en absoluto la sensación de ver una película”, afirma el artículo.

Por otra parte, aunque una función histórica del DLSS era ayudar en el rendimiento de fotogramas por segundo (FPS), el quinto modelo de Nvidia resta performance para sumar calidad visual. Una prueba de TechSpot demostró que, al activar el renderizado de DLSS 5, los FPS se desplomaron de 192 a 76: una caída de casi el 60%.

Edward Liu, director de investigación aplicada de deep learning en Nvidia Nvidia

“A diferencia de versiones previas —cuyo fin era multiplicar los FPS para ganar fluidez—, el renderizado neuronal tiene un costo computacional severo: en pruebas en 4K, su activación llegó a recortar la tasa de cuadros hasta un 60%, obligando a la placa gráfica a apoyarse en la generación artificial de fotogramas para no perder agilidad”, sopesó Liu.

La previa del lanzamiento estuvo cargada de polémica. Versiones preliminares del DLSS 5 filtradas a la comunidad fueron aplicadas de manera experimental a títulos como Cyberpunk 2077 o Skyrim, donde los personajes tenían aspectos rejuvenecidos o maquillados, lo que llevó a muchos a tildar a la tecnología como un “filtro de Instagram”.

Un ejemplo de cómo luciría el DLSS 5 en Skyrim, según la comunidad TweakTown

Así, la comunidad gamer planteó si la IA de Nvidia podría alterar y homogeneizar el arte original de los videojuegos, al delegarle el acabado de sus gráficos en algoritmos estandarizados. Se teme también que se pueda convertir en una excusa para que los estudios publiquen juegos poco pulidos, descansando en que los jugadores apliquen la herramienta generativa para lograr un buen rendimiento.

Otra inquietud del debate en redes fue que, aunque hoy la función puede prenderse o apagarse con la tecla F9 en NBA 2K27 para PC, otras características como el trazado de rayos (raytracing), que nació como optativa, terminó por convertirse en el nuevo estándar.

Más allá de todo, con adaptaciones confirmadas para títulos ya publicados como Resident Evil: Requiem, Starfield y Hogwarts Legacy, la industria de los videojuegos ya comenzó a integrar DLSS 5 en sus nuevos desarrollos.