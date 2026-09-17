Un banquero muerto ligado a la realeza, un misterio de nueve años y un video viral: el caso que conmociona a Londres

LONDRES.– Durante casi una década fue uno de los grandes misterios policiales de Londres. Un corredor quedó registrado por cámaras de seguridad cuando, aparentemente sin provocación alguna, empujó a una mujer hacia la trayectoria de un colectivo en el puente de Putney. El conductor logró esquivarla por centímetros y el atacante desapareció sin dejar rastro.

Nueve años después, el caso conocido como el del “Putney Pusher” dio un giro inesperado y trágico. Nicholas Brandram, el banquero y exmilitar de 44 años detenido en junio como sospechoso del ataque, fue hallado muerto esta semana en su casa de Chiswick, al oeste de Londres, sin que hubiera sido acusado formalmente por el episodio. La policía considera la muerte “inesperada”, pero no sospechosa.

EXCLUSIVE: A multi-millionaire banker descended from royalty has been arrested by police hunting the 'Putney Pusher', the Daily Mail can exclusively reveal.



The suspect was detained today at his £1.4million home in west London.



A director at a private bank, he is a decorated… pic.twitter.com/GR9Enr2UpD — Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026

El caso adquirió además una nueva dimensión este jueves, cuando la familia de Brandram aseguró que era inocente y responsabilizó a la Policía Metropolitana por la presión que sufrió durante los meses de investigación. Sus familiares afirmaron que se quitó la vida después de padecer “meses de inmensa presión” y sostuvieron que nunca existieron pruebas forenses o evidencias creíbles que lo situaran en el puente cuando ocurrió el ataque.

Tras esas acusaciones, Scotland Yard se remitió a sí misma al organismo independiente que supervisa la conducta policial británica, el Independent Office for Police Conduct (IOPC), para que revise sus contactos con Brandram antes de su muerte. La investigación sobre el “Putney Pusher”, entretanto, continúa formalmente abierta.

Un ataque que recorrió el mundo

El episodio ocurrió el 5 de mayo de 2017. Las cámaras instaladas sobre Putney Bridge registraron a un hombre corriendo por la vereda cuando se cruzó con una mujer de 33 años y la empujó hacia la calle.

Las imágenes muestran cómo la víctima cayó delante de un colectivo de dos pisos. El conductor desvió bruscamente el vehículo y evitó atropellarla. La mujer sufrió heridas menores.

La grabación se viralizó y convirtió al desconocido corredor en uno de los hombres más buscados de Londres. La policía interrogó o investigó a decenas de personas y realizó varios arrestos, pero ninguno condujo a una acusación. Finalmente, cerró el expediente en 2018 por falta de nuevas pistas.

El caso permaneció prácticamente congelado hasta que Scotland Yard volvió a investigarlo y, el pasado 15 de junio, arrestó a Brandram bajo sospecha de intento de causar lesiones graves. Después de interrogarlo, lo dejó en libertad mientras continuaban las averiguaciones. Nunca fue imputado por el ataque.

Su identificación como sospechoso volvió a colocar el antiguo video en el centro de la atención pública y de los medios británicos.

Banquero, veterano y descendiente de la reina Victoria

Brandram tenía además un perfil poco habitual para un caso de estas características. Era director en la banca privada de HSBC y antiguo capitán del Ejército británico, donde había servido en Afganistán.

También estaba emparentado con distintas casas reales europeas. Era nieto de la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca y tataranieto de la reina Victoria, un vínculo que multiplicó el interés mediático cuando su nombre quedó asociado con el caso.

El banquero Nicholas Brandram

La reconstrucción publicada este jueves por El País destacó también esos lazos con la realeza y el carácter extraordinario de una investigación que permaneció sin resolver durante casi diez años pese a la amplia difusión de las imágenes.

El martes por la noche, policías y paramédicos acudieron a la vivienda de Brandram en Chiswick después de que fuera encontrado inconsciente. Fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades indicaron que el fallecimiento no presenta, por ahora, circunstancias sospechosas.

La familia acusa a Scotland Yard

Un día después, sus familiares rompieron el silencio con una dura declaración.

“Nicholas Brandram no era el Putney Pusher”, afirmaron. Según la familia, no había ADN ni otras pruebas forenses que lo relacionaran con la agresión, tampoco elementos que demostraran que estuviera en Putney Bridge en ese momento ni evidencias fiables de que fuera el hombre registrado por las cámaras.

También sostuvieron que Brandram había colaborado con los investigadores, facilitado una muestra de ADN y participado voluntariamente de procedimientos de identificación, pero que pese a ello permaneció durante meses bajo sospecha pública.

La familia aseguró que la exposición del caso le provocó “vergüenza, ansiedad y humillación” y cuestionó que Scotland Yard no hubiera despejado públicamente las sospechas cuando, según ellos, carecía de pruebas suficientes.

Medios británicos informaron además que los familiares consideran relevante que Brandram hubiera enviado un correo electrónico desde su trabajo unos 30 minutos después del ataque y que algunas características físicas descriptas por testigos no coincidían con las suyas. Esas afirmaciones forman parte de la defensa planteada por la familia y no han sido adoptadas como conclusión por la policía.

Scotland Yard expresó sus condolencias y reconoció que una investigación de este tipo puede generar una fuerte presión sobre las personas involucradas, pero señaló que las pesquisas sobre el ataque de 2017 siguen abiertas.