Nvidia se asocia con gigantes de Wall Street para recaudar US$500.000 millones destinados a infraestructura de IA

Nvidia anunció el lunes que se asoció con seis importantes instituciones financieras para lanzar plataformas de financiamiento de capacidad de cómputo, con el objetivo de recaudar más de US$500.000 millones en capital de terceros para infraestructura de inteligencia artificial (IA).

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo en X que la compañía tiene la opción de respaldar hasta US$125.000 millones, o el 25% de las operaciones potenciales.

La iniciativa pone de relieve cómo la creciente demanda de capacidad de cómputo para IA está atrayendo a inversores institucionales, mientras gobiernos, empresas y startups se apresuran a construir centros de datos para satisfacer las necesidades de procesamiento de las aplicaciones de IA.

Las grandes compañías tecnológicas han señalado que el gasto en IA no se desacelerará, y se prevé que sus desembolsos combinados superen los US$730.000 millones este año.

Nvidia firmó memorandos de entendimiento con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para poner en marcha estas plataformas de financiamiento.

La iniciativa busca ampliar el acceso a infraestructura basada en Nvidia para desarrolladores de IA de frontera, empresas, gobiernos y proveedores de servicios en la nube, al tiempo que crea oportunidades de inversión de mayor duración y vinculadas al uso para grandes administradoras de activos y firmas de capital privado.

“Estas plataformas de financiamiento ayudarán a los clientes a acceder a capacidad de cómputo escasa a gran escala y a construir las fábricas de IA que impulsarán a todas las industrias y países en la era de la IA”, dijo Huang.

Nvidia señaló que los acuerdos permitirán “crear fondos de capital específicos a una escala significativa y a tasas atractivas” para sus clientes.

La compañía no reveló los términos financieros de los acuerdos, los compromisos de inversión de cada una de las firmas ni un cronograma para el desembolso de los US$500.000 millones previstos.

El Financial Times informó primero sobre la iniciativa el lunes, y posteriormente Reuters confirmó la información.

Iniciativas de ciberseguridad

No es la primera vez que Nvidia impulsa alianzas con diferentes compañías para desarrollos que involucran IA. Recientemente, la firma anunció nuevas asociaciones para crear herramientas de código abierto destinadas a la ciberseguridad, en medio del debate sobre la seguridad de los modelos de IA de libre acceso.

La Open Secure AI Alliance —cuyos miembros fundadores incluyen a Microsoft, IBM, Palantir, CrowdStrike, Cisco, Dell y la plataforma de intercambio de modelos Hugging Face— creará y compartirá herramientas que los equipos de seguridad podrán inspeccionar, modificar y ejecutar en sus propios sistemas, señaló el grupo en un comunicado.

Nvidia se asocia con compañías del sector para desarrollar herramientas de código abierto destinadas a la ciberseguridad Dragos Condrea

El lanzamiento de la alianza se produce tras una brecha de seguridad ocurrida este mes en Hugging Face que OpenAI ha reconocido como el primer caso divulgado públicamente de un modelo de IA que ejecutó de manera autónoma un ciberataque en el mundo real.

Según Nvidia, Hugging Face intentó primero investigar y parar el ataque mediante los principales modelos comerciales de IA de Estados Unidos, pero sus sistemas de protección integrados bloquearon la operación.

En cambio, la compañía recurrió a GLM 5.2, un modelo abierto de la firma china Zhipu AI (también conocida como Z.ai), para contener la intrusión.

El hecho de que un modelo chino lograra contener el ataque donde fallaron los estadounidenses agudizó el debate en Silicon Valley y en Washington, donde los legisladores evalúan imponer límites al uso de sistemas de IA chinos en medio de la creciente rivalidad tecnológica con Pekín.

En este contexto, Nvidia afirmó que publicará modelos abiertos, datos y nuevas investigaciones sobre software de agentes de IA, mientras que Microsoft presentó una tecnología destinada a ayudar a los agentes de IA a detectar errores de software.

xAI, la empresa de Elon Musk, afirmó que había liberado el código de su agente de programación Grok y se comprometió a publicar los datos fuente de sus modelos Grok.

Con información de Reuters y AFP